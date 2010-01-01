Общая
Домашняя
Гостевая
Группа A
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
0
1
16
3
13
15
6
4
0
2
6
8
-2
12
6
3
0
3
7
6
1
9
6
0
0
6
1
13
-12
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
2
0
14
2
12
14
6
3
2
1
6
5
1
11
6
0
4
2
3
8
-5
4
6
0
2
4
4
12
-8
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
13
7
6
13
6
3
2
1
16
7
9
11
6
2
1
3
10
12
-2
7
6
0
2
4
4
17
-13
2
Группа D
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
1
0
16
4
12
16
6
3
1
2
10
11
-1
10
6
2
1
3
13
11
2
7
6
0
1
5
3
16
-13
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
1
0
21
2
19
16
6
4
1
1
17
12
5
13
6
1
0
5
7
15
-8
3
6
1
0
5
3
19
-16
3
Группа F
2
3
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
20
7
13
13
6
3
1
2
9
7
2
10
6
2
2
2
11
10
1
8
6
1
0
5
3
19
-16
3
Группа G
4
5
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
8
6
2
0
27
4
23
20
8
5
2
1
14
7
7
17
8
3
1
4
8
14
-6
10
8
1
2
5
4
19
-15
5
8
0
3
5
6
15
-9
3
Группа H
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
8
6
1
1
22
4
18
19
8
5
2
1
17
7
10
17
8
4
1
3
19
10
9
13
8
2
2
4
11
11
0
8
8
0
0
8
2
39
-37
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
8
8
0
0
37
5
32
24
8
6
0
2
21
12
9
18
8
4
0
4
19
20
-1
12
8
1
1
6
8
21
-13
4
8
0
1
7
5
32
-27
1
Группа J
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
8
5
3
0
29
7
22
18
8
5
1
2
21
11
10
16
8
3
4
1
13
10
3
13
8
2
2
4
9
13
-4
8
8
0
0
8
0
31
-31
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
8
8
0
0
22
0
22
24
8
4
2
2
7
5
2
14
8
4
1
3
9
10
-1
13
8
1
2
5
5
15
-10
5
8
0
1
7
3
16
-13
1
Группа L
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
8
7
1
0
26
4
22
22
8
5
1
2
18
8
10
16
8
4
0
4
11
9
2
12
8
3
0
5
8
17
-9
9
8
0
0
8
3
28
-25
0
Команда
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
13
1
12
9
3
3
0
0
5
0
5
9
3
2
0
1
3
1
2
6
3
0
0
3
1
6
-5
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
11
1
10
9
3
1
2
0
3
1
2
5
3
0
2
1
2
4
-2
2
3
0
1
2
1
4
-3
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
9
4
5
9
3
2
0
1
8
6
2
6
3
1
2
0
5
3
2
5
3
0
1
2
0
8
-8
1
Группа 3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
9
1
8
9
3
2
0
1
4
3
1
6
3
1
1
1
10
7
3
4
3
0
1
2
2
6
-4
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
8
2
6
7
3
2
0
1
6
7
-1
6
3
1
0
2
5
7
-2
3
3
1
0
2
3
10
-7
3
Группа 5
1
3
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
5
2
3
7
3
2
1
0
12
3
9
7
3
1
0
2
2
7
-5
3
3
1
0
2
6
6
0
3
Группа 6
4
5
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
3
1
0
17
1
16
10
4
3
1
0
7
2
5
10
4
2
0
2
4
5
-1
6
4
0
2
2
5
8
-3
2
4
0
1
3
2
8
-6
1
Группа 7
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
3
1
0
14
2
12
10
4
3
0
1
7
4
3
9
4
3
0
1
10
2
8
9
4
1
2
1
6
6
0
5
4
0
0
4
1
19
-18
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
4
0
0
23
2
21
12
4
3
0
1
11
4
7
9
4
2
0
2
12
11
1
6
4
0
1
3
3
8
-5
1
4
0
0
4
2
14
-12
0
Группа 9
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
3
1
0
17
3
14
10
4
3
0
1
15
6
9
9
4
1
3
0
8
3
5
6
4
1
1
2
5
3
2
4
4
0
0
4
0
12
-12
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
4
0
0
9
0
9
12
4
2
1
1
4
2
2
7
4
2
0
2
5
7
-2
6
4
0
2
2
3
9
-6
2
4
0
0
4
1
6
-5
0
Группа 11
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
4
0
0
15
2
13
12
4
3
1
0
10
1
9
10
4
3
0
1
8
3
5
9
4
2
0
2
6
6
0
6
4
0
0
4
1
14
-13
0
Команда
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
3
2
1
6
3
1
0
2
4
5
-1
3
3
1
0
2
1
8
-7
3
3
0
0
3
0
7
-7
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
3
4
-1
6
3
1
2
0
3
1
2
5
3
0
2
1
1
4
-3
2
3
0
1
2
3
8
-5
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
11
4
7
6
3
1
1
1
4
3
1
4
3
0
1
2
4
9
-5
1
3
0
1
2
2
6
-4
1
Группа 3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
7
3
4
7
3
1
1
1
6
8
-2
4
3
1
0
2
3
4
-1
3
3
0
0
3
1
10
-9
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
13
0
13
9
3
2
1
0
11
5
6
7
3
0
0
3
2
8
-6
0
3
0
0
3
0
9
-9
0
Группа 5
2
3
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
8
4
4
6
3
1
2
0
5
4
1
5
3
1
0
2
4
5
-1
3
3
0
0
3
1
12
-11
0
Группа 6
3
5
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
3
1
0
10
3
7
10
4
2
1
1
7
5
2
7
4
1
1
2
2
11
-9
4
4
1
1
2
4
9
-5
4
4
0
1
3
1
7
-6
1
Группа 7
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
3
0
1
8
2
6
9
4
2
2
0
10
3
7
8
4
1
1
2
9
8
1
4
4
1
0
3
5
5
0
3
4
0
0
4
1
20
-19
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
4
0
0
14
3
11
12
4
3
0
1
10
8
2
9
4
2
0
2
7
9
-2
6
4
1
0
3
5
13
-8
3
4
0
1
3
3
18
-15
1
Группа 9
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
2
2
0
12
4
8
8
4
2
1
1
5
7
-2
7
4
2
1
1
6
5
1
7
4
1
1
2
4
10
-6
4
4
0
0
4
0
19
-19
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
4
0
0
13
0
13
12
4
2
1
1
3
3
0
7
4
2
1
1
4
3
1
7
4
1
0
3
2
6
-4
3
4
0
1
3
2
10
-8
1
Группа 11
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
3
1
0
11
2
9
10
4
2
0
2
8
7
1
6
4
1
0
3
3
6
-3
3
4
1
0
3
2
11
-9
3
4
0
0
4
2
14
-12
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире