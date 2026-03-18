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  • «Спартак» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 марта 2026

«Спартак» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 марта 2026

18 марта, 19:35
Спартак
18.03.2026, среда, 20:45
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/2 финала
1 : 0
Первый матч – 2 : 5
Завершен
Динамо
58' К. Ву
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
2
Олег Рябчук
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
5
Эсекьель Барко
АП
24
Никита Массалыга
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Динамо
1
Курбан Расулов
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
8
Рубенс
ЛЗ
57
Давид Рикардо
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ПЗ
74
Даниил Фомин
ОП
10
Бителло
ЦП
13
Муми Нгамале
ЛВ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Ролан Гусев
Спартак
1
Илья Помазун
ВР
56
Александр Довбня
ВР
35
Кристофер Мартинс
ОП
40
Иван Сорокин
АП
10
Маркиньос
ЛВ
10
Тео Бонгонда
ПВ
7
Пабло Солари
ПВ
11
Ливай Гарсия
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Динамо
47
Андрей Кудравец
ВР
79
Максим Балахонов
ЛЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
50
Александр Кутицкий
ОП
15
Данил Глебов
ОП
60
Тимофей Маринкин
ЦП
11
Артур Гомес
ЛВ
17
Ульви Бабаев
ЛВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
14
Эль-Мехди Маухуб
ЦФ
3-2-2-2-1
98
Максименко
3
Ву
4
Джику
68
Литвинов
2
Рябчук
97
Денисов
47
Зобнин
83
Фернандеш
5
Барко
24
Массалыга
9
Угальде
3-3-1-1-2
1
Расулов
7
Скопинцев
57
Рикардо
55
Осипенко
4
Касерес
74
Фомин
8
Рубенс
10
Бителло
13
Нгамале
70
Тюкавин
91
Гладышев
97
Денисов
35
Мартинс
35
Мартинс
97
Денисов
24
Массалыга
10
Маркиньос
10
Маркиньос
24
Массалыга
2
Рябчук
7
Солари
7
Солари
2
Рябчук
9
Угальде
11
Гарсия
11
Гарсия
9
Угальде
47
Зобнин
91
Заболотный
91
Заболотный
47
Зобнин
55
Осипенко
6
Фернандес
6
Фернандес
55
Осипенко
7
Скопинцев
56
Зайдензаль
56
Зайдензаль
7
Скопинцев
10
Бителло
15
Глебов
15
Глебов
10
Бителло
8
Рубенс
60
Маринкин
60
Маринкин
8
Рубенс
70
Тюкавин
33
Сергеев
33
Сергеев
70
Тюкавин
Остались в запасе
Спартак
Динамо
1
Илья Помазун
ВР
56
Александр Довбня
ВР
40
Иван Сорокин
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
47
Андрей Кудравец
ВР
79
Максим Балахонов
ЛЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
50
Александр Кутицкий
ОП
11
Артур Гомес
ЛВ
17
Ульви Бабаев
ЛВ
14
Эль-Мехди Маухуб
ЦФ
Главный тренер
Ролан Гусев
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
56
Александр Довбня
ВР
40
Иван Сорокин
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
Остались в запасе
47
Андрей Кудравец
ВР
79
Максим Балахонов
ЛЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
50
Александр Кутицкий
ОП
11
Артур Гомес
ЛВ
17
Ульви Бабаев
ЛВ
14
Эль-Мехди Маухуб
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Главный тренер
Ролан Гусев
Статистика матча Спартак - Динамо
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
ВАР
0
1

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Спартак» против «Динамо», 1/2 Пути РПЛ Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 марта в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак»«Динамо»

«Спартак» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Динамо Спартак
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