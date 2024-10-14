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  • Эстония – Швеция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 октября 2024

Эстония – Швеция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 октября 2024

14 октября 2024, 20:35
Эстония
14.10.2024, понедельник, 21:45
Лига наций, группа C1, 4 тур
0 : 3
Завершен
Швеция
29' С. Нанаси 37' С. Нанаси 66' В. Дьекереш
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эстония
1
Карл Хейн
ВР
19
Michael Schjonning-Larsen
ЦЗ
16
Йоонас Тамм
ЦЗ
24
Мартин Веткал
ОП
6
Расмус Пеетсон
ЦП
18
Карол Метс
(К) ЦП
11
Михкель Айнсалу
ЦП
4
Маттиас Кяйт
ЦП
9
Ioan Yakovlev
ЦП
23
Власий Синявский
ЦП
21
Алекс Тамм
ЦФ
Главный тренер
Юрген Хенн
Швеция
12
Виктор Йоханссон
ВР
5
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
8
Алекс Дуглас
ЦЗ
20
Эмиль Крафт
ПЗ
13
Кен Сема
ЛП
19
Себастьян Нанаси
ЛВ
18
Ясин Аяри
ЦП
14
Антон Салетрос
ЦП
21
Деян Кулушевски
(К) ПВ
17
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Эстония
12
Матвей Игонен
ВР
22
Карл Андре Валлнер
ВР
2
Мартен Кууск
ЦЗ
19
Михаэль Лиландер
ЦЗ
10
Кевор Палумец
ЦП
14
Патрик Кристал
ЦП
17
Мартин Миллер
ЦП
20
Маркус Поом
ЦП
7
Роби Саарма
ПВ
9
Эрик Сорга
ЦФ
10
Сергей Зенев
ЦФ
8
Хенри Аниер
ЦФ
Швеция
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
1
Якоб Виделль Зеттерстрем
ВР
8
Даниэль Свенссон
ЛЗ
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
19
Никлас Элиассон
ЛП
11
Энтони Эланга
ЛВ
16
Йеспер Карлстрем
ОП
19
Симон Ольссон
ЦП
20
Хуго Ларссон
ЦП
10
Хуго Болин
ПВ
2-1-5-1-1
1
Хейн
19
16
Тамм
24
Веткал
11
Айнсалу
4
Кяйт
9
23
Синявский
18
Метс
6
Пеетсон
21
Тамм
4-3-2-1
12
Йоханссон
20
Крафт
4
Хин
8
Дуглас
5
Гудмундссон
18
Аяри
14
Салетрос
13
Сема
21
Кулушевски
19
Нанаси
17
Дьекереш
4
Кяйт
2
Кууск
2
Кууск
4
Кяйт
11
Айнсалу
10
Палумец
10
Палумец
11
Айнсалу
9
17
Миллер
17
Миллер
9
21
Тамм
8
Аниер
8
Аниер
21
Тамм
18
Аяри
8
Свенссон
8
Свенссон
18
Аяри
8
Дуглас
19
Элиассон
19
Элиассон
8
Дуглас
14
Салетрос
20
Ларссон
20
Ларссон
14
Салетрос
19
Нанаси
10
Болин
10
Болин
19
Нанаси
Остались в запасе
Эстония
Швеция
12
Матвей Игонен
ВР
22
Карл Андре Валлнер
ВР
19
Михаэль Лиландер
ЦЗ
14
Патрик Кристал
ЦП
20
Маркус Поом
ЦП
7
Роби Саарма
ПВ
9
Эрик Сорга
ЦФ
10
Сергей Зенев
ЦФ
Главный тренер
Юрген Хенн
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
1
Якоб Виделль Зеттерстрем
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
16
Йеспер Карлстрем
ОП
19
Симон Ольссон
ЦП
11
Энтони Эланга
ЛВ
Главный тренер
Янне Андерссон
Остались в запасе
12
Матвей Игонен
ВР
22
Карл Андре Валлнер
ВР
19
Михаэль Лиландер
ЦЗ
14
Патрик Кристал
ЦП
20
Маркус Поом
ЦП
7
Роби Саарма
ПВ
9
Эрик Сорга
ЦФ
10
Сергей Зенев
ЦФ
Остались в запасе
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
1
Якоб Виделль Зеттерстрем
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
16
Йеспер Карлстрем
ОП
19
Симон Ольссон
ЦП
11
Энтони Эланга
ЛВ
Главный тренер
Юрген Хенн
Главный тренер
Янне Андерссон
Статистика матча Эстония - Швеция
2
3
Всего ударов по воротам
4
19
Удары в створ
0
10
Владение мячом %
26
74
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
2
9
Нарушения
13
13
Офсайды
0
1
Количество передач
255
743
Сейвы
7
0
Точность передач %
67
88
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
3
12
Удары из-за пределов штрафной
1
7

Смотреть прямую трансляцию матча Эстония против Швеции, 4-й тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 октября 2024 в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Эстония – Швеция

Эстония – Швеция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига наций Швеция Эстония
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