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  • Молдавия – Эстония: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 марта 2025

Молдавия – Эстония: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 марта 2025

25 марта 2025, 18:50
Молдова
25.03.2025, вторник, 20:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа I, 2 тур
2 : 3
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Эстония
67' Й. Николаеску 90+1' М. Каймаков
19' Р. Пеетсон 30' Р. Саппинен 70' М. Кяйт
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Молдова
23
Andrii Kozhukhar
ВР
2
Олег Рябчук
ЛЗ
14
Артур Крачун
ЦЗ
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
22
Вадим Раца
(К) ПЗ
13
Максим Кожокару
ЦП
11
Михаил Каймаков
ЦП
7
Никита Моцпан
АП
17
Виргилиу Постолачи
ЦФ
10
Штефан Бодиштяну
ЦФ
9
Йон Николаеску
ЦФ
Главный тренер
Сергей Клещенко
Эстония
12
Матвей Игонен
ВР
19
Michael Schjonning-Larsen
ЦЗ
3
Максим Паскочи
ЦЗ
2
Мартен Кууск
ЦЗ
6
Расмус Пеетсон
ЦП
4
Маттиас Кяйт
(К) ЦП
10
Кевор Палумец
ЦП
11
Михкель Айнсалу
ЦП
9
Ioan Yakovlev
ЦП
23
Власий Синявский
ЦП
15
Рауно Саппинен
ЦП
Главный тренер
Юрген Хенн
Молдова
1
Николае Чеботари
ВР
12
Кристиан Аврам
ВР
21
Иоан-Цалик Ревенко
ЛЗ
5
Вячеслав Посмак
ЦЗ
15
Виктор Мудрак
ЦЗ
19
Даниэль Думбравану
ЦЗ
17
Дан Пушкаш
ЛВ
18
Виктор Богачук
ЦП
8
Теодор Лунгу
ЦП
11
Виктор Стина
ПВ
11
Александру Бойчук
ЦФ
20
Сергей Платика
ЦФ
Эстония
1
Карл Хейн
ВР
22
Карл Андре Валлнер
ВР
16
Йоонас Тамм
ЦЗ
19
Кристо Хуссар
ПЗ
17
Мартин Миллер
ЦП
14
Патрик Кристал
ЦП
20
Маркус Поом
ЦП
10
Dimitri Jepihhin
ЦП
7
Роби Саарма
ПВ
8
Хенри Аниер
ЦФ
13
Joseph Saliste
ЦФ
21
Алекс Тамм
ЦФ
4-2-1-3
23
2
Рябчук
14
Крачун
4
Бабогло
22
Раца
13
Кожокару
11
Каймаков
7
Моцпан
9
Николаеску
10
Бодиштяну
17
Постолачи
3-5-2
12
Игонен
19
3
Паскочи
2
Кууск
10
Палумец
9
23
Синявский
15
Саппинен
11
Айнсалу
6
Пеетсон
4
Кяйт
17
Постолачи
11
Стина
11
Стина
17
Постолачи
10
Бодиштяну
11
Бойчук
11
Бойчук
10
Бодиштяну
7
Моцпан
20
Платика
20
Платика
7
Моцпан
9
17
Миллер
17
Миллер
9
6
Пеетсон
13
13
6
Пеетсон
15
Саппинен
21
Тамм
21
Тамм
15
Саппинен
Остались в запасе
Молдова
Эстония
1
Николае Чеботари
ВР
12
Кристиан Аврам
ВР
21
Иоан-Цалик Ревенко
ЛЗ
5
Вячеслав Посмак
ЦЗ
15
Виктор Мудрак
ЦЗ
19
Даниэль Думбравану
ЦЗ
18
Виктор Богачук
ЦП
8
Теодор Лунгу
ЦП
17
Дан Пушкаш
ЛВ
Главный тренер
Сергей Клещенко
1
Карл Хейн
ВР
22
Карл Андре Валлнер
ВР
16
Йоонас Тамм
ЦЗ
19
Кристо Хуссар
ПЗ
14
Патрик Кристал
ЦП
20
Маркус Поом
ЦП
10
Dimitri Jepihhin
ЦП
7
Роби Саарма
ПВ
8
Хенри Аниер
ЦФ
Главный тренер
Юрген Хенн
Остались в запасе
1
Николае Чеботари
ВР
12
Кристиан Аврам
ВР
21
Иоан-Цалик Ревенко
ЛЗ
5
Вячеслав Посмак
ЦЗ
15
Виктор Мудрак
ЦЗ
19
Даниэль Думбравану
ЦЗ
18
Виктор Богачук
ЦП
8
Теодор Лунгу
ЦП
17
Дан Пушкаш
ЛВ
Остались в запасе
1
Карл Хейн
ВР
22
Карл Андре Валлнер
ВР
16
Йоонас Тамм
ЦЗ
19
Кристо Хуссар
ПЗ
14
Патрик Кристал
ЦП
20
Маркус Поом
ЦП
10
Dimitri Jepihhin
ЦП
7
Роби Саарма
ПВ
8
Хенри Аниер
ЦФ
Главный тренер
Сергей Клещенко
Главный тренер
Юрген Хенн
Статистика матча Молдова - Эстония
3
1
1
4
Всего ударов по воротам
14
10
Удары в створ
6
7
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
5
3
Нарушения
14
15
Офсайды
0
3
Количество передач
348
366
Сейвы
4
4
Точность передач %
75
80
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
7
6

Смотреть прямую трансляцию матча Молдавия против Эстонии, 2-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 марта в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Молдавия – Эстония

Молдавия – Эстония: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Эстония Молдова
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