  «Оренбург» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2026

«Оренбург» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2026

Вчера, 10:50
Оренбург
08.03.2026, воскресенье, 12:00
Россия. Премьер-лига, 20 тур
2 : 1
Завершен
Зенит
62' Педро (АГ) 86' Е. Болотов
11' А. Соболев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
1
Богдан Овсянников
ВР
3
Данила Ведерников
ЦЗ
6
Джон Паласиос
ЦЗ
26
Эмил Ценов
ЦЗ
18
Фахд Муфи
ПЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
37
Ду Кейрос
ЦП
8
Дамиан Пуэбла
АП
7
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
16
Хорди Томпсон
ЛВ
9
Максим Савельев
ЦФ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Зенит
16
Денис Адамов
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
33
Нино
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
8
Вендел
ЦП
14
Джон Джон
АП
20
Педро
ЛВ
11
Луис Энрике
ПВ
10
Максим Глушенков
ЦФ
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Оренбург
88
Максим Рудаков
ВР
32
Алексис Кантеро
ЛЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
57
Евгений Болотов
ОП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
78
Руслан Куль
ПВ
29
Анас Эль-Махрауи
ЦФ
30
Гедеон Гузина
ЦФ
19
Алешандре Жезус
ЦФ
Зенит
1
Евгений Латышонок
ВР
57
Богдан Москвичев
ВР
66
Роман Вега
ЛЗ
4
Юрий Горшков
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
23
Арсен Адамов
ПЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
61
Даниил Кондаков
ЦП
18
Ярослав Михайлов
АП
21
Александр Ерохин
АП
17
Андрей Мостовой
ЛВ
9
Джон Дуран
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Овсянников
3
Ведерников
6
Паласиос
26
Ценов
18
Муфи
59
Аванесян
37
Ду Кейрос
16
Томпсон
8
Пуэбла
7
Гюрлюк
9
Савельев
4-1-3-2
16
Адамов
31
Мантуан
78
Дивеев
33
Нино
3
Дуглас Сантос
8
Вендел
11
Энрике
14
Джон Джон
20
Педро
7
Соболев
10
Глушенков
7
Гюрлюк
5
Татаев
5
Татаев
7
Гюрлюк
16
Томпсон
33
Квеквескири
33
Квеквескири
16
Томпсон
8
Пуэбла
57
Болотов
57
Болотов
8
Пуэбла
37
Ду Кейрос
78
Куль
78
Куль
37
Ду Кейрос
9
Савельев
30
Гузина
30
Гузина
9
Савельев
8
Вендел
5
Барриос
5
Барриос
8
Вендел
14
Джон Джон
61
Кондаков
61
Кондаков
14
Джон Джон
31
Мантуан
21
Ерохин
21
Ерохин
31
Мантуан
11
Энрике
17
Мостовой
17
Мостовой
11
Энрике
10
Глушенков
9
Дуран
9
Дуран
10
Глушенков
Статистика матча Оренбург - Зенит
2
Всего ударов по воротам
13
16
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
8
5
Нарушения
18
6
Офсайды
1
0
Количество передач
293
503
Сейвы
3
4
Точность передач %
75
83
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
9
10
Удары из-за пределов штрафной
4
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Оренбург» против «Зенита», 20-й РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 марта в 12:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оренбург» – «Зенит»

«Оренбург» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Оренбург
