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  • «Рубин» – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2026

«Рубин» – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2026

15 марта, 17:50
Рубин
15.03.2026, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 21 тур
3 : 0
Завершен
Локомотив
23' И. Вуячич 55' Е. Тесленко 70' Д. Кузнецов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Рубин
38
Евгений Ставер
ВР
3
Денил Мальдонадо
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
12
Андерсон Арройо
ПЗ
71
Илья Рожков
ПЗ
22
Велдин Ходжа
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
11
Назми Грипши
АП
Главный тренер
Франк Артига
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
ВР
85
Евгений Морозов
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
93
Артем Карпукас
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
10
Алексей Батраков
АП
19
Александр Руденко
ЛВ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Рубин
1
Алексей Кеняйкин
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
98
Никита Лобов
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
19
Олег Иванов
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
6
Марат Апшацев
ЦП
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
12
Энри Мукба
ПВ
59
Даниил Моторин
ЦФ
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
90
Данила Годяев
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
32
Лукас Вера
ЦП
74
Даниил Чевардин
ЦП
99
Руслан Мялковский
ЦП
17
Никита Салтыков
ЛВ
27
Николай Комличенко
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
3-3-2-2
38
Ставер
3
Мальдонадо
5
Вуячич
2
Тесленко
12
Арройо
22
Ходжа
71
Рожков
14
Кузяев
23
Безруков
11
Грипши
8
Йочич
4-1-1-3-1
1
Митрюшкин
24
Ненахов
5
Ньямси
3
Фассон
85
Морозов
93
Карпукас
25
Пруцев
7
Бакаев
10
Батраков
19
Руденко
10
Воробьев
71
Рожков
4
Нижегородов
4
Нижегородов
71
Рожков
22
Ходжа
19
Иванов
19
Иванов
22
Ходжа
11
Грипши
21
Зотов
21
Зотов
11
Грипши
8
Йочич
44
Кузнецов
44
Кузнецов
8
Йочич
3
Фассон
2
Рамирес
2
Рамирес
3
Фассон
7
Бакаев
45
Сильянов
45
Сильянов
7
Бакаев
10
Воробьев
32
Вера
32
Вера
10
Воробьев
19
Руденко
99
Мялковский
99
Мялковский
19
Руденко
93
Карпукас
27
Комличенко
27
Комличенко
93
Карпукас
Остались в запасе
Рубин
Локомотив
1
Алексей Кеняйкин
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
98
Никита Лобов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
6
Марат Апшацев
ЦП
12
Энри Мукба
ПВ
59
Даниил Моторин
ЦФ
Главный тренер
Франк Артига
22
Илья Лантратов
ВР
59
Егор Погостнов
ЦЗ
90
Данила Годяев
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
74
Даниил Чевардин
ЦП
17
Никита Салтыков
ЛВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
1
Алексей Кеняйкин
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
98
Никита Лобов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
6
Марат Апшацев
ЦП
12
Энри Мукба
ПВ
59
Даниил Моторин
ЦФ
Остались в запасе
22
Илья Лантратов
ВР
59
Егор Погостнов
ЦЗ
90
Данила Годяев
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
74
Даниил Чевардин
ЦП
17
Никита Салтыков
ЛВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Франк Артига
Главный тренер
Михаил Галактионов
Рубин
Точно не сыграют
Угочукву Иву
ОП
Игнасио Сааведра
ОП
Антон Швец
ЦП
Жак Сиве
ЦФ
Локомотив
Точно не сыграют
Сергей Пиняев
ЛВ
Статистика матча Рубин - Локомотив
1
1
5
Всего ударов по воротам
13
7
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
4
4
Нарушения
14
20
Офсайды
1
3
Количество передач
413
426
Сейвы
2
2
Точность передач %
70
72
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
4
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Рубин» против «Локомотива», 21-й РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 марта в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рубин» – «Локомотив»

«Рубин» – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Локомотив Рубин
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