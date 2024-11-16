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    • Азербайджан – Эстония: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 ноября 2024

    Азербайджан – Эстония: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 ноября 2024

    Азербайджан
    16.11.2024, суббота, 17:00
    Лига наций, группа C1, 5 тур
    0 : 0
    Завершен
    Смотреть трансляцию
    Эстония
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Азербайджан
    23
    Рза Джафаров
    ВР
    21
    Аббас Гусейнов
    ЦЗ
    15
    Бадави Гусейнов
    (К) ЦЗ
    13
    Рахиль Маммадов
    ЦЗ
    20
    Алексей Исаев
    ОП
    7
    Джошгун Диниев
    ЦП
    6
    Озан Кекчу
    ЛВ
    22
    Муса Гурбанлы
    ЦФ
    3
    Эльвин Джафаргулиев
    ЦФ
    17
    Турал Байрамов
    ЦФ
    11
    Рамиль Шейдаев
    ЦФ
    Главный тренер
    Фернанду Сантуш
    Эстония
    12
    Карл Хейн
    ВР
    4
    Michael Schjonning-Larsen
    ЦЗ
    16
    Йоонас Тамм
    ЦЗ
    13
    Максим Паскочи
    ЦЗ
    11
    Кевор Палумец
    ЦП
    23
    Власий Синявский
    ЦП
    5
    Рокко Роберт Шеин
    ЦП
    18
    Карол Метс
    (К) ЦП
    17
    Мартин Миллер
    ЦП
    20
    Маркус Поом
    ЦП
    8
    Хенри Аниер
    ЦФ
    Главный тренер
    Юрген Хенн
    Азербайджан
    1
    Nicat Mehbalyev
    ВР
    12
    Айдын Байрамов
    ВР
    4
    Бахлул Мустафазаде
    ЦЗ
    2
    Амин Сейдиев
    ЦЗ
    14
    Замик Алиев
    ЦЗ
    19
    Хаял Наджафов
    ЦП
    8
    Исмаил Иббрахимли
    ЦП
    10
    Mustafa Ahmadzada
    ЦП
    18
    Джейхун Нуриев
    АП
    16
    Sabuhi Abdullazada
    ЦФ
    10
    Рустам Ахмадзада
    ЦФ
    9
    Нариман Ахундзаде
    ЦФ
    5
    Антон Кривоцюк
    ЦФ
    Эстония
    22
    Карл Андре Валлнер
    ВР
    1
    Матвей Игонен
    ВР
    19
    Михаэль Лиландер
    ЦЗ
    21
    Мартин Веткал
    ОП
    2
    Маркус Соометс
    ЦП
    14
    Patrik Kristal
    ЦП
    6
    Расмус Пеетсон
    ЦП
    9
    Ioan Yakovlev
    ЦП
    7
    Роби Саарма
    ПВ
    3
    Joseph Saliste
    ЦФ
    15
    Алекс Тамм
    ЦФ
    10
    Сергей Зенев
    ЦФ
    3-1-1-1-4
    23
    Джафаров
    21
    Гусейнов
    15
    Гусейнов
    13
    Маммадов
    20
    Исаев
    7
    Диниев
    6
    Кекчу
    22
    Гурбанлы
    11
    Шейдаев
    17
    Байрамов
    3
    Джафаргулиев
    3-5-1-1
    12
    Хейн
    4
    16
    Тамм
    13
    Паскочи
    23
    Синявский
    18
    Метс
    17
    Миллер
    20
    Поом
    5
    Шеин
    11
    Палумец
    8
    Аниер
    13
    Маммадов
    4
    Мустафазаде
    4
    Мустафазаде
    13
    Маммадов
    6
    Кекчу
    19
    Наджафов
    19
    Наджафов
    6
    Кекчу
    11
    Палумец
    2
    Соометс
    2
    Соометс
    11
    Палумец
    17
    Миллер
    9
    9
    17
    Миллер
    8
    Аниер
    15
    Тамм
    15
    Тамм
    8
    Аниер
    Остались в запасе
    Азербайджан
    Эстония
    1
    Nicat Mehbalyev
    ВР
    12
    Айдын Байрамов
    ВР
    2
    Амин Сейдиев
    ЦЗ
    14
    Замик Алиев
    ЦЗ
    8
    Исмаил Иббрахимли
    ЦП
    10
    Mustafa Ahmadzada
    ЦП
    18
    Джейхун Нуриев
    АП
    16
    Sabuhi Abdullazada
    ЦФ
    10
    Рустам Ахмадзада
    ЦФ
    9
    Нариман Ахундзаде
    ЦФ
    5
    Антон Кривоцюк
    ЦФ
    Главный тренер
    Фернанду Сантуш
    22
    Карл Андре Валлнер
    ВР
    1
    Матвей Игонен
    ВР
    19
    Михаэль Лиландер
    ЦЗ
    21
    Мартин Веткал
    ОП
    14
    Patrik Kristal
    ЦП
    6
    Расмус Пеетсон
    ЦП
    7
    Роби Саарма
    ПВ
    3
    Joseph Saliste
    ЦФ
    10
    Сергей Зенев
    ЦФ
    Главный тренер
    Юрген Хенн
    Остались в запасе
    1
    Nicat Mehbalyev
    ВР
    12
    Айдын Байрамов
    ВР
    2
    Амин Сейдиев
    ЦЗ
    14
    Замик Алиев
    ЦЗ
    8
    Исмаил Иббрахимли
    ЦП
    10
    Mustafa Ahmadzada
    ЦП
    18
    Джейхун Нуриев
    АП
    16
    Sabuhi Abdullazada
    ЦФ
    10
    Рустам Ахмадзада
    ЦФ
    9
    Нариман Ахундзаде
    ЦФ
    5
    Антон Кривоцюк
    ЦФ
    Остались в запасе
    22
    Карл Андре Валлнер
    ВР
    1
    Матвей Игонен
    ВР
    19
    Михаэль Лиландер
    ЦЗ
    21
    Мартин Веткал
    ОП
    14
    Patrik Kristal
    ЦП
    6
    Расмус Пеетсон
    ЦП
    7
    Роби Саарма
    ПВ
    3
    Joseph Saliste
    ЦФ
    10
    Сергей Зенев
    ЦФ
    Главный тренер
    Фернанду Сантуш
    Главный тренер
    Юрген Хенн
    Статистика матча Азербайджан - Эстония
    2
    4
    Всего ударов по воротам
    15
    4
    Удары в створ
    3
    1
    Владение мячом %
    70
    30
    Желтые карточки
    2
    4
    Угловые удары
    8
    3
    Нарушения
    7
    11
    Офсайды
    4
    1
    Количество передач
    597
    261
    Сейвы
    1
    3
    Точность передач %
    86
    72
    Удары мимо ворот
    6
    1
    Блокированные удары
    6
    2
    Удары из пределов штрафной
    7
    3
    Удары из-за пределов штрафной
    8
    1
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча Азербайджан против Эстонии, 5 тур Лиги наций. Прямой эфир матча начнется 16 ноября 2024 в 17:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Азербайджан – Эстония

    Азербайджан – Эстония: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 ноября 2024

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    Прогноз на точный счет матча Азербайджан – Эстония, Лига наций, 16 ноября 2024 года
    Источник: «Бомбардир»

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    16.11.2024 15:50
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