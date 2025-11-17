Кипр – Эстония: прогноз и ставки на матч 18 ноября 2025 с коэффициентом 1.74

Товарищеская встреча между Кипром и Эстонией станет возможностью для обеих команд протестировать новые сочетания и восстановить уверенность после серии неудачных матчей. Команды подходят к игре с разной динамикой: Кипр выглядит более результативно и агрессивно впереди, тогда как Эстония переживает один из самых слабых отрезков за последние годы, с большими проблемами в обороне и минимальной продуктивностью в атаке.

Кипр

Киприоты продолжают строить игру на активном переходе из обороны в атаку. Команда забивает в трeх последних товарищеских матчах подряд и в общей сложности оформила восемь голов за пять встреч. При этом оборона работает нестабильно: семь пропущенных в тех же пяти матчах и регулярные провалы в позиционной защите. Домашний матч должен помочь Кипру навязать более высокий темп и использовать нестабильность Эстонии у собственных ворот.

Эстония

Эстония подходит к игре с серией из семи матчей без побед и огромными трудностями в обороне: 13 пропущенных голов за пять встреч – один из худших показателей среди европейских сборных на данном отрезке. В атаке команда не настолько безнадeжна: Эстония забивает в трeх последних матчах, однако делает это эпизодически и редко создает более одного опасного момента за игру. Команда слишком часто проседает под давлением и позволяет соперникам много бить из опасных зон.

Факты о командах

Кипр

Забивает 1.60 гола за игру

Пропускает 1.40 гола за игру

Пропускает в 7 из 9 последних матчей

Забивает в трeх товарищеских матчах подряд

В последних пяти матчах 8 забитых и 7 пропущенных

Эстония

Не выигрывает в 7 матчах

Пропускает 2.60 гола за игру

Забивает в трeх последних матчах

13 пропущенных за пять игр

Забивает 0.60 гола за игру

Прогноз на матч

И Кипр, и Эстония испытывают сложности в обороне, однако хозяева выглядят намного стабильнее в атаке и лучше реализуют свои шансы. При этом матч товарищеский, что снижает давление и обычно ведeт к более открытой игре, особенно на фоне оборонительных проблем обеих команд. Кипр должен доминировать по владению и числу созданных моментов, а Эстония – рассчитывать на редкие контратаки.

Обе команды имеют тенденцию регулярно пропускать, а характер матча располагает к голам. Однако преимущество Кипра по динамике, результативности и дисциплине даeт ему заметное преимущество.

Рекомендованные ставки