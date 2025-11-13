13.11.2025, четверг, 20:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа I, 9 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа I, 9 тур
4 : 1
Завершен
Составы команд
Норвегия
Норвегия
4-2-2-2
1
Нюланд
5
Вольфе
3
Айер
17
Хеггем
14
Рюэрсон
6
Берг
8
Берге
20
Нуса
22
Бобб
7
Серлот
9
Холанд
2-5-3
1
Хейн
2
Кууск
19
23
Синявский
5
Шеин
8
Соометс
10
Палумец
15
Саппинен
7
Саарма
6
Пеетсон
18
Метс
5
Вольфе
15
Бьоркан
15
Бьоркан
5
Вольфе
6
Берг
2
Торсбю
2
Торсбю
6
Берг
7
Серлот
18
Торстведт
18
Торстведт
7
Серлот
22
Бобб
21
Шельдеруп
21
Шельдеруп
22
Бобб
20
Нуса
19
Доннум
19
Доннум
20
Нуса
8
Соометс
24
Веткал
24
Веткал
8
Соометс
7
Саарма
17
Миллер
17
Миллер
7
Саарма
5
Шеин
14
Кристал
14
Кристал
5
Шеин
10
Палумец
20
Поом
20
Поом
10
Палумец
15
Саппинен
16
16
15
Саппинен
Остались в запасе
Норвегия
Эстония
12
Сандер Тангвик
ВР
12
Матиас Дюнгеланд
ВР
4
Лео Эстигард
ЦЗ
15
Сондре Лангас
ЦЗ
16
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
19
Кристиан Арнстад
ЦП
11
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
22
Карл Андре Валлнер
ВР
12
Henri Perk
ВР
4
Kristofer Kait
ЦЗ
5
Эрко Тугьяс
ЦЗ
21
Алекс Тамм
ЦФ
13
Joseph Saliste
ЦФ
8
Хенри Аниер
ЦФ
Главный тренер
Юрген Хенн
Остались в запасе
12
Сандер Тангвик
ВР
12
Матиас Дюнгеланд
ВР
4
Лео Эстигард
ЦЗ
15
Сондре Лангас
ЦЗ
16
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
19
Кристиан Арнстад
ЦП
11
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Остались в запасе
22
Карл Андре Валлнер
ВР
12
Henri Perk
ВР
4
Kristofer Kait
ЦЗ
5
Эрко Тугьяс
ЦЗ
21
Алекс Тамм
ЦФ
13
Joseph Saliste
ЦФ
8
Хенри Аниер
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Главный тренер
Юрген Хенн
Статистика матча Норвегия - Эстония
Всего ударов по воротам
18
6
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
8
0
Нарушения
9
17
Офсайды
2
1
Количество передач
661
320
Сейвы
2
3
Точность передач %
90
79
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
15
4
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
2.48
0.67
Смотреть прямую трансляцию матча Норвегия против Эстонии, 9-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 ноября в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Норвегия – Эстония
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»