Полиция Эстонии не допрашивала Дасу, он покинул страну вместе со сборной Израиля

Защитник сборной Израиля Эли Даса, у которого заканчивается контракт с «Динамо», покинул Эстонию вместе с национальной командой после отборочного матча ЧМ-2026. Как сообщает «Матч ТВ», сейчас он находится в Венгрии, где израильтяне сыграют со сборной Словакии в товарищеском матче 10 июня.

По данным Ynet, перед матчем Эстония – Израиль (1:3), двое эстонских полицейских прибыли в отель гостевой команды, где намеревались задать Дасе несколько вопросов.

Однако защитнику посоветовали оставаться в своем номере и не выходить в вестибюль гостиницы. Председатель Израильской футбольной ассоциации Шино Зуарес провел переговоры с главой Эстонского футбольного союза Айваром Похлаком, должностными лицами УЕФА и местными властями. В итоге сотрудники правоохранительных органов ушли, не опросив Дасу.

Во время матча эстонские болельщики выражали свое неодобрение, освистывая Дасу каждый раз, когда он касался мяча. На трибунах также был вывешен баннер, направленный против игрока, с буквой «D» в его имени, выделенной красным. Делегат УЕФА попросил убрать баннер, и он был снят.