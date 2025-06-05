6 июня в Таллине на стадионе «А Ле Кок Арена» сборная Эстонии примет Израиль в рамках отборочного турнира к чемпионату мира. Оба коллектива уже показали, что способны и огорчить, и удивить, однако борьба за очки в такой группе требует предельной концентрации. Израиль подходит к матчу с амбициями на лидерство, тогда как Эстония надеется использовать домашний фактор и превзойти нестабильного соперника.

Эстония

Сборная Эстонии по-прежнему остаeтся командой, способной навязать борьбу, но нестабильность в обороне и слабая результативность остаются главными проблемами. Победа над Молдовой (3:2) стала редким случаем результативного выступления, ведь до этого команда отличилась только однажды за четыре матча. В целом, за последние пять игр Эстония забила 4 гола, пропустив 8 – то есть в среднем 0.8 забитых и 1.6 пропущенных за матч. Защита регулярно допускает ошибки, особенно при игре против соперников с активными флангами.

Израиль

Сборная Израиля выглядит более организованной и вариативной в атаке. В отборе она уже обыграла Эстонию (2:1), а также провела яркий, хоть и неудачный матч с Норвегией (2:4), показав готовность рисковать и играть первым номером. Израиль забил 6 голов в 5 последних матчах, что соответствует среднему показателю 1.2 за игру. Проблемы есть в обороне: 9 пропущенных мячей за те же 5 игр (в среднем 1.8), особенно тяжело даются матчи против физически мощных соперников.

Факты о командах

Эстония

Победа в последнем матче (3:2 против Молдовы)

Пропускает в 3 матчах подряд

В среднем: 0.8 гола за игру в атаке, 1.6 – в обороне

4 забитых и 8 пропущенных за 5 матчей

Израиль

Победа над Эстонией (2:1) в марте

Забивает в 3 матчах подряд

В среднем: 1.2 гола за игру в атаке, 1.8 – в обороне

6 забитых и 9 пропущенных за 5 матчей

Личные встречи 0% (0) 0% (0) 100% (4) 2 Забитых мячей 10 0.5 В среднем за матч 2.5 Крупнейшая победа 4:0 Самый результативный матч: 1:3 Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур Эстония 1 : 3 Израиль Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур Израиль 2 : 1 Эстония Отборочные матчи к ЧЕ, 9 тур Израиль 4 : 0 Эстония Отборочные матчи к ЧЕ, 2 тур Эстония 0 : 1 Израиль

Прогноз на матч Эстония – Израиль

Обе команды имеют проблемы в обороне, но Израиль выглядит предпочтительнее за счeт баланса в атакующих действиях и опыта в матчах против сборных более высокого уровня. Эстония будет цепляться за результат, но в открытой игре ей будет трудно сдержать натиск. Сценарий с голами обеих команд выглядит логичным – Израиль склонен к рискованной игре, а Эстония способна ловить шансы на контратаках.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу Израиля

Рекомендованные ставки: