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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Кипр - Эстония
Кипр - Эстония: обзор матча 25 марта 2017
Кипр
25.03.2017, суббота, 20:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа H, 5 тур
0 : 0
Завершен
Эстония
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кипр - Эстония
90'
Замена
Х. Аниер
️️️️
К. Васильев
Замена
А. Макрис
️️️️
Н. Митидис
89'
Желтая карточка
В. Лабан
79'
79'
Замена
Я. Тоомет
️️️️
С. Зенев
Замена
А. Авраам
️️️️
М. Стиляну
72'
69'
Желтая карточка
К. Васильев
65'
Замена
С. Лутс
️️️️
Х. Оямаа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кипр
1
Костас Панайи
ВР
0
Элиас Хараламбус
ЛЗ
4
Георгис Меркис
ЦЗ
19
Мариос Стиляну
ЦЗ
14
Венсан Лабан
ЛП
20
Григорис Кастанос
ЦП
19
Константинос Лайфис
ЦП
23
Харис Кириаку
АП
18
Костакис Артиматас
ПП
10
Несторас Митидис
ЦФ
9
Деметрис Христофи
ЦФ
Главный тренер
Апостолос Манциос
Эстония
12
Микхел Аксалу
ВР
5
Дмитрий Круглов
ЛЗ
23
Таийо Тенисте
ЦЗ
21
Никита Баранов
ЦЗ
15
Рагнар Клаван
ЦЗ
18
Карол Метс
ЛП
4
Маттиас Кяйт
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
11
Хенрик Оямаа
ЦФ
10
Сергей Зенев
ЦФ
Главный тренер
Юрген Хенн
Кипр
1
Антонис Георгаллидес
ВР
22
Неофитос Михаил
ВР
5
Валентинос Сиелис
ЦЗ
11
Андреас Авраам
ЦП
11
Нектариос Александру
ЦП
23
Антреас Макрис
ЦФ
Эстония
22
Марко Мееритс
ВР
19
Кен Калласте
ЦЗ
16
Йоонас Тамм
ЦЗ
10
Янар Тоомет
ЦП
13
Сиим Лутс
ЦП
6
Александр Дмитриев
ЦП
16
Сергей Мосников
ЦП
8
Хенри Аниер
ЦФ
3-4-1-2
1
Панайи
0
Хараламбус
19
Стиляну
4
Меркис
14
Лабан
20
Кастанос
19
Лайфис
18
Артиматас
23
Кириаку
9
Христофи
10
Митидис
4-3-2
12
Аксалу
23
Тенисте
21
Баранов
15
Клаван
5
Круглов
4
Кяйт
14
Васильев
18
Метс
10
Зенев
11
Оямаа
19
Стиляну
11
Авраам
11
Авраам
19
Стиляну
10
Митидис
23
Макрис
23
Макрис
10
Митидис
10
Зенев
10
Тоомет
10
Тоомет
10
Зенев
11
Оямаа
13
Лутс
13
Лутс
11
Оямаа
14
Васильев
8
Аниер
8
Аниер
14
Васильев
Остались в запасе
Кипр
Эстония
1
Антонис Георгаллидес
ВР
22
Неофитос Михаил
ВР
5
Валентинос Сиелис
ЦЗ
11
Нектариос Александру
ЦП
Главный тренер
Апостолос Манциос
22
Марко Мееритс
ВР
19
Кен Калласте
ЦЗ
16
Йоонас Тамм
ЦЗ
6
Александр Дмитриев
ЦП
16
Сергей Мосников
ЦП
Главный тренер
Юрген Хенн
Остались в запасе
1
Антонис Георгаллидес
ВР
22
Неофитос Михаил
ВР
5
Валентинос Сиелис
ЦЗ
11
Нектариос Александру
ЦП
Остались в запасе
22
Марко Мееритс
ВР
19
Кен Калласте
ЦЗ
16
Йоонас Тамм
ЦЗ
6
Александр Дмитриев
ЦП
16
Сергей Мосников
ЦП
Главный тренер
Апостолос Манциос
Главный тренер
Юрген Хенн
Статистика матча Кипр - Эстония
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кипр
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Эстония
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Информация о матче
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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