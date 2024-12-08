Смотреть прямую трансляцию матча «Краснодар» против «Локомотива», 18-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 декабря 2024 в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Локомотив»