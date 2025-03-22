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  • Израиль – Эстония: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2025

Израиль – Эстония: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2025

22 марта 2025, 21:35
Израиль
22.03.2025, суббота, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа I, 1 тур
2 : 1
Ответный матч – 3 : 1
Завершен
Эстония
23' К. Хейн (АГ) 75' Э. Даса
10' М. Паскочи
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Израиль
1
Даниэль Перец
ВР
3
Рой Ревиво
ЛЗ
5
Идан Начмиас
ЦЗ
4
Раз Шломо
ЦЗ
2
Эли Даса
(К) ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
22
Махмуд Жабер
ОП
16
Мохаммед Абу Фани
ЦП
10
Дан Битон
ЦП
11
Оскар Глух
АП
21
Деан Давид
ЦФ
Главный тренер
Алон Хазан
Эстония
1
Карл Хейн
(К) ВР
19
Michael Schjonning-Larsen
ЦЗ
3
Максим Паскочи
ЦЗ
2
Мартен Кууск
ЦЗ
4
Маттиас Кяйт
ЦП
20
Маркус Поом
ЦП
8
Маркус Соометс
ЦП
9
Ioan Yakovlev
ЦП
23
Власий Синявский
ЦП
6
Расмус Пеетсон
ЦП
21
Алекс Тамм
ЦФ
Главный тренер
Юрген Хенн
Израиль
23
Йоав Герафи
ВР
18
Омри Глазер
ВР
14
Гай Мизрахи
ЦЗ
6
Нета Лави
ЦЗ
3
Шон Голдберг
ЦЗ
8
Дор Перец
ЦП
17
Анан Халаили
ПВ
20
Лиел Абада
ПВ
15
Эльель Перец
ЦФ
7
Ярден Шуа
ЦФ
9
Тай Барибо
ЦФ
19
Дор Тургеман
ЦФ
Эстония
22
Карл Андре Валлнер
ВР
12
Матвей Игонен
ВР
16
Йоонас Тамм
ЦЗ
19
Кристо Хуссар
ПЗ
10
Кевор Палумец
ЦП
14
Патрик Кристал
ЦП
11
Михкель Айнсалу
ЦП
17
Мартин Миллер
ЦП
10
Dimitri Jepihhin
ЦП
7
Роби Саарма
ПВ
13
Joseph Saliste
ЦФ
8
Хенри Аниер
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Перец
3
Ревиво
5
Начмиас
4
Шломо
2
Даса
22
Жабер
16
Абу Фани
10
Битон
10
Соломон
11
Глух
21
Давид
3-5-1-1
1
Хейн
19
3
Паскочи
2
Кууск
20
Поом
9
23
Синявский
6
Пеетсон
8
Соометс
4
Кяйт
21
Тамм
10
Соломон
3
Голдберг
3
Голдберг
10
Соломон
16
Абу Фани
8
Перец
8
Перец
16
Абу Фани
10
Битон
15
Перец
15
Перец
10
Битон
11
Глух
7
Шуа
7
Шуа
11
Глух
1
Хейн
12
Игонен
12
Игонен
1
Хейн
6
Пеетсон
16
Тамм
16
Тамм
6
Пеетсон
9
19
Хуссар
19
Хуссар
9
20
Поом
8
Аниер
8
Аниер
20
Поом
Остались в запасе
Израиль
Эстония
23
Йоав Герафи
ВР
18
Омри Глазер
ВР
14
Гай Мизрахи
ЦЗ
6
Нета Лави
ЦЗ
17
Анан Халаили
ПВ
20
Лиел Абада
ПВ
9
Тай Барибо
ЦФ
19
Дор Тургеман
ЦФ
Главный тренер
Алон Хазан
22
Карл Андре Валлнер
ВР
10
Кевор Палумец
ЦП
14
Патрик Кристал
ЦП
11
Михкель Айнсалу
ЦП
17
Мартин Миллер
ЦП
10
Dimitri Jepihhin
ЦП
7
Роби Саарма
ПВ
13
Joseph Saliste
ЦФ
Главный тренер
Юрген Хенн
Остались в запасе
23
Йоав Герафи
ВР
18
Омри Глазер
ВР
14
Гай Мизрахи
ЦЗ
6
Нета Лави
ЦЗ
17
Анан Халаили
ПВ
20
Лиел Абада
ПВ
9
Тай Барибо
ЦФ
19
Дор Тургеман
ЦФ
Остались в запасе
22
Карл Андре Валлнер
ВР
10
Кевор Палумец
ЦП
14
Патрик Кристал
ЦП
11
Михкель Айнсалу
ЦП
17
Мартин Миллер
ЦП
10
Dimitri Jepihhin
ЦП
7
Роби Саарма
ПВ
13
Joseph Saliste
ЦФ
Главный тренер
Алон Хазан
Главный тренер
Юрген Хенн
Статистика матча Израиль - Эстония
1
1
3
Всего ударов по воротам
29
7
Удары в створ
11
3
Владение мячом %
75
25
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
14
1
Нарушения
5
16
Офсайды
6
2
Количество передач
629
204
Сейвы
2
9
Точность передач %
87
66
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
10
2
Удары из пределов штрафной
16
5
Удары из-за пределов штрафной
13
2

Смотреть прямую трансляцию матча Израиль против Эстонии, 1-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 марта в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Израиль – Эстония

Израиль – Эстония: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Эстония Израиль
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