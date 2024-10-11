Эстония
11.10.2024, пятница, 19:00
Лига наций, группа C1, 3 тур
Лига наций, группа C1, 3 тур
3 : 1
Завершен
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Азербайджан
32' I. Yakovlev
45+2' В. Синявский
71' Р. Роберт Шеин
45+1' Т. Байрамов (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эстония
12
Карл Хейн
ВР
16
Йоонас Тамм
ЦЗ
13
Максим Паскочи
ЦЗ
3
Michael Schjonning-Larsen
ЦЗ
15
Ioan Yakovlev
ЦП
5
Рокко Роберт Шеин
ЦП
11
Михкель Айнсалу
ЦП
23
Власий Синявский
ЦП
4
Маттиас Кяйт
ЦП
18
Карол Метс
(К) ЦП
8
Хенри Аниер
ЦФ
Главный тренер
Юрген Хенн
Азербайджан
1
Мехти Дженетов
ВР
13
Рахиль Маммадов
ЦЗ
22
Аббас Гусейнов
(К) ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
20
Алексей Исаев
ОП
7
Джошгун Диниев
ЦП
3
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
11
Рамиль Шейдаев
ЦФ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
5
Антон Кривоцюк
ЦФ
17
Турал Байрамов
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Эстония
1
Матвей Игонен
ВР
22
Карл Андре Валлнер
ВР
19
Михаэль Лиландер
ЦЗ
2
Мартен Кууск
ЦЗ
21
Мартин Веткал
ОП
17
Мартин Миллер
ЦП
20
Маркус Поом
ЦП
6
Расмус Пеетсон
ЦП
14
Patrik Kristal
ЦП
7
Роби Саарма
ПВ
10
Сергей Зенев
ЦФ
9
Эрик Сорга
ЦФ
Азербайджан
12
Айдын Байрамов
ВР
23
Рза Джафаров
ВР
2
Шахрияр Алиев
ЦЗ
4
Замик Алиев
ЦЗ
21
Гисмат Алиев
ПЗ
19
Хаял Наджафов
ЦП
16
Vadim Abdullayev
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
18
Джейхун Нуриев
АП
6
Озан Кекчу
ЛВ
14
Рустам Ахмадзада
ЦФ
10
Махир Эмрели
ЦФ
3-5-1-1
12
Хейн
16
Тамм
13
Паскочи
3
11
Айнсалу
23
Синявский
4
Кяйт
18
Метс
5
Шеин
15
8
Аниер
3-1-1-5
1
Дженетов
13
Маммадов
22
Гусейнов
15
Гусейнов
20
Исаев
7
Диниев
3
Джафаргулиев
17
Байрамов
5
Кривоцюк
9
Дадашов
11
Шейдаев
4
Кяйт
20
Поом
20
Поом
4
Кяйт
13
Паскочи
6
Пеетсон
6
Пеетсон
13
Паскочи
15
10
Зенев
10
Зенев
15
8
Аниер
9
Сорга
9
Сорга
8
Аниер
22
Гусейнов
21
Алиев
21
Алиев
22
Гусейнов
20
Исаев
8
Махмудов
8
Махмудов
20
Исаев
9
Дадашов
14
Ахмадзада
14
Ахмадзада
9
Дадашов
17
Байрамов
10
Эмрели
10
Эмрели
17
Байрамов
Остались в запасе
Эстония
Азербайджан
1
Матвей Игонен
ВР
22
Карл Андре Валлнер
ВР
19
Михаэль Лиландер
ЦЗ
2
Мартен Кууск
ЦЗ
21
Мартин Веткал
ОП
17
Мартин Миллер
ЦП
14
Patrik Kristal
ЦП
7
Роби Саарма
ПВ
Главный тренер
Юрген Хенн
12
Айдын Байрамов
ВР
23
Рза Джафаров
ВР
2
Шахрияр Алиев
ЦЗ
4
Замик Алиев
ЦЗ
19
Хаял Наджафов
ЦП
16
Vadim Abdullayev
ЦП
18
Джейхун Нуриев
АП
6
Озан Кекчу
ЛВ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Остались в запасе
1
Матвей Игонен
ВР
22
Карл Андре Валлнер
ВР
19
Михаэль Лиландер
ЦЗ
2
Мартен Кууск
ЦЗ
21
Мартин Веткал
ОП
17
Мартин Миллер
ЦП
14
Patrik Kristal
ЦП
7
Роби Саарма
ПВ
Остались в запасе
12
Айдын Байрамов
ВР
23
Рза Джафаров
ВР
2
Шахрияр Алиев
ЦЗ
4
Замик Алиев
ЦЗ
19
Хаял Наджафов
ЦП
16
Vadim Abdullayev
ЦП
18
Джейхун Нуриев
АП
6
Озан Кекчу
ЛВ
Главный тренер
Юрген Хенн
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Статистика матча Эстония - Азербайджан
2
Всего ударов по воротам
10
15
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
33
67
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
0
8
Смотреть прямую трансляцию матча Эстония против Азербайджана, 3-й тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 октября 2024 в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Эстония – Азербайджан
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».