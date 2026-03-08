08.03.2026, воскресенье, 12:00
Россия. Премьер-лига, 20 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Оренбург
4-1-1-3-1
1
Овсянников
3
Ведерников
6
Паласиос
26
Ценов
18
Муфи
59
Аванесян
37
Ду Кейрос
16
Томпсон
8
Пуэбла
7
Гюрлюк
9
Савельев
4-1-3-2
16
Адамов
31
Мантуан
78
Дивеев
33
Нино
3
Дуглас Сантос
8
Вендел
11
Энрике
14
Джон Джон
20
Педро
7
Соболев
10
Глушенков
7
Гюрлюк
5
Татаев
5
Татаев
7
Гюрлюк
16
Томпсон
33
Квеквескири
33
Квеквескири
16
Томпсон
8
Пуэбла
57
Болотов
57
Болотов
8
Пуэбла
37
Ду Кейрос
78
Куль
78
Куль
37
Ду Кейрос
9
Савельев
30
Гузина
30
Гузина
9
Савельев
8
Вендел
5
Барриос
5
Барриос
8
Вендел
14
Джон Джон
61
Кондаков
61
Кондаков
14
Джон Джон
31
Мантуан
21
Ерохин
21
Ерохин
31
Мантуан
11
Энрике
17
Мостовой
17
Мостовой
11
Энрике
10
Глушенков
9
Дуран
9
Дуран
10
Глушенков
Остались в запасе
Оренбург
Зенит
88
Максим Рудаков
ВР
32
Алексис Кантеро
ЛЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
29
Анас Эль-Махрауи
ЦФ
19
Алешандре Жезус
ЦФ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
1
Евгений Латышонок
ВР
57
Богдан Москвичев
ВР
66
Роман Вега
ЛЗ
4
Юрий Горшков
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
23
Арсен Адамов
ПЗ
18
Ярослав Михайлов
АП
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Оренбург - Зенит
2
Всего ударов по воротам
13
16
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
8
5
Нарушения
18
6
Офсайды
1
0
Количество передач
293
503
Сейвы
3
4
Точность передач %
75
83
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
9
10
Удары из-за пределов штрафной
4
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Оренбург» против «Зенита», 20-й РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 марта в 12:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оренбург» – «Зенит»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»