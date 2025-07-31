Капитан сборной Израиля ищет клуб в РПЛ

Бывший защитник «Динамо» Эли Даса рассчитывается остаться в России.
32-летний капитан сборной Израиля пребывает в статусе свободного агента после истечения контракта с московским клубом.
«Эли Даса рассматривает несколько вариантов продолжения карьеры – в том числе из РПЛ и МЛС. Сам футболист хотел бы остаться в России, где чувствует себя комфортно и хорошо адаптирован.
Его агенты сейчас активно ищут клуб в РПЛ с дефицитом на позиции правого защитника. Приоритет – команда, где он сможет получить стабильную игровую практику и роль лидера.
Вариант с МЛС остается в числе альтернатив, но Россия – в приоритете», – сообщил источник.
- Даса провел в «Динамо» три сезона.
- Его статистика: 78 матчей, 1 гол, 5 ассистов.
Источник: Sport24