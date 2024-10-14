14.10.2024, понедельник, 21:45
Лига наций, группа C1, 4 тур
Лига наций, группа C1, 4 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Эстония
Эстония
2-1-5-1-1
1
Хейн
19
16
Тамм
24
Веткал
11
Айнсалу
4
Кяйт
9
23
Синявский
18
Метс
6
Пеетсон
21
Тамм
4-3-2-1
12
Йоханссон
20
Крафт
4
Хин
8
Дуглас
5
Гудмундссон
18
Аяри
14
Салетрос
13
Сема
21
Кулушевски
19
Нанаси
17
Дьекереш
4
Кяйт
2
Кууск
2
Кууск
4
Кяйт
11
Айнсалу
10
Палумец
10
Палумец
11
Айнсалу
9
17
Миллер
17
Миллер
9
21
Тамм
8
Аниер
8
Аниер
21
Тамм
18
Аяри
8
Свенссон
8
Свенссон
18
Аяри
8
Дуглас
19
Элиассон
19
Элиассон
8
Дуглас
14
Салетрос
20
Ларссон
20
Ларссон
14
Салетрос
19
Нанаси
10
Болин
10
Болин
19
Нанаси
Остались в запасе
Эстония
Швеция
12
Матвей Игонен
ВР
22
Карл Андре Валлнер
ВР
19
Михаэль Лиландер
ЦЗ
14
Патрик Кристал
ЦП
20
Маркус Поом
ЦП
7
Роби Саарма
ПВ
9
Эрик Сорга
ЦФ
10
Сергей Зенев
ЦФ
Главный тренер
Юрген Хенн
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
1
Якоб Виделль Зеттерстрем
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
16
Йеспер Карлстрем
ОП
19
Симон Ольссон
ЦП
11
Энтони Эланга
ЛВ
Главный тренер
Янне Андерссон
Остались в запасе
12
Матвей Игонен
ВР
22
Карл Андре Валлнер
ВР
19
Михаэль Лиландер
ЦЗ
14
Патрик Кристал
ЦП
20
Маркус Поом
ЦП
7
Роби Саарма
ПВ
9
Эрик Сорга
ЦФ
10
Сергей Зенев
ЦФ
Остались в запасе
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
1
Якоб Виделль Зеттерстрем
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
16
Йеспер Карлстрем
ОП
19
Симон Ольссон
ЦП
11
Энтони Эланга
ЛВ
Главный тренер
Юрген Хенн
Главный тренер
Янне Андерссон
Статистика матча Эстония - Швеция
2
3
Всего ударов по воротам
4
19
Удары в створ
0
10
Владение мячом %
26
74
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
2
9
Нарушения
13
13
Офсайды
0
1
Количество передач
255
743
Сейвы
7
0
Точность передач %
67
88
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
3
12
Удары из-за пределов штрафной
1
7
Смотреть прямую трансляцию матча Эстония против Швеции, 4-й тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 октября 2024 в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Эстония – Швеция
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»