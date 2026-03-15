15.03.2026, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Россия. Премьер-лига, 21 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Рубин
Рубин
3-3-2-2
38
Ставер
3
Мальдонадо
5
Вуячич
2
Тесленко
12
Арройо
22
Ходжа
71
Рожков
14
Кузяев
23
Безруков
11
Грипши
8
Йочич
4-1-1-3-1
1
Митрюшкин
24
Ненахов
5
Ньямси
3
Фассон
85
Морозов
93
Карпукас
25
Пруцев
7
Бакаев
10
Батраков
19
Руденко
10
Воробьев
71
Рожков
4
Нижегородов
4
Нижегородов
71
Рожков
22
Ходжа
19
Иванов
19
Иванов
22
Ходжа
11
Грипши
21
Зотов
21
Зотов
11
Грипши
8
Йочич
44
Кузнецов
44
Кузнецов
8
Йочич
3
Фассон
2
Рамирес
2
Рамирес
3
Фассон
7
Бакаев
45
Сильянов
45
Сильянов
7
Бакаев
10
Воробьев
32
Вера
32
Вера
10
Воробьев
19
Руденко
99
Мялковский
99
Мялковский
19
Руденко
93
Карпукас
27
Комличенко
27
Комличенко
93
Карпукас
Остались в запасе
Рубин
Локомотив
1
Алексей Кеняйкин
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
98
Никита Лобов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
6
Марат Апшацев
ЦП
12
Энри Мукба
ПВ
59
Даниил Моторин
ЦФ
Главный тренер
Франк Артига
22
Илья Лантратов
ВР
59
Егор Погостнов
ЦЗ
90
Данила Годяев
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
74
Даниил Чевардин
ЦП
17
Никита Салтыков
ЛВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
1
Алексей Кеняйкин
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
98
Никита Лобов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
6
Марат Апшацев
ЦП
12
Энри Мукба
ПВ
59
Даниил Моторин
ЦФ
Остались в запасе
22
Илья Лантратов
ВР
59
Егор Погостнов
ЦЗ
90
Данила Годяев
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
74
Даниил Чевардин
ЦП
17
Никита Салтыков
ЛВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Франк Артига
Главный тренер
Михаил Галактионов
Рубин
Точно не сыграют
Локомотив
Точно не сыграют
Статистика матча Рубин - Локомотив
1
1
5
Всего ударов по воротам
13
7
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
4
4
Нарушения
14
20
Офсайды
1
3
Количество передач
413
426
Сейвы
2
2
Точность передач %
70
72
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
4
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Рубин» против «Локомотива», 21-й РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 марта в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рубин» – «Локомотив»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»