11 октября в Таллине на «А Ле Кок Арене» сборная Эстонии примет Италию в матче 7-го тура квалификации чемпионата мира. Команды подходят к встрече в разном состоянии: хозяева переживают серию неудач, а гости уверенно идут к выходу на мундиаль.

Эстония

Эстонцы проводят сложный цикл, набрав лишь 3 очка после пяти матчей. Команда проиграла трижды подряд и имеет худшую оборону в группе – 11 пропущенных голов за последние пять игр. При этом атакующая линия тоже нестабильна: всего четыре забитых мяча. Эстония старается играть в открытый футбол, но против топ-соперников это оборачивается проблемами. Даже дома команда редко удерживает ворота «сухими» – ей не хватает слаженности и опыта на фоне более сильных оппонентов.

Италия

Итальянцы постепенно выходят на пик формы и идут вторыми с 9 очками. В прошлом туре «скуадра адзурра» выиграла на выезде у Израиля 5:4, показав великолепную реализацию, но и уязвимость в обороне. Подопечные Лучано Спаллетти забивают стабильно – по 3 мяча в среднем за игру. Ключевым исполнителем остаeтся Давиде Фраттези, на счету которого уже 6 голов за сборную. Италия предпочитает владеть мячом и использовать фланговые атаки, однако при выездных матчах нередко допускает ошибки в обороне.

Факты о командах

Эстония

Проигрывает в трeх последних матчах подряд

Пропускает в пяти встречах подряд

Средняя результативность – 0,8 гола за игру

В домашних матчах не выигрывает более полугода

Италия

Побеждает в трeх матчах подряд

Забивает в каждом из последних пяти матчей

Средняя результативность – 3 гола за игру

Пропускает в среднем 2 гола за матч

Прогноз на матч Эстония – Италия

Силы команд несопоставимы: Италия превосходит соперника по всем ключевым параметрам – глубине состава, качеству атакующих действий и стабильности. Эстония может рассчитывать разве что на эпизодические контратаки, но против мощной итальянской полузащиты и высокого прессинга удержаться будет крайне сложно. Гости, скорее всего, возьмут инициативу с первых минут и обеспечат себе комфортное преимущество уже к перерыву. Наиболее вероятный сценарий – уверенная победа Италии с перевесом в несколько мячей, при этом хозяева вряд ли смогут забить.

Рекомендованные ставки