Адвокат Добровинский отреагировал на допрос экс-динамовца Дасы в Эстонии

Известный адвокат, болельщик «Динамо» Александр Добровинский дал комментарий по поводу ситуации с Эли Дасой.

Экс-динамовец прилетел в Таллин на матч отбора ЧМ-2026 против Эстонии.

Перед игрой его спросили про этичность выступления в РПЛ в период СВО.

Отвечая на вопрос, Даса поблагодарил Россию и «Динамо» за хорошее отношение к нему.

В итоге он был допрошен эстонской полицией за комплиментарные слова в адрес РФ.

«Думаю, что Западная Европа сходит с ума. А лидерами в этом являются, конечно, прибалтийские республики.

Карлики всегда хотят быть роялистами еще больше, чем сам король. И это понятно, они же должны как‑то показать себя.

Вот что им еще показать, кроме того, что они испытывают ненависть или что‑то в этом духе к России. Больше нечего!

Это может быть футболист московского «Динамо», хоккеист московского «Динамо», хоккеист «Спартака»… Совершенно не важно, кто. Но самое главное, показать свою значимость Западной Европе.

Ужасно, конечно. Демократии нет никакой. Свое мнение человек выражать не может больше там. Я прожил более 20 лет в Западной Европе. И ранее такого не было никогда. Что происходит сейчас – просто чудовищно», – сказал Добровинский.