11.10.2025, суббота, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа I, 7 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа I, 7 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Эстония
Эстония
2-5-1-2
1
Хейн
3
Паскочи
2
Кууск
10
Палумец
5
Шеин
4
Кяйт
8
Соометс
6
Пеетсон
7
Саарма
21
Тамм
13
4-1-1-4
1
Доннарумма
22
Ди Лоренцо
5
Калафьори
6
Бастони
3
Димарко
8
Тонали
18
Барелла
10
Распадори
9
Кен
17
Орсолини
9
Ретеги
10
Палумец
19
19
10
Палумец
13
23
Синявский
23
Синявский
13
2
Кууск
18
Метс
18
Метс
2
Кууск
15
Саппинен
15
Саппинен
10
Распадори
4
Спинаццола
4
Спинаццола
10
Распадори
17
Орсолини
20
Камбьясо
20
Камбьясо
17
Орсолини
9
Ретеги
16
Кристанте
16
Кристанте
9
Ретеги
18
Барелла
16
Фраттези
16
Фраттези
18
Барелла
9
Кен
9
Пио Эспозито
9
Пио Эспозито
9
Кен
Остались в запасе
Эстония
Италия
12
Henri Perk
ВР
12
Матвей Игонен
ВР
16
Йоонас Тамм
ЦЗ
24
Мартин Веткал
ОП
17
Мартин Миллер
ЦП
9
Ioan Yakovlev
ЦП
14
Патрик Кристал
ЦП
Главный тренер
Юрген Хенн
12
Марко Карнесекки
ВР
13
Гульельмо Викарио
ВР
6
Ийенома Удогие
ЛЗ
13
Маттео Габбиа
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
7
Николо Камбьяги
ЛВ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
12
Henri Perk
ВР
12
Матвей Игонен
ВР
16
Йоонас Тамм
ЦЗ
24
Мартин Веткал
ОП
17
Мартин Миллер
ЦП
9
Ioan Yakovlev
ЦП
14
Патрик Кристал
ЦП
Остались в запасе
12
Марко Карнесекки
ВР
13
Гульельмо Викарио
ВР
6
Ийенома Удогие
ЛЗ
13
Маттео Габбиа
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
7
Николо Камбьяги
ЛВ
Главный тренер
Юрген Хенн
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Эстония - Италия
4
3
Всего ударов по воротам
2
24
Удары в створ
1
9
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
0
8
Нарушения
22
9
Количество передач
325
579
Сейвы
6
0
Точность передач %
76
87
Удары мимо ворот
1
8
Блокированные удары
0
7
Удары из пределов штрафной
2
17
Удары из-за пределов штрафной
0
7
xG (ожидаемые голы)
0.77
2.65
Смотреть прямую трансляцию матча Эстония против Италии, 7-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 октября в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Эстония – Италия
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»