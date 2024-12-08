Составы команд
Краснодар
Краснодар
4-2-3-1
1
Агкацев
15
Оласа
3
Тормена
4
Коста
98
Петров
53
Черников
6
Ленини
27
Са
10
Сперцян
11
Батчи
9
Кордоба
3-4-2-1
1
Митрюшкин
24
Ненахов
85
Морозов
3
Монтес
45
Сильянов
6
Баринов
93
Карпукас
71
Самошников
10
Батраков
9
Пиняев
99
Сулейманов
98
Петров
20
Гонсалес
20
Гонсалес
98
Петров
10
Сперцян
88
Кривцов
88
Кривцов
10
Сперцян
27
Са
6
Олусегун
6
Олусегун
27
Са
9
Пиняев
23
Тикнизян
23
Тикнизян
9
Пиняев
3
Монтес
5
Ньямси
5
Ньямси
3
Монтес
99
Сулейманов
10
Воробьев
10
Воробьев
99
Сулейманов
Остались в запасе
Краснодар
Локомотив
99
Юрий Дюпин
ВР
31
Кайо
ЦЗ
21
Георгий Арутюнян
ЦЗ
22
Кевин Кастаньо
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
18
Данила Козлов
АП
90
Мозес Давид Кобнан
ПВ
96
Александр Кокшаров
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
16
Даниил Веселов
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
59
Егор Погостнов
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
17
Никита Салтыков
ЛВ
70
Эдгар Севикян
ПВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
11
Вадим Раков
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
99
Юрий Дюпин
ВР
31
Кайо
ЦЗ
21
Георгий Арутюнян
ЦЗ
22
Кевин Кастаньо
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
18
Данила Козлов
АП
90
Мозес Давид Кобнан
ПВ
96
Александр Кокшаров
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Остались в запасе
16
Даниил Веселов
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
59
Егор Погостнов
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
17
Никита Салтыков
ЛВ
70
Эдгар Севикян
ПВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
11
Вадим Раков
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Краснодар - Локомотив
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Краснодар» против «Локомотива», 18-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 декабря 2024 в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Локомотив»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»