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    • Эстония – Азербайджан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 октября 2024

    Эстония – Азербайджан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 октября 2024

    Эстония
    11.10.2024, пятница, 19:00
    Лига наций, группа C1, 3 тур
    3 : 1
    Завершен
    Смотреть трансляцию
    Азербайджан
    32' I. Yakovlev
    45+2' В. Синявский
    71' Р. Роберт Шеин
    45+1' Т. Байрамов (П)
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Эстония
    12
    Карл Хейн
    ВР
    16
    Йоонас Тамм
    ЦЗ
    13
    Максим Паскочи
    ЦЗ
    3
    Michael Schjonning-Larsen
    ЦЗ
    15
    Ioan Yakovlev
    ЦП
    5
    Рокко Роберт Шеин
    ЦП
    11
    Михкель Айнсалу
    ЦП
    23
    Власий Синявский
    ЦП
    4
    Маттиас Кяйт
    ЦП
    18
    Карол Метс
    (К) ЦП
    8
    Хенри Аниер
    ЦФ
    Главный тренер
    Юрген Хенн
    Азербайджан
    1
    Мехти Дженетов
    ВР
    13
    Рахиль Маммадов
    ЦЗ
    22
    Аббас Гусейнов
    (К) ЦЗ
    15
    Бадави Гусейнов
    ЦЗ
    20
    Алексей Исаев
    ОП
    7
    Джошгун Диниев
    ЦП
    3
    Эльвин Джафаргулиев
    ЦФ
    11
    Рамиль Шейдаев
    ЦФ
    9
    Ренат Дадашов
    ЦФ
    5
    Антон Кривоцюк
    ЦФ
    17
    Турал Байрамов
    ЦФ
    Главный тренер
    Фернанду Сантуш
    Эстония
    1
    Матвей Игонен
    ВР
    22
    Карл Андре Валлнер
    ВР
    19
    Михаэль Лиландер
    ЦЗ
    2
    Мартен Кууск
    ЦЗ
    21
    Мартин Веткал
    ОП
    17
    Мартин Миллер
    ЦП
    20
    Маркус Поом
    ЦП
    6
    Расмус Пеетсон
    ЦП
    14
    Patrik Kristal
    ЦП
    7
    Роби Саарма
    ПВ
    10
    Сергей Зенев
    ЦФ
    9
    Эрик Сорга
    ЦФ
    Азербайджан
    12
    Айдын Байрамов
    ВР
    23
    Рза Джафаров
    ВР
    2
    Шахрияр Алиев
    ЦЗ
    4
    Замик Алиев
    ЦЗ
    21
    Гисмат Алиев
    ПЗ
    19
    Хаял Наджафов
    ЦП
    16
    Vadim Abdullayev
    ЦП
    8
    Эмин Махмудов
    ЦП
    18
    Джейхун Нуриев
    АП
    6
    Озан Кекчу
    ЛВ
    14
    Рустам Ахмадзада
    ЦФ
    10
    Махир Эмрели
    ЦФ
    3-5-1-1
    12
    Хейн
    16
    Тамм
    13
    Паскочи
    3
    11
    Айнсалу
    23
    Синявский
    4
    Кяйт
    18
    Метс
    5
    Шеин
    15
    8
    Аниер
    3-1-1-5
    1
    Дженетов
    13
    Маммадов
    22
    Гусейнов
    15
    Гусейнов
    20
    Исаев
    7
    Диниев
    3
    Джафаргулиев
    17
    Байрамов
    5
    Кривоцюк
    9
    Дадашов
    11
    Шейдаев
    4
    Кяйт
    20
    Поом
    20
    Поом
    4
    Кяйт
    13
    Паскочи
    6
    Пеетсон
    6
    Пеетсон
    13
    Паскочи
    15
    10
    Зенев
    10
    Зенев
    15
    8
    Аниер
    9
    Сорга
    9
    Сорга
    8
    Аниер
    22
    Гусейнов
    21
    Алиев
    21
    Алиев
    22
    Гусейнов
    20
    Исаев
    8
    Махмудов
    8
    Махмудов
    20
    Исаев
    9
    Дадашов
    14
    Ахмадзада
    14
    Ахмадзада
    9
    Дадашов
    17
    Байрамов
    10
    Эмрели
    10
    Эмрели
    17
    Байрамов
    Остались в запасе
    Эстония
    Азербайджан
    1
    Матвей Игонен
    ВР
    22
    Карл Андре Валлнер
    ВР
    19
    Михаэль Лиландер
    ЦЗ
    2
    Мартен Кууск
    ЦЗ
    21
    Мартин Веткал
    ОП
    17
    Мартин Миллер
    ЦП
    14
    Patrik Kristal
    ЦП
    7
    Роби Саарма
    ПВ
    Главный тренер
    Юрген Хенн
    12
    Айдын Байрамов
    ВР
    23
    Рза Джафаров
    ВР
    2
    Шахрияр Алиев
    ЦЗ
    4
    Замик Алиев
    ЦЗ
    19
    Хаял Наджафов
    ЦП
    16
    Vadim Abdullayev
    ЦП
    18
    Джейхун Нуриев
    АП
    6
    Озан Кекчу
    ЛВ
    Главный тренер
    Фернанду Сантуш
    Остались в запасе
    1
    Матвей Игонен
    ВР
    22
    Карл Андре Валлнер
    ВР
    19
    Михаэль Лиландер
    ЦЗ
    2
    Мартен Кууск
    ЦЗ
    21
    Мартин Веткал
    ОП
    17
    Мартин Миллер
    ЦП
    14
    Patrik Kristal
    ЦП
    7
    Роби Саарма
    ПВ
    Остались в запасе
    12
    Айдын Байрамов
    ВР
    23
    Рза Джафаров
    ВР
    2
    Шахрияр Алиев
    ЦЗ
    4
    Замик Алиев
    ЦЗ
    19
    Хаял Наджафов
    ЦП
    16
    Vadim Abdullayev
    ЦП
    18
    Джейхун Нуриев
    АП
    6
    Озан Кекчу
    ЛВ
    Главный тренер
    Юрген Хенн
    Главный тренер
    Фернанду Сантуш
    Статистика матча Эстония - Азербайджан
    2
    Всего ударов по воротам
    10
    15
    Удары в створ
    4
    5
    Владение мячом %
    33
    67
    Желтые карточки
    2
    0
    Угловые удары
    0
    8
    Нарушения
    18
    3
    Офсайды
    2
    2
    Количество передач
    306
    610
    Сейвы
    4
    1
    Точность передач %
    76
    87
    Удары мимо ворот
    4
    5
    Блокированные удары
    2
    5
    Удары из пределов штрафной
    2
    12
    Удары из-за пределов штрафной
    8
    3
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча Эстония против Азербайджана, 3-й тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 октября 2024 в 19:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Эстония – Азербайджан

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    Прогноз на точный счет матча Эстония – Азербайджан, Лига наций, 11 октября 2024 года
    Источник: «Бомбардир»

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    11.10.2024 17:50
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