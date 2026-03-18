Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Спартак» против «Динамо», 1/2 Пути РПЛ Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 марта в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Динамо»