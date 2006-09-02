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Эстония - Израиль
Эстония - Израиль: обзор матча 02 сентября 2006
Эстония
02.09.2006, суббота, 22:30
Отборочные матчи к ЧЕ, группа E, 2 тур
0 : 1
Завершен
Израиль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Эстония - Израиль
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0
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0
0
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Информация о матче
Стадион:
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