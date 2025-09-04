Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Иордания Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Италия – Эстония: прогноз и ставки на матч 5 сентября 2025 с коэффициентом 1.65

04 сентября 2025 9:11
Италия - Эстония
05 сент. 2025, пятница 21:45 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа I, 5 тур
Перейти в онлайн матча
1.65
Победа Италии с форой (-1.5)
Сделать ставку

5 сентября на стадионе «Адзурри д’Италия» в рамках пятого тура европейской квалификации чемпионата мира сборная Италии встретится с Эстонией. Для хозяев это шанс набрать важные очки и укрепить позиции, тогда как гости продолжают борьбу за середину таблицы. Несмотря на нестабильную оборону, Италия выглядит фаворитом встречи.

Италия

Италия идeт неровно по дистанции отбора: победа над Молдовой (2:0) стала первой за последние три официальных матча. До этого были поражения от Норвегии (0:3) и Германии (1:2), а также ничья с теми же немцами (3:3) в Лиге наций. Команда остаeтся результативной, но при этом допускает слишком много в обороне: в пяти последних встречах – 11 пропущенных мячей. В среднем Италия пропускает 2.20 за матч, что необычно для команды с еe амбициями.

Зато линия атаки работает стабильно – 1.40 гола за игру, с забитыми мячами в 9 из 11 последних матчей. Даже в поражениях команда находит возможности для взятия ворот. Учитывая класс исполнителей и преимущество своего поля, от Италии ожидается активное начало и давление с первых минут.

Эстония

Сборная Эстонии в своeм классе борется достойно, но результатов этого пока недостаточно. В четырeх турах квалификации команда одержала одну победу – над Молдовой (3:2), и потерпела три поражения. В последнем туре Эстония уступила Норвегии (0:1), а ранее проиграла Израилю (1:3) и самой же Молдове.

Эстония пропускает в каждом из последних пяти матчей, в среднем – 1.80 гола за игру, что может стать ключевым фактором против мощной атаки Италии. При этом команда пытается отвечать на голы соперников – в последних пяти играх она забила 5 мячей и может рассчитывать на один результативный выпад и в этом матче, особенно учитывая нестабильную оборону хозяев.

Факты о командах

Италия

  • Победа 2:0 над Молдовой в последнем туре
  • В среднем: 1.40 забито, 2.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 9 из 11 последних матчей
  • Пропустила 11 голов за 5 последних матчей

Эстония

  • Победа в 1 из 4 матчей в отборе
  • В среднем: 1.00 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 5 последних матчах
  • 3 очка после 4 туров

Личные встречи
100% (3)
0% (0)
0% (0)
9
Забитых мячей
1
3
В среднем за матч
0.33
4:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  4:0
Товарищеские матчи. Сборные,
Италия
4 : 0
11.11.2020
Эстония
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, 7 тур
Италия
3 : 0
03.06.2011
Эстония
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, 1 тур
Эстония
1 : 2
03.09.2010
Италия

Прогноз на матч Италия – Эстония

Италия обязана побеждать соперника уровня Эстонии на своeм поле. Несмотря на неидеальные результаты в обороне, хозяева располагают более мощным составом, лучшей слаженностью и доминирующим игровым стилем. Эстония способна создать моменты, особенно учитывая уязвимость итальянской обороны, но для положительного результата этого будет недостаточно. Скорее всего, Италия рано откроет счeт, а затем развьeт преимущество. Прогнозируем уверенную победу хозяев с запасом в счeте, а также не исключаем результативность от обеих сторон.

Рекомендованные ставки:

  • Победа Италии с форой (-1.5) – коэффициент 1.95
  • Обе команды забьют – коэффициент 2.20
  • Индивидуальный тотал Италии больше 2 голов – коэффициент 1.65

1.65
Победа Италии с форой (-1.5)
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Эстония Италия
Другие прогнозы
05.09.2025
21:00
1.80
Товарищеские матчи. Сборные
Румыния - Канада
Обе забьют
05.09.2025
21:45
1.80
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа B, 5 тур
Словения - Швеция
Победа Швеции с форой (0)
05.09.2025
21:45
1.85
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа B, 5 тур
Швейцария - Косово
Обе забьют
05.09.2025
21:45
1.72
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа C, 5 тур
Греция - Беларусь
Победа Греции
05.09.2025
21:45
1.75
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 5 тур
Фарерские острова - Хорватия
Победа Хорватии с форой (-2)
05.09.2025
21:45
1.88
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 5 тур
Черногория - Чехия
Победа Чехии
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 