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  • «Краснодар» – «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 марта 2026

«Краснодар» – «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 марта 2026

21 марта, 17:05
Краснодар
21.03.2026, суббота, 18:15
Россия. Премьер-лига, 22 тур
5 : 0
Завершен
Нижний Новгород
6' Д. Кордоба 12' Д. Кордоба 50' Д. Кордоба 70' Н. Кривцов 85' Д. Кордоба
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
4
Диего Коста
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
8
Дуглас Аугусто
ЦП
88
Никита Кривцов
АП
10
Эдуард Сперцян
АП
27
Виктор Са
ЛВ
11
Жоау Батчи
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Нижний Новгород
30
Никита Медведев
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
25
Свен Карич
ЦЗ
22
Никита Каккоев
ОП
6
Алекс Опоку Сарфо
ОП
29
Лука Тичич
ЦП
52
Егор Смелов
АП
29
Реналдо Сефас
ЛВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
10
Адриан Бальбоа
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Краснодар
34
Андрей Карпенко
ВР
16
Александр Корякин
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
30
Степан Садчиков
ЦЗ
6
Кевин Ленини
ОП
27
Ефим Буркин
АП
23
Хуан Боселли
ПВ
29
Эльдар Гусейнов
ЛФ
Нижний Новгород
1
Вадим Лукьянов
ВР
23
Хуан Кастильо
ЛЗ
24
Эдгардо Фаринья
ЦЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
3
Юрий Коледин
ПЗ
69
Артем Сидоренко
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
19
Никита Ермаков
АП
77
Андрей Ивлев
АП
88
Даниил Лесовой
ЛВ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
29
Матвей Урванцев
ЦФ
4-1-3-2
1
Агкацев
15
Оласа
3
Тормена
4
Коста
20
Гонсалес
8
Аугусто
27
Са
10
Сперцян
11
Батчи
9
Кордоба
88
Кривцов
3-2-1-2-2
30
Медведев
3
Кирш
25
Карич
19
Шнапцев
22
Каккоев
6
Опоку Сарфо
29
Тичич
52
Смелов
29
Сефас
10
Бальбоа
6
Олусегун
15
Оласа
59
Хмарин
59
Хмарин
15
Оласа
11
Батчи
6
Ленини
6
Ленини
11
Батчи
10
Сперцян
27
Буркин
27
Буркин
10
Сперцян
27
Са
23
Боселли
23
Боселли
27
Са
88
Кривцов
29
Гусейнов
29
Гусейнов
88
Кривцов
3
Кирш
24
Фаринья
24
Фаринья
3
Кирш
52
Смелов
3
Коледин
3
Коледин
52
Смелов
29
Сефас
69
Сидоренко
69
Сидоренко
29
Сефас
10
Бальбоа
88
Лесовой
88
Лесовой
10
Бальбоа
29
Тичич
29
Урванцев
29
Урванцев
29
Тичич
Остались в запасе
Краснодар
Нижний Новгород
34
Андрей Карпенко
ВР
16
Александр Корякин
ВР
30
Степан Садчиков
ЦЗ
Главный тренер
Мурад Мусаев
1
Вадим Лукьянов
ВР
23
Хуан Кастильо
ЛЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
78
Николай Калинский
ЦП
19
Никита Ермаков
АП
77
Андрей Ивлев
АП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Остались в запасе
34
Андрей Карпенко
ВР
16
Александр Корякин
ВР
30
Степан Садчиков
ЦЗ
Остались в запасе
1
Вадим Лукьянов
ВР
23
Хуан Кастильо
ЛЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
78
Николай Калинский
ЦП
19
Никита Ермаков
АП
77
Андрей Ивлев
АП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Краснодар
Точно не сыграют
Александр Кокшаров
ЦФ
Валентин Пальцев
ЦЗ
Сергей Петров
ПЗ
Нижний Новгород
Точно не сыграют
Александр Эктов
ПЗ
Статистика матча Краснодар - Нижний Новгород
1
Всего ударов по воротам
16
12
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
8
3
Нарушения
12
12
Офсайды
1
2
Количество передач
481
256
Сейвы
3
0
Точность передач %
86
77
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
7
4
Удары из пределов штрафной
9
3
Удары из-за пределов штрафной
7
9

Смотреть прямую трансляцию матча «Краснодар» против «Пари НН», 22-й РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 марта в 18:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Пари НН»

«Краснодар» – «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Краснодар
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