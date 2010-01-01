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    Результаты сборной Эстонии по футболу

    Сайт http://www.jalgpall.ee/
    Стадион А. Ле Кок Арена
    Тренер Томас Хаберли
    Турниры:
    Лига наций (2022/2023), группа D2
    6 тур
    		26 сентября, понедельник 21:45 Сан-Марино 0:4 Эстония
    5 тур
    		23 сентября, пятница 19:00 Эстония 2:1 Мальта
    3 тур
    		9 июня, четверг 21:45 Мальта 1:2 Эстония
    1 тур
    		2 июня, четверг 19:00 Эстония 2:0 Сан-Марино
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