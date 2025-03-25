25.03.2025, вторник, 20:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа I, 2 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа I, 2 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Молдова
Молдова
4-2-1-3
23
2
Рябчук
14
Крачун
4
Бабогло
22
Раца
13
Кожокару
11
Каймаков
7
Моцпан
9
Николаеску
10
Бодиштяну
17
Постолачи
3-5-2
12
Игонен
19
3
Паскочи
2
Кууск
10
Палумец
9
23
Синявский
15
Саппинен
11
Айнсалу
6
Пеетсон
4
Кяйт
17
Постолачи
11
Стина
11
Стина
17
Постолачи
10
Бодиштяну
11
Бойчук
11
Бойчук
10
Бодиштяну
7
Моцпан
20
Платика
20
Платика
7
Моцпан
9
17
Миллер
17
Миллер
9
6
Пеетсон
13
13
6
Пеетсон
15
Саппинен
21
Тамм
21
Тамм
15
Саппинен
Остались в запасе
Молдова
Эстония
1
Николае Чеботари
ВР
12
Кристиан Аврам
ВР
21
Иоан-Цалик Ревенко
ЛЗ
5
Вячеслав Посмак
ЦЗ
15
Виктор Мудрак
ЦЗ
19
Даниэль Думбравану
ЦЗ
18
Виктор Богачук
ЦП
8
Теодор Лунгу
ЦП
17
Дан Пушкаш
ЛВ
Главный тренер
Сергей Клещенко
1
Карл Хейн
ВР
22
Карл Андре Валлнер
ВР
16
Йоонас Тамм
ЦЗ
19
Кристо Хуссар
ПЗ
14
Патрик Кристал
ЦП
20
Маркус Поом
ЦП
10
Dimitri Jepihhin
ЦП
7
Роби Саарма
ПВ
8
Хенри Аниер
ЦФ
Главный тренер
Юрген Хенн
Остались в запасе
1
Николае Чеботари
ВР
12
Кристиан Аврам
ВР
21
Иоан-Цалик Ревенко
ЛЗ
5
Вячеслав Посмак
ЦЗ
15
Виктор Мудрак
ЦЗ
19
Даниэль Думбравану
ЦЗ
18
Виктор Богачук
ЦП
8
Теодор Лунгу
ЦП
17
Дан Пушкаш
ЛВ
Остались в запасе
1
Карл Хейн
ВР
22
Карл Андре Валлнер
ВР
16
Йоонас Тамм
ЦЗ
19
Кристо Хуссар
ПЗ
14
Патрик Кристал
ЦП
20
Маркус Поом
ЦП
10
Dimitri Jepihhin
ЦП
7
Роби Саарма
ПВ
8
Хенри Аниер
ЦФ
Главный тренер
Сергей Клещенко
Главный тренер
Юрген Хенн
Статистика матча Молдова - Эстония
3
1
1
4
Всего ударов по воротам
14
10
Удары в створ
6
7
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
5
3
Нарушения
14
15
Офсайды
0
3
Количество передач
348
366
Сейвы
4
4
Точность передач %
75
80
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
7
6
Смотреть прямую трансляцию матча Молдавия против Эстонии, 2-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 марта в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Молдавия – Эстония
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»