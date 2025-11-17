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Новости сборной Эстонии по футболу
Лига наций
Стадион:
А. Ле Кок Арена
Сайт:
http://www.jalgpall.ee/
Тренер:
Юрген Хенн
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Таблица
Червиченко оценил решение УЕФА по Беларуси, Литве и Эстонии
7 февраля
Женские юношеские сборные Эстонии и Литвы получили технические поражения за отказ играть с Беларусью
6 февраля
11
Кипр – Эстония: прогноз и ставки на матч 18 ноября 2025 с коэффициентом 1.74
2025.11.17 09:07
Отбор ЧМ-2026. Дубль Холанда, домашние поражения Армении и Азербайджана
2025.11.13 22:00
Трансляция
Норвегия – Эстония: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 ноября 2025
2025.11.13 18:50
Отбор ЧМ-2026. Англия, Испания и Италия крупно выиграли, разгромное поражение Грузии, дубль Роналду не стал победным и другие результаты
2025.10.14 23:43
Трансляция
Эстония – Молдавия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 октября 2025
2025.10.14 17:50
Отбор ЧМ-2026. Испания и Италия победили Грузию (2:0) и Эстонию (3:1)
2025.10.11 23:51
1
Трансляция
Эстония – Италия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 октября 2025
2025.10.11 20:35
Эстония – Италия: прогноз и ставки на матч 11 октября 2025 с коэффициентом 1.85
2025.10.10 09:40
Четыре страны требовали исключить Россию из УЕФА
2025.09.17 15:30
6
Гаттузо бил игроков Италии во время матча с Эстонией
2025.09.06 11:15
9
Отбор ЧМ-2026. Сокрушительные поражения Беларуси и Азербайджана, Франция победила Украину и другие результаты
2025.09.05 23:40
1
Трансляция
Италия – Эстония: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 сентября 2025
2025.09.05 20:35
Италия – Эстония: прогноз и ставки на матч 5 сентября 2025 с коэффициентом 1.65
2025.09.04 09:52
Отбор ЧМ-2026. Италия выиграла в прощальном матче Спаллетти, Бельгия вырвала победу над Уэльсом, Хорватия забила 5 голов Чехии и другие результаты
2025.06.09 23:49
Трансляция
Эстония – Норвегия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 июня 2025
2025.06.09 20:35
Полиция Эстонии не допрашивала Дасу, он покинул страну вместе со сборной Израиля
2025.06.08 18:07
Прогноз на точный счeт матча Эстония – Норвегия: Квалификация ЧМ, 9 июня 2025
2025.06.08 09:32
Адвокат Добровинский отреагировал на допрос экс-динамовца Дасы в Эстонии
2025.06.07 17:00
Эстонская полиция допросила экс-футболиста «Динамо» из-за его слов про Россию
2025.06.07 16:00
16
Отбор ЧМ-2026. Норвегия разгромила Италию, Хорватия забила 7 голов, Бельгия потеряла очки и другие результаты
2025.06.06 23:44
1
Трансляция
Эстония – Израиль: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 июня 2025
2025.06.06 20:35
Прогноз на точный счет матча Эстония – Израиль: Квалификация ЧМ, 6 июня 2025
2025.06.05 11:55
Отбор ЧМ-2026. Победа Казахстана и другие результаты
2025.03.26 00:44
Трансляция
Молдавия – Эстония: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 марта 2025
2025.03.25 18:50
Трансляция
Израиль – Эстония: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2025
2025.03.22 21:35
Трансляция
Азербайджан – Эстония: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 ноября 2024
2024.11.16 15:50
Трансляция
Эстония – Швеция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 октября 2024
2024.10.14 20:35
Трансляция
Эстония – Азербайджан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 октября 2024
2024.10.11 17:50
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