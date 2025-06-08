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Прогноз на точный счёт матча Эстония – Норвегия: Квалификация ЧМ, 9 июня

08 июня 2025 9:22
Эстония - Норвегия
09 июн. 2025, понедельник 21:45 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа I, 4 тур
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7.50
Точный счёт 1:3 в пользу Норвегии
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9 июня на стадионе «А Ле Кок Арена» в Таллине сборная Эстонии примет Норвегию в матче 4-го тура европейской квалификации чемпионата мира. Начало встречи – в 19:00 по московскому времени. На старте отборочного турнира команды демонстрируют разные уровни – Эстония борется за очки, а Норвегия уверенно возглавляет группу и идeт без потерь.

Эстония

Сборная Эстонии занимает третье место после трeх туров, набрав 3 очка. Команда проиграла дважды Израилю и один раз победила Молдову. В последних пяти матчах подопечные Томаса Хэберли забили 5 голов (в среднем 1.00 за игру), но при этом пропустили 8 (1.60 за игру). В атаке выделяется Рауно Саппинен, оформивший 3 мяча в 6 играх за сборную.

Эстонцы стабильно забивают: голы есть во всех матчах квалификации. Но столь же стабильно они и пропускают – в каждой из трeх игр оборона давала сбой. Особенно тревожит результат последнего матча против Израиля (1:3), где защита не справилась с высоким темпом.

Норвегия

Норвежцы лидируют в группе с девятью очками после трeх туров и впечатляющей разницей мячей +10. В предыдущем туре команда Столе Сольбаккена разгромила Италию со счeтом 3:0, продемонстрировав уверенность и зрелость в игре. За три матча Норвегия забила 12 мячей – лучший показатель в отборе (в среднем 4.00 за игру). В последних пяти играх – 21 гол при всего 3 пропущенных.

Эрлинг Холанд – ключевая фигура в атаке. На его счету 16 голов в 14 матчах за сборную. В нынешнем отборе он уже успел отличиться несколько раз и наверняка будет в центре внимания и в этом матче.

Факты о командах

Эстония

  • Занимает 3 место с 3 очками
  • 5 голов и 8 пропущенных в последних 5 матчах
  • Забивает в 3 играх квалификации подряд
  • Рауно Саппинен – 3 гола в 6 матчах

Норвегия

  • Лидирует с 9 очками после 3 туров
  • Победа над Италией 3:0 в последнем матче
  • 21 гол в 5 последних матчах (в среднем 4.20 за игру)
  • Эрлинг Холанд – 16 голов в 14 матчах

Личные встречи
33% (1)
33% (1)
33% (1)
1
Забитых мячей
1
0.33
В среднем за матч
0.33
1:0
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  0:1
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 4 тур
Эстония
0 : 1
09.06.2025
Норвегия
Товарищеские матчи. Сборные,
Эстония
0 : 0
24.03.2016
Норвегия
Товарищеские матчи. Сборные,
Норвегия
0 : 1
12.11.2014
Эстония

Прогноз на матч

Форма Норвегии сейчас близка к оптимальной: команда уверенно атакует, доминирует в центре поля и хорошо организована в защите. В матче с Эстонией, которая не справляется с высокоорганизованными соперниками, скандинавам будет удобно диктовать темп и взламывать оборону. Эстония способна отличиться, учитывая результативность в последних матчах, но этого будет недостаточно против напористой атаки гостей.

Ожидается уверенная победа Норвегии, с возможным голом хозяев, но не более одного.

Точный счeт: 1:3

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:3 в пользу Норвегии – коэффициент 7.50
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.05
  • Индивидуальный тотал Норвегии больше 2.5 – коэффициент 2.10

7.50
Точный счёт 1:3 в пользу Норвегии
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Автор: Ланьков Роман
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Норвегия Эстония
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