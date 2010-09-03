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Расписание матчей
Евро-2024
Эстония - Италия
Эстония - Италия: обзор матча 03 сентября 2010
Эстония
03.09.2010, пятница, 22:30
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа C, 1 тур
1 : 2
Завершен
Италия
31'
С. Зенев
60'
А. Кассано
63'
Л. Бонуччи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эстония - Италия
Желтая карточка
Р. Пииройа
+7
Желтая карточка
Р. Клаван
Замена
Т. Кинк
️️️️
Д. Круглов
Замена
Л. Антонелли
️️️️
А. Кассано
Замена
А. Пурье
️️️️
С. Пури
Замена
А. Паломбо
️️️️
Р. Монтоливо
Замена
К. Сааг
️️️️
С. Зенев
ГОЛ! 1:2!
Л. Бонуччи
Замена
Ф. Квальярелла
️️️️
С. Пепе
ГОЛ! 1:1!
А. Кассано
Желтая карточка
М. Вунк
ГОЛ! 1:0!
С. Зенев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эстония
1
Сергей Парейко
ВР
5
Дмитрий Круглов
ЛЗ
15
Рагнар Клаван
ЦЗ
17
Энар Яагер
ЦЗ
4
Райо Пииройа
ЦЗ
3
Таави Ряхн
ЦЗ
14
Константин Васильев
ЦП
13
Мартин Вунк
ЦП
7
Сандер Пури
ЦП
6
Александр Дмитриев
ЦП
10
Сергей Зенев
ЦФ
Главный тренер
Тармо Рюйтли
Италия
1
Сальваторе Сиригу
ВР
0
Кристиан Молинаро
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
3
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
16
Маттиа Кассани
ПЗ
7
Симоне Пепе
ЛП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
7
Джампаоло Паццини
ЦФ
10
Антонио Кассано
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Эстония
0
Андрей Сидоренков
ЛЗ
20
Герт Камс
ЦЗ
7
Каймар Сааг
ЦФ
9
Тармо Кинк
ЦФ
9
Атс Пурье
ЦФ
Италия
12
Эмилиано Вивиано
ВР
3
Лука Антонелли
ЦЗ
2
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
17
Анджело Паломбо
ЦП
11
Альберто Джилардино
ЦФ
0
Фабио Квальярелла
ЦФ
3-2-4-1
1
Парейко
17
Яагер
4
Пииройа
3
Ряхн
5
Круглов
15
Клаван
14
Васильев
7
Пури
6
Дмитриев
13
Вунк
10
Зенев
4-4-2
1
Сиригу
16
Кассани
19
Бонуччи
3
Кьеллини
0
Молинаро
16
Де Росси
21
Пирло
18
Монтоливо
7
Пепе
10
Кассано
7
Паццини
10
Зенев
7
Сааг
7
Сааг
10
Зенев
5
Круглов
9
Кинк
9
Кинк
5
Круглов
7
Пури
9
Пурье
9
Пурье
7
Пури
10
Кассано
3
Антонелли
3
Антонелли
10
Кассано
18
Монтоливо
17
Паломбо
17
Паломбо
18
Монтоливо
7
Пепе
0
Квальярелла
0
Квальярелла
7
Пепе
Остались в запасе
Эстония
Италия
0
Андрей Сидоренков
ЛЗ
20
Герт Камс
ЦЗ
Главный тренер
Тармо Рюйтли
12
Эмилиано Вивиано
ВР
2
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
11
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Остались в запасе
0
Андрей Сидоренков
ЛЗ
20
Герт Камс
ЦЗ
Остались в запасе
12
Эмилиано Вивиано
ВР
2
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
11
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Тармо Рюйтли
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Статистика матча Эстония - Италия
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Эстония
Лига наций, 5 тур
Люксембург
- : -
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Лига наций, 1 тур
Исландия
1 : 1
26.09.2026
Эстония
Товарищеские матчи. Сборные
Руанда
2 : 0
30.03.2026
Эстония
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
- : -
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Лига наций, 1 тур
Италия
0 : 2
25.09.2026
Бельгия
Товарищеские матчи. Сборные
Греция
0 : 1
07.06.2026
Италия
Информация о матче
Стадион:
А. Ле Кок Арена
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