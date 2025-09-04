5 сентября на стадионе «Адзурри д’Италия» в рамках пятого тура европейской квалификации чемпионата мира сборная Италии встретится с Эстонией. Для хозяев это шанс набрать важные очки и укрепить позиции, тогда как гости продолжают борьбу за середину таблицы. Несмотря на нестабильную оборону, Италия выглядит фаворитом встречи.

Италия

Италия идeт неровно по дистанции отбора: победа над Молдовой (2:0) стала первой за последние три официальных матча. До этого были поражения от Норвегии (0:3) и Германии (1:2), а также ничья с теми же немцами (3:3) в Лиге наций. Команда остаeтся результативной, но при этом допускает слишком много в обороне: в пяти последних встречах – 11 пропущенных мячей. В среднем Италия пропускает 2.20 за матч, что необычно для команды с еe амбициями.

Зато линия атаки работает стабильно – 1.40 гола за игру, с забитыми мячами в 9 из 11 последних матчей. Даже в поражениях команда находит возможности для взятия ворот. Учитывая класс исполнителей и преимущество своего поля, от Италии ожидается активное начало и давление с первых минут.

Эстония

Сборная Эстонии в своeм классе борется достойно, но результатов этого пока недостаточно. В четырeх турах квалификации команда одержала одну победу – над Молдовой (3:2), и потерпела три поражения. В последнем туре Эстония уступила Норвегии (0:1), а ранее проиграла Израилю (1:3) и самой же Молдове.

Эстония пропускает в каждом из последних пяти матчей, в среднем – 1.80 гола за игру, что может стать ключевым фактором против мощной атаки Италии. При этом команда пытается отвечать на голы соперников – в последних пяти играх она забила 5 мячей и может рассчитывать на один результативный выпад и в этом матче, особенно учитывая нестабильную оборону хозяев.

Факты о командах

Победа 2:0 над Молдовой в последнем туре

В среднем: 1.40 забито, 2.20 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 9 из 11 последних матчей

Пропустила 11 голов за 5 последних матчей

Победа в 1 из 4 матчей в отборе

В среднем: 1.00 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 5 последних матчах

3 очка после 4 туров

Прогноз на матч Италия – Эстония

Италия обязана побеждать соперника уровня Эстонии на своeм поле. Несмотря на неидеальные результаты в обороне, хозяева располагают более мощным составом, лучшей слаженностью и доминирующим игровым стилем. Эстония способна создать моменты, особенно учитывая уязвимость итальянской обороны, но для положительного результата этого будет недостаточно. Скорее всего, Италия рано откроет счeт, а затем развьeт преимущество. Прогнозируем уверенную победу хозяев с запасом в счeте, а также не исключаем результативность от обеих сторон.

