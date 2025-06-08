9 июня на стадионе «А Ле Кок Арена» в Таллине сборная Эстонии примет Норвегию в матче 4-го тура европейской квалификации чемпионата мира. Начало встречи – в 19:00 по московскому времени. На старте отборочного турнира команды демонстрируют разные уровни – Эстония борется за очки, а Норвегия уверенно возглавляет группу и идeт без потерь.

Эстония

Сборная Эстонии занимает третье место после трeх туров, набрав 3 очка. Команда проиграла дважды Израилю и один раз победила Молдову. В последних пяти матчах подопечные Томаса Хэберли забили 5 голов (в среднем 1.00 за игру), но при этом пропустили 8 (1.60 за игру). В атаке выделяется Рауно Саппинен, оформивший 3 мяча в 6 играх за сборную.

Эстонцы стабильно забивают: голы есть во всех матчах квалификации. Но столь же стабильно они и пропускают – в каждой из трeх игр оборона давала сбой. Особенно тревожит результат последнего матча против Израиля (1:3), где защита не справилась с высоким темпом.

Норвегия

Норвежцы лидируют в группе с девятью очками после трeх туров и впечатляющей разницей мячей +10. В предыдущем туре команда Столе Сольбаккена разгромила Италию со счeтом 3:0, продемонстрировав уверенность и зрелость в игре. За три матча Норвегия забила 12 мячей – лучший показатель в отборе (в среднем 4.00 за игру). В последних пяти играх – 21 гол при всего 3 пропущенных.

Эрлинг Холанд – ключевая фигура в атаке. На его счету 16 голов в 14 матчах за сборную. В нынешнем отборе он уже успел отличиться несколько раз и наверняка будет в центре внимания и в этом матче.

Факты о командах

Эстония

Занимает 3 место с 3 очками

5 голов и 8 пропущенных в последних 5 матчах

Забивает в 3 играх квалификации подряд

Рауно Саппинен – 3 гола в 6 матчах

Норвегия

Лидирует с 9 очками после 3 туров

Победа над Италией 3:0 в последнем матче

21 гол в 5 последних матчах (в среднем 4.20 за игру)

Эрлинг Холанд – 16 голов в 14 матчах

Личные встречи 33% (1) 33% (1) 33% (1) 1 Забитых мячей 1 0.33 В среднем за матч 0.33 1:0 Крупнейшая победа 1:0 Самый результативный матч: 0:1 Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 4 тур Эстония 0 : 1 Норвегия Товарищеские матчи. Сборные, Эстония 0 : 0 Норвегия Товарищеские матчи. Сборные, Норвегия 0 : 1 Эстония

Прогноз на матч

Форма Норвегии сейчас близка к оптимальной: команда уверенно атакует, доминирует в центре поля и хорошо организована в защите. В матче с Эстонией, которая не справляется с высокоорганизованными соперниками, скандинавам будет удобно диктовать темп и взламывать оборону. Эстония способна отличиться, учитывая результативность в последних матчах, но этого будет недостаточно против напористой атаки гостей.

Ожидается уверенная победа Норвегии, с возможным голом хозяев, но не более одного.

Точный счeт: 1:3

Рекомендованные ставки: