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  • Эстонская полиция допросила экс-футболиста «Динамо» из-за его слов про Россию

Эстонская полиция допросила экс-футболиста «Динамо» из-за его слов про Россию

Вчера, 16:00
20

Бывший защитник «Динамо» Эли Даса столкнулся с проблемами в Таллине.

Он приехал в столицу Эстонии на матч отбора ЧМ-2026.

Там футболиста допросила местная полиция из-за его слов про Россию.

На пресс‑конференции перед игрой Даса поблагодарил Россию и «Динамо» за хорошее отношение к нему. Так он ответил на вопрос об этичности выступления в РПЛ в период СВО.

«На следующий день местная полиция прибыла в отель израильской команды, чтобы допросить Дасу о его высказываниях. Они сказали сотрудникам национальной команды, что им, возможно, придется задержать его в Эстонии, чтобы еще раз допросить.

Во время самого матча эстонские болельщики освистывали Дасу каждый раз, когда он касался мяча. На данный момент команда находится в Эстонии, по плану вылет запланирован на [8 июня], – сообщил источник.

  • Даса играл за «Динамо» с сентября 2022 года.
  • У него истек контракт в июне.
  • Израиль победил Эстонию со счетом 3:1.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Израиль Эстония Динамо Даса Эли
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Комментарии (20)
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The only one
1749302074
идиоты одноклеточные
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Тинез Розоп
1749302394
Если человек умный , то он должен понимать что и где говорить … ( он же знает где живёт)
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acor94
1749302687
Я думаю они свистели из-за гнустной военной операции Израиля, в отношении Сектора Газа...
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Vratarь
1749304479
Паря, ты приехал в свободную страну - следи за языком! В свободной стране любой чмырь тебя может задержать - свобода, а чё ты хотел!
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sochi-2013
1749305145
Дикари!
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Spartak_forv@
1749305617
Представляю,в каком ахтунге сейчас пребывает Эли Даса. Приехал в футбик за свою страну поиграть,ответил на пару вопросов журналиста и...тук-тук,откройте,Гестапо
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шахта Заполярная
1749306289
Эстония, как палата № 6, закройте же наконец этот дурдом
Ответить
Plyash
1749307093
"Бибис норис" , однако ... "лабес вахерас". Без ошибок , надеюсь.
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Niklas80
1749316904
Дебилы, мля.
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Oldtrafford83
1749361957
Дегенераты полные, впрочем в Прибалтике это норма!!!
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