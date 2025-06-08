9 июня на стадионе «А Ле Кок Арена» в Таллине сборная Эстонии примет Норвегию в матче 4-го тура европейской квалификации чемпионата мира. Начало встречи – в 19:00 по московскому времени. На старте отборочного турнира команды демонстрируют разные уровни – Эстония борется за очки, а Норвегия уверенно возглавляет группу и идeт без потерь.
Эстония
Сборная Эстонии занимает третье место после трeх туров, набрав 3 очка. Команда проиграла дважды Израилю и один раз победила Молдову. В последних пяти матчах подопечные Томаса Хэберли забили 5 голов (в среднем 1.00 за игру), но при этом пропустили 8 (1.60 за игру). В атаке выделяется Рауно Саппинен, оформивший 3 мяча в 6 играх за сборную.
Эстонцы стабильно забивают: голы есть во всех матчах квалификации. Но столь же стабильно они и пропускают – в каждой из трeх игр оборона давала сбой. Особенно тревожит результат последнего матча против Израиля (1:3), где защита не справилась с высоким темпом.
Норвегия
Норвежцы лидируют в группе с девятью очками после трeх туров и впечатляющей разницей мячей +10. В предыдущем туре команда Столе Сольбаккена разгромила Италию со счeтом 3:0, продемонстрировав уверенность и зрелость в игре. За три матча Норвегия забила 12 мячей – лучший показатель в отборе (в среднем 4.00 за игру). В последних пяти играх – 21 гол при всего 3 пропущенных.
Эрлинг Холанд – ключевая фигура в атаке. На его счету 16 голов в 14 матчах за сборную. В нынешнем отборе он уже успел отличиться несколько раз и наверняка будет в центре внимания и в этом матче.
Факты о командах
Эстония
- Занимает 3 место с 3 очками
- 5 голов и 8 пропущенных в последних 5 матчах
- Забивает в 3 играх квалификации подряд
- Рауно Саппинен – 3 гола в 6 матчах
Норвегия
- Лидирует с 9 очками после 3 туров
- Победа над Италией 3:0 в последнем матче
- 21 гол в 5 последних матчах (в среднем 4.20 за игру)
- Эрлинг Холанд – 16 голов в 14 матчах
Прогноз на матч
Форма Норвегии сейчас близка к оптимальной: команда уверенно атакует, доминирует в центре поля и хорошо организована в защите. В матче с Эстонией, которая не справляется с высокоорганизованными соперниками, скандинавам будет удобно диктовать темп и взламывать оборону. Эстония способна отличиться, учитывая результативность в последних матчах, но этого будет недостаточно против напористой атаки гостей.
Ожидается уверенная победа Норвегии, с возможным голом хозяев, но не более одного.
Точный счeт: 1:3
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 1:3 в пользу Норвегии – коэффициент 7.50
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.05
- Индивидуальный тотал Норвегии больше 2.5 – коэффициент 2.10