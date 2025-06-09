09.06.2025, понедельник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа I, 4 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа I, 4 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Эстония
Эстония
3-5-1-1
1
Хейн
19
2
Кууск
3
Паскочи
15
Саппинен
4
Кяйт
23
Синявский
14
Кристал
5
Шеин
10
Палумец
13
4-1-1-2-2
1
Нюланд
14
Рюэрсон
3
Айер
17
Хеггем
5
Вольфе
8
Берге
2
Торсбю
10
Эдегор
20
Нуса
9
Холанд
7
Серлот
Остались в запасе
Эстония
Норвегия
12
Матвей Игонен
ВР
22
Карл Андре Валлнер
ВР
18
Tanel Tammik
ЦЗ
16
Брент Леписту
ЦП
8
Маркус Соометс
ЦП
9
Ioan Yakovlev
ЦП
11
Михкель Айнсалу
ЦП
17
Мартин Миллер
ЦП
20
Маркус Поом
ЦП
7
Роби Саарма
ПВ
8
Хенри Аниер
ЦФ
21
Алекс Тамм
ЦФ
Главный тренер
Юрген Хенн
13
Эгиль Селвик
ВР
12
Матиас Дюнгеланд
ВР
4
Лео Эстигард
ЦЗ
15
Йостейн Гундерсен
ЦЗ
16
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
6
Патрик Берг
ОП
23
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
19
Тело Осгор
АП
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
19
Арон Доннум
ПВ
22
Оскар Бобб
ПВ
11
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Остались в запасе
12
Матвей Игонен
ВР
22
Карл Андре Валлнер
ВР
18
Tanel Tammik
ЦЗ
16
Брент Леписту
ЦП
8
Маркус Соометс
ЦП
9
Ioan Yakovlev
ЦП
11
Михкель Айнсалу
ЦП
17
Мартин Миллер
ЦП
20
Маркус Поом
ЦП
7
Роби Саарма
ПВ
8
Хенри Аниер
ЦФ
21
Алекс Тамм
ЦФ
Остались в запасе
13
Эгиль Селвик
ВР
12
Матиас Дюнгеланд
ВР
4
Лео Эстигард
ЦЗ
15
Йостейн Гундерсен
ЦЗ
16
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
6
Патрик Берг
ОП
23
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
19
Тело Осгор
АП
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
19
Арон Доннум
ПВ
22
Оскар Бобб
ПВ
11
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Юрген Хенн
Главный тренер
Стале Солбаккен
Статистика матча Эстония - Норвегия
Всего ударов по воротам
1
2
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
2
Нарушения
0
2
Количество передач
99
136
Точность передач %
88
83
Удары мимо ворот
1
1
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
0
2
Удары из-за пределов штрафной
1
0
Смотреть прямую трансляцию матча Эстония против Норвегии, 4 тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 июня в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Эстония – Норвегия
- Прямая трансляция матча будет проходить в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»