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  • Норвегия – Эстония: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 ноября 2025

Норвегия – Эстония: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 ноября 2025

13 ноября 2025, 18:50
Норвегия
13.11.2025, четверг, 20:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа I, 9 тур
4 : 1
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Эстония
50' А. Серлот 52' А. Серлот 56' Э. Холанд 62' Э. Холанд
64' Р. Саарма
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвегия
1
Эрьян Нюланд
ВР
5
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
3
Кристоффер Айер
ЦЗ
17
Торбьорн Хеггем
ЦЗ
14
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
20
Антонио Нуса
ЛВ
6
Патрик Берг
ОП
8
Сандер Берге
ОП
22
Оскар Бобб
ПВ
9
Эрлинг Холанд
(К) ЦФ
7
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Эстония
1
Карл Хейн
ВР
2
Мартен Кууск
ЦЗ
19
Michael Schjonning-Larsen
ЦЗ
6
Расмус Пеетсон
ЦП
18
Карол Метс
(К) ЦП
23
Власий Синявский
ЦП
15
Рауно Саппинен
ЦП
5
Рокко Роберт Шеин
ЦП
8
Маркус Соометс
ЦП
10
Кевор Палумец
ЦП
7
Роби Саарма
ПВ
Главный тренер
Юрген Хенн
Норвегия
12
Сандер Тангвик
ВР
12
Матиас Дюнгеланд
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
4
Лео Эстигард
ЦЗ
15
Сондре Лангас
ЦЗ
16
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
19
Кристиан Арнстад
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
18
Кристиан Торстведт
АП
19
Арон Доннум
ПВ
11
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Эстония
22
Карл Андре Валлнер
ВР
12
Henri Perk
ВР
4
Kristofer Kait
ЦЗ
5
Эрко Тугьяс
ЦЗ
24
Мартин Веткал
ОП
17
Мартин Миллер
ЦП
14
Патрик Кристал
ЦП
20
Маркус Поом
ЦП
21
Алекс Тамм
ЦФ
16
M. Paalberg
ЦФ
13
Joseph Saliste
ЦФ
8
Хенри Аниер
ЦФ
4-2-2-2
1
Нюланд
5
Вольфе
3
Айер
17
Хеггем
14
Рюэрсон
6
Берг
8
Берге
20
Нуса
22
Бобб
7
Серлот
9
Холанд
2-5-3
1
Хейн
2
Кууск
19
23
Синявский
5
Шеин
8
Соометс
10
Палумец
15
Саппинен
7
Саарма
6
Пеетсон
18
Метс
5
Вольфе
15
Бьоркан
15
Бьоркан
5
Вольфе
6
Берг
2
Торсбю
2
Торсбю
6
Берг
7
Серлот
18
Торстведт
18
Торстведт
7
Серлот
22
Бобб
21
Шельдеруп
21
Шельдеруп
22
Бобб
20
Нуса
19
Доннум
19
Доннум
20
Нуса
8
Соометс
24
Веткал
24
Веткал
8
Соометс
7
Саарма
17
Миллер
17
Миллер
7
Саарма
5
Шеин
14
Кристал
14
Кристал
5
Шеин
10
Палумец
20
Поом
20
Поом
10
Палумец
15
Саппинен
16
16
15
Саппинен
Остались в запасе
Норвегия
Эстония
12
Сандер Тангвик
ВР
12
Матиас Дюнгеланд
ВР
4
Лео Эстигард
ЦЗ
15
Сондре Лангас
ЦЗ
16
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
19
Кристиан Арнстад
ЦП
11
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
22
Карл Андре Валлнер
ВР
12
Henri Perk
ВР
4
Kristofer Kait
ЦЗ
5
Эрко Тугьяс
ЦЗ
21
Алекс Тамм
ЦФ
13
Joseph Saliste
ЦФ
8
Хенри Аниер
ЦФ
Главный тренер
Юрген Хенн
Остались в запасе
12
Сандер Тангвик
ВР
12
Матиас Дюнгеланд
ВР
4
Лео Эстигард
ЦЗ
15
Сондре Лангас
ЦЗ
16
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
19
Кристиан Арнстад
ЦП
11
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Остались в запасе
22
Карл Андре Валлнер
ВР
12
Henri Perk
ВР
4
Kristofer Kait
ЦЗ
5
Эрко Тугьяс
ЦЗ
21
Алекс Тамм
ЦФ
13
Joseph Saliste
ЦФ
8
Хенри Аниер
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Главный тренер
Юрген Хенн
Статистика матча Норвегия - Эстония
Всего ударов по воротам
18
6
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
8
0
Нарушения
9
17
Офсайды
2
1
Количество передач
661
320
Сейвы
2
3
Точность передач %
90
79
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
15
4
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
2.48
0.67

Смотреть прямую трансляцию матча Норвегия против Эстонии, 9-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 ноября в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Норвегия – Эстония

Норвегия – Эстония: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Эстония Норвегия
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