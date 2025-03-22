22.03.2025, суббота, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа I, 1 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа I, 1 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Израиль
Израиль
4-1-2-2-1
1
Перец
3
Ревиво
5
Начмиас
4
Шломо
2
Даса
22
Жабер
16
Абу Фани
10
Битон
10
Соломон
11
Глух
21
Давид
3-5-1-1
1
Хейн
19
3
Паскочи
2
Кууск
20
Поом
9
23
Синявский
6
Пеетсон
8
Соометс
4
Кяйт
21
Тамм
10
Соломон
3
Голдберг
3
Голдберг
10
Соломон
16
Абу Фани
8
Перец
8
Перец
16
Абу Фани
10
Битон
15
Перец
15
Перец
10
Битон
11
Глух
7
Шуа
7
Шуа
11
Глух
1
Хейн
12
Игонен
12
Игонен
1
Хейн
6
Пеетсон
16
Тамм
16
Тамм
6
Пеетсон
9
19
Хуссар
19
Хуссар
9
20
Поом
8
Аниер
8
Аниер
20
Поом
Остались в запасе
Израиль
Эстония
23
Йоав Герафи
ВР
18
Омри Глазер
ВР
14
Гай Мизрахи
ЦЗ
6
Нета Лави
ЦЗ
17
Анан Халаили
ПВ
20
Лиел Абада
ПВ
9
Тай Барибо
ЦФ
19
Дор Тургеман
ЦФ
Главный тренер
Алон Хазан
22
Карл Андре Валлнер
ВР
10
Кевор Палумец
ЦП
14
Патрик Кристал
ЦП
11
Михкель Айнсалу
ЦП
17
Мартин Миллер
ЦП
10
Dimitri Jepihhin
ЦП
7
Роби Саарма
ПВ
13
Joseph Saliste
ЦФ
Главный тренер
Юрген Хенн
Остались в запасе
23
Йоав Герафи
ВР
18
Омри Глазер
ВР
14
Гай Мизрахи
ЦЗ
6
Нета Лави
ЦЗ
17
Анан Халаили
ПВ
20
Лиел Абада
ПВ
9
Тай Барибо
ЦФ
19
Дор Тургеман
ЦФ
Остались в запасе
22
Карл Андре Валлнер
ВР
10
Кевор Палумец
ЦП
14
Патрик Кристал
ЦП
11
Михкель Айнсалу
ЦП
17
Мартин Миллер
ЦП
10
Dimitri Jepihhin
ЦП
7
Роби Саарма
ПВ
13
Joseph Saliste
ЦФ
Главный тренер
Алон Хазан
Главный тренер
Юрген Хенн
Статистика матча Израиль - Эстония
1
1
3
Всего ударов по воротам
29
7
Удары в створ
11
3
Владение мячом %
75
25
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
14
1
Нарушения
5
16
Офсайды
6
2
Количество передач
629
204
Сейвы
2
9
Точность передач %
87
66
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
10
2
Удары из пределов штрафной
16
5
Удары из-за пределов штрафной
13
2
Смотреть прямую трансляцию матча Израиль против Эстонии, 1-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 марта в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Израиль – Эстония
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»