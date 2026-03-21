21.03.2026, суббота, 18:15
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Россия. Премьер-лига, 22 тур
5 : 0
Завершен
Составы команд
Краснодар
Краснодар
4-1-3-2
1
Агкацев
15
Оласа
3
Тормена
4
Коста
20
Гонсалес
8
Аугусто
27
Са
10
Сперцян
11
Батчи
9
Кордоба
88
Кривцов
3-2-1-2-2
30
Медведев
3
Кирш
25
Карич
19
Шнапцев
22
Каккоев
6
Опоку Сарфо
29
Тичич
52
Смелов
29
Сефас
10
Бальбоа
6
Олусегун
15
Оласа
59
Хмарин
59
Хмарин
15
Оласа
11
Батчи
6
Ленини
6
Ленини
11
Батчи
10
Сперцян
27
Буркин
27
Буркин
10
Сперцян
27
Са
23
Боселли
23
Боселли
27
Са
88
Кривцов
29
Гусейнов
29
Гусейнов
88
Кривцов
3
Кирш
24
Фаринья
24
Фаринья
3
Кирш
52
Смелов
3
Коледин
3
Коледин
52
Смелов
29
Сефас
69
Сидоренко
69
Сидоренко
29
Сефас
10
Бальбоа
88
Лесовой
88
Лесовой
10
Бальбоа
29
Тичич
29
Урванцев
29
Урванцев
29
Тичич
Остались в запасе
Краснодар
Нижний Новгород
34
Андрей Карпенко
ВР
16
Александр Корякин
ВР
30
Степан Садчиков
ЦЗ
Главный тренер
Мурад Мусаев
1
Вадим Лукьянов
ВР
23
Хуан Кастильо
ЛЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
78
Николай Калинский
ЦП
19
Никита Ермаков
АП
77
Андрей Ивлев
АП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Остались в запасе
34
Андрей Карпенко
ВР
16
Александр Корякин
ВР
30
Степан Садчиков
ЦЗ
Остались в запасе
1
Вадим Лукьянов
ВР
23
Хуан Кастильо
ЛЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
78
Николай Калинский
ЦП
19
Никита Ермаков
АП
77
Андрей Ивлев
АП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Краснодар
Точно не сыграют
Нижний Новгород
Точно не сыграют
Статистика матча Краснодар - Нижний Новгород
1
Всего ударов по воротам
16
12
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
8
3
Нарушения
12
12
Офсайды
1
2
Количество передач
481
256
Сейвы
3
0
Точность передач %
86
77
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
7
4
Удары из пределов штрафной
9
3
Удары из-за пределов штрафной
7
9
Смотреть прямую трансляцию матча «Краснодар» против «Пари НН», 22-й РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 марта в 18:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Пари НН»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»