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Расписание матчей
Евро-2024
Италия - Эстония
Италия - Эстония: обзор матча 03 июня 2011
Италия
03.06.2011, пятница, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа C, 7 тур
3 : 0
Завершен
Эстония
20'
Д. Росси
37'
А. Кассано
69'
Д. Паццини
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Италия - Эстония
Замена
Г. Камс
️️️️
Т. Кинк
Замена
С. Джовинко
️️️️
Д. Росси
ГОЛ! 3:0!
Д. Паццини
Пас отдал
Р. Монтоливо
Замена
Д. Паццини
️️️️
А. Кассано
Травма
Д. Кьеллини
Замена
Я. Ахьюпера
️️️️
С. Зенев
Замена
К. Сааг
️️️️
Т. Тенисте
Желтая карточка
М. Вунк
Желтая карточка
Р. Клаван
ГОЛ! 2:0!
А. Кассано
Пас отдал
Р. Монтоливо
Замена
А. Ночерино
️️️️
А. Аквилани
Травма
А. Аквилани
ГОЛ! 1:0!
Д. Росси
Пас отдал
А. Кассано
20'
Желтая карточка
А. Аквилани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Италия
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
6
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
3
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
0
Кристиан Маджо
ПЗ
21
Андреа Пирло
ОП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
8
Клаудио Маркизио
ЦП
14
Альберто Аквилани
АП
10
Антонио Кассано
ЦФ
22
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Эстония
1
Сергей Парейко
ВР
5
Дмитрий Круглов
ЛЗ
3
Таави Ряхн
ЦЗ
23
Таийо Тенисте
ЦЗ
4
Райо Пииройа
(К)
ЦЗ
17
Энар Яагер
ПЗ
15
Рагнар Клаван
ЦП
13
Мартин Вунк
ЦП
7
Сандер Пури
ЦП
10
Сергей Зенев
ЦФ
9
Тармо Кинк
ЦФ
Главный тренер
Тармо Рюйтли
Италия
12
Эмилиано Вивиано
ВР
13
Алессандро Гамберини
ЦЗ
16
Маттиа Кассани
ПЗ
23
Антонио Ночерино
ЦП
7
Джампаоло Паццини
ЦФ
10
Себастьян Джовинко
ЦФ
11
Альберто Джилардино
ЦФ
Эстония
22
Павел Лондак
ВР
21
Андрей Степанов
ЦЗ
3
Ало Бяренгруб
ЦЗ
20
Герт Камс
ЦЗ
16
Сергей Мосников
ЦП
7
Каймар Сааг
ЦФ
18
Ярмо Ахьюпера
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Буффон
6
Бальдзаретти
3
Кьеллини
13
Раноккия
0
Маджо
21
Пирло
18
Монтоливо
8
Маркизио
14
Аквилани
22
Росси
10
Кассано
3-2-3-2
1
Парейко
3
Ряхн
23
Тенисте
4
Пииройа
17
Яагер
5
Круглов
15
Клаван
13
Вунк
7
Пури
9
Кинк
10
Зенев
14
Аквилани
23
Ночерино
23
Ночерино
14
Аквилани
10
Кассано
7
Паццини
7
Паццини
10
Кассано
22
Росси
10
Джовинко
10
Джовинко
22
Росси
23
Тенисте
7
Сааг
7
Сааг
23
Тенисте
10
Зенев
18
Ахьюпера
18
Ахьюпера
10
Зенев
9
Кинк
20
Камс
20
Камс
9
Кинк
Остались в запасе
Италия
Эстония
12
Эмилиано Вивиано
ВР
13
Алессандро Гамберини
ЦЗ
16
Маттиа Кассани
ПЗ
11
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
21
Андрей Степанов
ЦЗ
3
Ало Бяренгруб
ЦЗ
22
Павел Лондак
ВР
16
Сергей Мосников
ЦП
Главный тренер
Тармо Рюйтли
Остались в запасе
12
Эмилиано Вивиано
ВР
13
Алессандро Гамберини
ЦЗ
16
Маттиа Кассани
ПЗ
11
Альберто Джилардино
ЦФ
Остались в запасе
21
Андрей Степанов
ЦЗ
3
Ало Бяренгруб
ЦЗ
22
Павел Лондак
ВР
16
Сергей Мосников
ЦП
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Главный тренер
Тармо Рюйтли
Статистика матча Италия - Эстония
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
- : -
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Лига наций, 1 тур
Италия
0 : 2
25.09.2026
Бельгия
Товарищеские матчи. Сборные
Греция
0 : 1
07.06.2026
Италия
Эстония
Лига наций, 5 тур
Люксембург
- : -
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Лига наций, 1 тур
Исландия
1 : 1
26.09.2026
Эстония
Товарищеские матчи. Сборные
Руанда
2 : 0
30.03.2026
Эстония
Информация о матче
Главный судья:
Александру Дан Тудор
(Бухарест)
Стадион:
А. Ле Кок Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:40 (прямая)
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