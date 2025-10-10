Введите ваш ник на сайте
Эстония – Италия: прогноз и ставки на матч 11 октября 2025 с коэффициентом 1.85

10 октября 2025 9:31
Эстония - Италия
11 окт. 2025, суббота 21:45 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа I, 7 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Победа Италии с форой (-2)
Сделать ставку

11 октября в Таллине на «А Ле Кок Арене» сборная Эстонии примет Италию в матче 7-го тура квалификации чемпионата мира. Команды подходят к встрече в разном состоянии: хозяева переживают серию неудач, а гости уверенно идут к выходу на мундиаль.

Эстония

Эстонцы проводят сложный цикл, набрав лишь 3 очка после пяти матчей. Команда проиграла трижды подряд и имеет худшую оборону в группе – 11 пропущенных голов за последние пять игр. При этом атакующая линия тоже нестабильна: всего четыре забитых мяча. Эстония старается играть в открытый футбол, но против топ-соперников это оборачивается проблемами. Даже дома команда редко удерживает ворота «сухими» – ей не хватает слаженности и опыта на фоне более сильных оппонентов.

Италия

Итальянцы постепенно выходят на пик формы и идут вторыми с 9 очками. В прошлом туре «скуадра адзурра» выиграла на выезде у Израиля 5:4, показав великолепную реализацию, но и уязвимость в обороне. Подопечные Лучано Спаллетти забивают стабильно – по 3 мяча в среднем за игру. Ключевым исполнителем остаeтся Давиде Фраттези, на счету которого уже 6 голов за сборную. Италия предпочитает владеть мячом и использовать фланговые атаки, однако при выездных матчах нередко допускает ошибки в обороне.

Факты о командах

Эстония

  • Проигрывает в трeх последних матчах подряд
  • Пропускает в пяти встречах подряд
  • Средняя результативность – 0,8 гола за игру
  • В домашних матчах не выигрывает более полугода

Италия

  • Побеждает в трeх матчах подряд
  • Забивает в каждом из последних пяти матчей
  • Средняя результативность – 3 гола за игру
  • Пропускает в среднем 2 гола за матч

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (4)
1
Забитых мячей
14
0.25
В среднем за матч
3.5
Крупнейшая победа
5:0
Самый результативный матч:  5:0
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 5 тур
Италия
5 : 0
05.09.2025
Эстония
Товарищеские матчи. Сборные,
Италия
4 : 0
11.11.2020
Эстония
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, 7 тур
Италия
3 : 0
03.06.2011
Эстония
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, 1 тур
Эстония
1 : 2
03.09.2010
Италия

Прогноз на матч Эстония – Италия

Силы команд несопоставимы: Италия превосходит соперника по всем ключевым параметрам – глубине состава, качеству атакующих действий и стабильности. Эстония может рассчитывать разве что на эпизодические контратаки, но против мощной итальянской полузащиты и высокого прессинга удержаться будет крайне сложно. Гости, скорее всего, возьмут инициативу с первых минут и обеспечат себе комфортное преимущество уже к перерыву. Наиболее вероятный сценарий – уверенная победа Италии с перевесом в несколько мячей, при этом хозяева вряд ли смогут забить.

Рекомендованные ставки

  • Победа Италии с форой (-2) – коэффициент 1.85
  • Тотал голов больше 3.5 – коэффициент 1.93

1.85
Победа Италии с форой (-2)
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Италия Эстония
Рекомендуем
