10.02.2026, вторник, 10:00
Зимний кубок РПЛ, 3 тур
2 : 2
Счет по пенальти – 3 : 4
Завершен
Составы команд
Зенит
Зенит
ЦСКА
62
Имран Фиров
АП
97
Максим Воронов
ЦФ
37
Энрике Кармо
ПВ
20
Матия Попович
АП
7
Матеус Алвес
АП
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
19
Даниэль Руис Ривера
АП
52
Артем Бандикян
ЛЗ
67
Мингиян Бадмаев
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
24
Рамиро ди Лусиано
ПЗ
99
Николай Баровский
ВР
85
Егор Бесаев
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
3-1-1-3-2
1
Москвичев
3
Дуглас Сантос
78
Дивеев
33
Нино
5
Барриос
8
Вендел
20
Педро
31
Мантуан
11
Энрике
10
Глушенков
7
Соболев
3-3-3-1
35
Акинфеев
27
Мойзес
4
Виктор
79
Данилов
22
Гайич
6
Баринов
3
Круговой
31
Кисляк
10
Обляков
17
Глебов
9
Гонду
7
Соболев
7
Касаджиков
7
Касаджиков
7
Соболев
10
Глушенков
10
Джон Джон
10
Джон Джон
10
Глушенков
1
Москвичев
41
Кержаков
41
Кержаков
1
Москвичев
79
Данилов
62
Фиров
62
Фиров
79
Данилов
27
Мойзес
97
Воронов
97
Воронов
27
Мойзес
3
Круговой
37
Кармо
37
Кармо
3
Круговой
17
Глебов
20
Попович
20
Попович
17
Глебов
31
Кисляк
7
Алвес
7
Алвес
31
Кисляк
9
Гонду
11
Мусаев
11
Мусаев
9
Гонду
4
Виктор
52
Бандикян
52
Бандикян
4
Виктор
22
Гайич
67
Бадмаев
67
Бадмаев
22
Гайич
10
Обляков
90
Лукин
90
Лукин
10
Обляков
6
Баринов
23
Абдулкадыров
23
Абдулкадыров
6
Баринов
35
Акинфеев
49
Тороп
49
Тороп
35
Акинфеев
Остались в запасе
Зенит
ЦСКА
17
Андрей Мостовой
ЛВ
61
Даниил Кондаков
ЦП
18
Ярослав Михайлов
АП
21
Александр Ерохин
АП
66
Роман Вега
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
23
Арсен Адамов
ПЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
6
Ваня Дркушич
ЦЗ
4
Юрий Горшков
ЛЗ
Главный тренер
Сергей Семак
19
Даниэль Руис Ривера
АП
24
Рамиро ди Лусиано
ПЗ
99
Николай Баровский
ВР
85
Егор Бесаев
ВР
Главный тренер
Фабио Челестини
Остались в запасе
19
Даниэль Руис Ривера
АП
24
Рамиро ди Лусиано
ПЗ
99
Николай Баровский
ВР
85
Егор Бесаев
ВР
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Фабио Челестини
Статистика матча Зенит - ЦСКА
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Зенит» против ЦСКА, 3-й тур Зимнего кубка РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 февраля в 10:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зенит» – ЦСКА
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»