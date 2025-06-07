Эстонская полиция допросила экс-футболиста «Динамо» из-за его слов про Россию

Бывший защитник «Динамо» Эли Даса столкнулся с проблемами в Таллине.

Он приехал в столицу Эстонии на матч отбора ЧМ-2026.

Там футболиста допросила местная полиция из-за его слов про Россию.

На пресс‑конференции перед игрой Даса поблагодарил Россию и «Динамо» за хорошее отношение к нему. Так он ответил на вопрос об этичности выступления в РПЛ в период СВО.

«На следующий день местная полиция прибыла в отель израильской команды, чтобы допросить Дасу о его высказываниях. Они сказали сотрудникам национальной команды, что им, возможно, придется задержать его в Эстонии, чтобы еще раз допросить.

Во время самого матча эстонские болельщики освистывали Дасу каждый раз, когда он касался мяча. На данный момент команда находится в Эстонии, по плану вылет запланирован на [8 июня], – сообщил источник.