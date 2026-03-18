18.03.2026, среда, 20:45
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/2 финала
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/2 финала
1 : 0
Завершен
Составы команд
Спартак
Спартак
3-2-2-2-1
98
Максименко
3
Ву
4
Джику
68
Литвинов
2
Рябчук
97
Денисов
47
Зобнин
83
Фернандеш
5
Барко
24
Массалыга
9
Угальде
3-3-1-1-2
1
Расулов
7
Скопинцев
57
Рикардо
55
Осипенко
4
Касерес
74
Фомин
8
Рубенс
10
Бителло
13
Нгамале
70
Тюкавин
91
Гладышев
97
Денисов
35
Мартинс
35
Мартинс
97
Денисов
24
Массалыга
10
Маркиньос
10
Маркиньос
24
Массалыга
2
Рябчук
7
Солари
7
Солари
2
Рябчук
9
Угальде
11
Гарсия
11
Гарсия
9
Угальде
47
Зобнин
91
Заболотный
91
Заболотный
47
Зобнин
55
Осипенко
6
Фернандес
6
Фернандес
55
Осипенко
7
Скопинцев
56
Зайдензаль
56
Зайдензаль
7
Скопинцев
10
Бителло
15
Глебов
15
Глебов
10
Бителло
8
Рубенс
60
Маринкин
60
Маринкин
8
Рубенс
70
Тюкавин
33
Сергеев
33
Сергеев
70
Тюкавин
Остались в запасе
Спартак
Динамо
1
Илья Помазун
ВР
56
Александр Довбня
ВР
40
Иван Сорокин
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
47
Андрей Кудравец
ВР
79
Максим Балахонов
ЛЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
50
Александр Кутицкий
ОП
11
Артур Гомес
ЛВ
17
Ульви Бабаев
ЛВ
14
Эль-Мехди Маухуб
ЦФ
Главный тренер
Ролан Гусев
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
56
Александр Довбня
ВР
40
Иван Сорокин
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
Остались в запасе
47
Андрей Кудравец
ВР
79
Максим Балахонов
ЛЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
50
Александр Кутицкий
ОП
11
Артур Гомес
ЛВ
17
Ульви Бабаев
ЛВ
14
Эль-Мехди Маухуб
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Главный тренер
Ролан Гусев
Статистика матча Спартак - Динамо
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
ВАР
0
1
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Спартак» против «Динамо», 1/2 Пути РПЛ Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 марта в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Динамо»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»