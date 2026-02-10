Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Зенит» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 февраля 2026

«Зенит» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 февраля 2026

Сегодня, 09:42
Зенит
10.02.2026, вторник, 10:00
Зимний кубок РПЛ, 3 тур
2 : 2
Счет по пенальти – 3 : 4
Завершен
ЦСКА
43' Вендел 90+1' Д. Сантос
9' К. Глебов 49' Ж. Виктор
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
1
Богдан Москвичев
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
33
Нино
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Вендел
ЦП
31
Густаво Мантуан
ЛВ
20
Педро
ЛВ
11
Луис Энрике
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
10
Максим Глушенков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
3
Данил Круговой
ЛЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
79
Кирилл Данилов
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
31
Матвей Кисляк
АП
10
Иван Обляков
АП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
9
Лусиано Гонду
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Зенит
7
Андрей Касаджиков
ЛФ
17
Андрей Мостовой
ЛВ
61
Даниил Кондаков
ЦП
18
Ярослав Михайлов
АП
21
Александр Ерохин
АП
10
Джон Джон
АП
66
Роман Вега
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
23
Арсен Адамов
ПЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
6
Ваня Дркушич
ЦЗ
4
Юрий Горшков
ЛЗ
41
Михаил Кержаков
ВР
ЦСКА
62
Имран Фиров
АП
97
Максим Воронов
ЦФ
37
Энрике Кармо
ПВ
20
Матия Попович
АП
7
Матеус Алвес
АП
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
19
Даниэль Руис Ривера
АП
52
Артем Бандикян
ЛЗ
67
Мингиян Бадмаев
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
24
Рамиро ди Лусиано
ПЗ
99
Николай Баровский
ВР
85
Егор Бесаев
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
3-1-1-3-2
1
Москвичев
3
Дуглас Сантос
78
Дивеев
33
Нино
5
Барриос
8
Вендел
20
Педро
31
Мантуан
11
Энрике
10
Глушенков
7
Соболев
3-3-3-1
35
Акинфеев
27
Мойзес
4
Виктор
79
Данилов
22
Гайич
6
Баринов
3
Круговой
31
Кисляк
10
Обляков
17
Глебов
9
Гонду
7
Соболев
7
Касаджиков
7
Касаджиков
7
Соболев
10
Глушенков
10
Джон Джон
10
Джон Джон
10
Глушенков
1
Москвичев
41
Кержаков
41
Кержаков
1
Москвичев
79
Данилов
62
Фиров
62
Фиров
79
Данилов
27
Мойзес
97
Воронов
97
Воронов
27
Мойзес
3
Круговой
37
Кармо
37
Кармо
3
Круговой
17
Глебов
20
Попович
20
Попович
17
Глебов
31
Кисляк
7
Алвес
7
Алвес
31
Кисляк
9
Гонду
11
Мусаев
11
Мусаев
9
Гонду
4
Виктор
52
Бандикян
52
Бандикян
4
Виктор
22
Гайич
67
Бадмаев
67
Бадмаев
22
Гайич
10
Обляков
90
Лукин
90
Лукин
10
Обляков
6
Баринов
23
Абдулкадыров
23
Абдулкадыров
6
Баринов
35
Акинфеев
49
Тороп
49
Тороп
35
Акинфеев
Остались в запасе
Зенит
ЦСКА
17
Андрей Мостовой
ЛВ
61
Даниил Кондаков
ЦП
18
Ярослав Михайлов
АП
21
Александр Ерохин
АП
66
Роман Вега
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
23
Арсен Адамов
ПЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
6
Ваня Дркушич
ЦЗ
4
Юрий Горшков
ЛЗ
Главный тренер
Сергей Семак
19
Даниэль Руис Ривера
АП
24
Рамиро ди Лусиано
ПЗ
99
Николай Баровский
ВР
85
Егор Бесаев
ВР
Главный тренер
Фабио Челестини
Остались в запасе
17
Андрей Мостовой
ЛВ
61
Даниил Кондаков
ЦП
18
Ярослав Михайлов
АП
21
Александр Ерохин
АП
66
Роман Вега
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
23
Арсен Адамов
ПЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
6
Ваня Дркушич
ЦЗ
4
Юрий Горшков
ЛЗ
Остались в запасе
19
Даниэль Руис Ривера
АП
24
Рамиро ди Лусиано
ПЗ
99
Николай Баровский
ВР
85
Егор Бесаев
ВР
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Фабио Челестини
Статистика матча Зенит - ЦСКА
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Зенит» против ЦСКА, 3-й тур Зимнего кубка РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 февраля в 10:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зенит» – ЦСКА

«Зенит» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Зимний кубок РПЛ ЦСКА Зенит
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Определился победитель Зимнего кубка РПЛ-2026: «Зенит» стал последним
18:03
3
Зимний кубок РПЛ. «Динамо» вырвало победу над «Краснодаром» – 1:0
18:01
2
Товарищеский матч. «Спартак» не смог обыграть «Астану» – 1:1
17:50
5
Кержаков вспомнил, как Дзюба на его глазах побил бомбардирский рекорд сборной России
17:41
Экс-вратарь «ПСЖ» придумал прозвище для Сафонова
17:33
1
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого вылетел из азиатской ЛЧ по итогам общего этапа
17:13
4
Стало известно, как Роналду убедили прекратить забастовку
16:41
4
РФС снял трансферный бан с еще одного клуба РПЛ
16:24
2
Названо следующее место работы Моуринью
16:08
1
Аршавин одним словом описал готовящийся трансфер Козлова из «Краснодара» в ЦСКА
15:57
Все новости
Все новости
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Краснодар»: голы и лучшие моменты (Видео)
17:59
Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» – «Краснодар»: 10 февраля 2026
15:10
Челестини высказался после победы ЦСКА над «Зенитом»
13:50
2
Семак назвал проблемы «Зенита» после матча с ЦСКА
13:18
13
ВидеоОбзор матча «Зенит» – ЦСКА: голы и лучшие моменты (Видео)
12:10
Зимний кубок РПЛ. ЦСКА победил «Зенит» по пенальти
12:09
60
Президент РПЛ Алаев: «Я готовил речь, почему Зимний кубок не состоится»
Вчера, 18:24
2
Где смотреть матч «Зенит» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 9 февраля 2026
Вчера, 09:56
Где смотреть матч «Динамо» – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция: 9 февраля 2026
Вчера, 09:54
Появилось объяснение, почему «Зенит» и ЦСКА будут играть в 10 утра
Вчера, 09:39
Тренер «Зенита» похвалил Соболева за матч, где он с метра не забил в пустые ворота
8 февраля
3
Мусаев ответил на претензии в непристойном поведении
7 февраля
4
Черданцев объяснил разгромное поражение «Зенита» от «Краснодара»
7 февраля
4
Семак пригрозил футболистам «Зенита», проигравшим «Краснодару» 0:3
7 февраля
18
Мусаев прокомментировал крупную победу «Краснодара» над «Зенитом»
7 февраля
4
Мантуан прокомментировал унижение «Зенита» от «Краснодара»
7 февраля
24
Соболев прокомментировал разгромное поражение «Зенита» от «Краснодара»
7 февраля
6
Парадоксальная реакция фанатов «Зенита» на унижение от «Краснодара»
7 февраля
25
Семак оценил игру Соболева против «Краснодара»
6 февраля
6
Мусаев высказался о победе «Краснодара» над «Зенитом»
6 февраля
1
Семак прокомментировал разгромное поражение «Зенита» от «Краснодара»
6 февраля
21
Зимний кубок РПЛ. «Краснодар» разгромил «Зенит» – 3:0!
6 февраля
115
ВидеоСоболев не забил «Краснодару» с метра в пустые ворота
6 февраля
21
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
6 февраля
1
Зимний кубок РПЛ. ЦСКА проиграл «Динамо» в серии пенальти
6 февраля
2
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Динамо»: 6 февраля 2026
6 февраля
РПЛ отменила дисквалификацию Мойзеса на Зимнем кубке РПЛ
6 февраля
13
Где смотреть матч ЦСКА – «Динамо»: во сколько прямая трансляция: 6 февраля 2026
5 февраля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 