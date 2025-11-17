Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кипр – Эстония: прогноз и ставки на матч 18 ноября 2025 с коэффициентом 1.74

17 ноября 2025 9:23
Кипр - Эстония
18 нояб. 2025, вторник 20:00 | Товарищеские матчи. Сборные
Перейти в онлайн матча
1.74
Победа Кипра
Сделать ставку

Товарищеская встреча между Кипром и Эстонией станет возможностью для обеих команд протестировать новые сочетания и восстановить уверенность после серии неудачных матчей. Команды подходят к игре с разной динамикой: Кипр выглядит более результативно и агрессивно впереди, тогда как Эстония переживает один из самых слабых отрезков за последние годы, с большими проблемами в обороне и минимальной продуктивностью в атаке.

Кипр

Киприоты продолжают строить игру на активном переходе из обороны в атаку. Команда забивает в трeх последних товарищеских матчах подряд и в общей сложности оформила восемь голов за пять встреч. При этом оборона работает нестабильно: семь пропущенных в тех же пяти матчах и регулярные провалы в позиционной защите. Домашний матч должен помочь Кипру навязать более высокий темп и использовать нестабильность Эстонии у собственных ворот.

Эстония

Эстония подходит к игре с серией из семи матчей без побед и огромными трудностями в обороне: 13 пропущенных голов за пять встреч – один из худших показателей среди европейских сборных на данном отрезке. В атаке команда не настолько безнадeжна: Эстония забивает в трeх последних матчах, однако делает это эпизодически и редко создает более одного опасного момента за игру. Команда слишком часто проседает под давлением и позволяет соперникам много бить из опасных зон.

Факты о командах

Кипр

  • Забивает 1.60 гола за игру
  • Пропускает 1.40 гола за игру
  • Пропускает в 7 из 9 последних матчей
  • Забивает в трeх товарищеских матчах подряд
  • В последних пяти матчах 8 забитых и 7 пропущенных

Эстония

  • Не выигрывает в 7 матчах
  • Пропускает 2.60 гола за игру
  • Забивает в трeх последних матчах
  • 13 пропущенных за пять игр
  • Забивает 0.60 гола за игру

Личные встречи
25% (1)
50% (2)
25% (1)
2
Забитых мячей
1
0.5
В среднем за матч
0.25
2:0
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  2:0
Лига наций, Финал
Кипр
2 : 0
29.03.2022
Эстония
Лига наций, Финал
Эстония
0 : 0
24.03.2022
Кипр
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 8 тур
Эстония
1 : 0
03.09.2017
Кипр
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 5 тур
Кипр
0 : 0
25.03.2017
Эстония

Прогноз на матч

И Кипр, и Эстония испытывают сложности в обороне, однако хозяева выглядят намного стабильнее в атаке и лучше реализуют свои шансы. При этом матч товарищеский, что снижает давление и обычно ведeт к более открытой игре, особенно на фоне оборонительных проблем обеих команд. Кипр должен доминировать по владению и числу созданных моментов, а Эстония – рассчитывать на редкие контратаки.

Обе команды имеют тенденцию регулярно пропускать, а характер матча располагает к голам. Однако преимущество Кипра по динамике, результативности и дисциплине даeт ему заметное преимущество.

Рекомендованные ставки

  • Победа Кипра – коэффициент 1.74
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.92

1.74
Победа Кипра
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Товарищеские матчи. Сборные Эстония Кипр
Другие прогнозы
18.11.2025
20:00
1.74
Товарищеские матчи. Сборные
Кипр - Эстония
Победа Кипра
18.11.2025
22:45
1.85
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа B, 10 тур
Швеция - Словения
Победа Швеции с форой (0)
18.11.2025
22:45
2.18
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа C, 10 тур
Шотландия - Дания
Победа Дании
18.11.2025
22:45
1.72
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа E, 10 тур
Испания - Турция
Индивидуальный тотал Испании больше 2 голов
18.11.2025
22:45
1.42
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа H, 10 тур
Румыния - Сан-Марино
Фора Румынии (-2.5)
18.11.2025
22:45
2.15
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа J, 10 тур
Уэльс - Северная Македония
Х2 (Северная Македония не проиграет)
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 