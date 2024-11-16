Азербайджан
16.11.2024, суббота, 17:00
Лига наций, группа C1, 5 тур
Лига наций, группа C1, 5 тур
0 : 0
Завершен
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Эстония
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Азербайджан
23
Рза Джафаров
ВР
21
Аббас Гусейнов
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
(К) ЦЗ
13
Рахиль Маммадов
ЦЗ
20
Алексей Исаев
ОП
7
Джошгун Диниев
ЦП
6
Озан Кекчу
ЛВ
22
Муса Гурбанлы
ЦФ
3
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
17
Турал Байрамов
ЦФ
11
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Эстония
12
Карл Хейн
ВР
4
Michael Schjonning-Larsen
ЦЗ
16
Йоонас Тамм
ЦЗ
13
Максим Паскочи
ЦЗ
11
Кевор Палумец
ЦП
23
Власий Синявский
ЦП
5
Рокко Роберт Шеин
ЦП
18
Карол Метс
(К) ЦП
17
Мартин Миллер
ЦП
20
Маркус Поом
ЦП
8
Хенри Аниер
ЦФ
Главный тренер
Юрген Хенн
Азербайджан
1
Nicat Mehbalyev
ВР
12
Айдын Байрамов
ВР
4
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
2
Амин Сейдиев
ЦЗ
14
Замик Алиев
ЦЗ
19
Хаял Наджафов
ЦП
8
Исмаил Иббрахимли
ЦП
10
Mustafa Ahmadzada
ЦП
18
Джейхун Нуриев
АП
16
Sabuhi Abdullazada
ЦФ
10
Рустам Ахмадзада
ЦФ
9
Нариман Ахундзаде
ЦФ
5
Антон Кривоцюк
ЦФ
Эстония
22
Карл Андре Валлнер
ВР
1
Матвей Игонен
ВР
19
Михаэль Лиландер
ЦЗ
21
Мартин Веткал
ОП
2
Маркус Соометс
ЦП
14
Patrik Kristal
ЦП
6
Расмус Пеетсон
ЦП
9
Ioan Yakovlev
ЦП
7
Роби Саарма
ПВ
3
Joseph Saliste
ЦФ
15
Алекс Тамм
ЦФ
10
Сергей Зенев
ЦФ
3-1-1-1-4
23
Джафаров
21
Гусейнов
15
Гусейнов
13
Маммадов
20
Исаев
7
Диниев
6
Кекчу
22
Гурбанлы
11
Шейдаев
17
Байрамов
3
Джафаргулиев
3-5-1-1
12
Хейн
4
16
Тамм
13
Паскочи
23
Синявский
18
Метс
17
Миллер
20
Поом
5
Шеин
11
Палумец
8
Аниер
13
Маммадов
4
Мустафазаде
4
Мустафазаде
13
Маммадов
6
Кекчу
19
Наджафов
19
Наджафов
6
Кекчу
11
Палумец
2
Соометс
2
Соометс
11
Палумец
17
Миллер
9
9
17
Миллер
8
Аниер
15
Тамм
15
Тамм
8
Аниер
Остались в запасе
Азербайджан
Эстония
1
Nicat Mehbalyev
ВР
12
Айдын Байрамов
ВР
2
Амин Сейдиев
ЦЗ
14
Замик Алиев
ЦЗ
8
Исмаил Иббрахимли
ЦП
10
Mustafa Ahmadzada
ЦП
18
Джейхун Нуриев
АП
16
Sabuhi Abdullazada
ЦФ
10
Рустам Ахмадзада
ЦФ
9
Нариман Ахундзаде
ЦФ
5
Антон Кривоцюк
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
22
Карл Андре Валлнер
ВР
1
Матвей Игонен
ВР
19
Михаэль Лиландер
ЦЗ
21
Мартин Веткал
ОП
14
Patrik Kristal
ЦП
6
Расмус Пеетсон
ЦП
7
Роби Саарма
ПВ
3
Joseph Saliste
ЦФ
10
Сергей Зенев
ЦФ
Главный тренер
Юрген Хенн
Остались в запасе
1
Nicat Mehbalyev
ВР
12
Айдын Байрамов
ВР
2
Амин Сейдиев
ЦЗ
14
Замик Алиев
ЦЗ
8
Исмаил Иббрахимли
ЦП
10
Mustafa Ahmadzada
ЦП
18
Джейхун Нуриев
АП
16
Sabuhi Abdullazada
ЦФ
10
Рустам Ахмадзада
ЦФ
9
Нариман Ахундзаде
ЦФ
5
Антон Кривоцюк
ЦФ
Остались в запасе
22
Карл Андре Валлнер
ВР
1
Матвей Игонен
ВР
19
Михаэль Лиландер
ЦЗ
21
Мартин Веткал
ОП
14
Patrik Kristal
ЦП
6
Расмус Пеетсон
ЦП
7
Роби Саарма
ПВ
3
Joseph Saliste
ЦФ
10
Сергей Зенев
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Главный тренер
Юрген Хенн
Статистика матча Азербайджан - Эстония
2
4
Всего ударов по воротам
15
4
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
70
30
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
8
3
Смотреть прямую трансляцию матча Азербайджан против Эстонии, 5 тур Лиги наций. Прямой эфир матча начнется 16 ноября 2024 в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Азербайджан – Эстония
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
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