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Смотреть прямую трансляцию матча Эстония против Молдавии, 8-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 октября в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Эстония – Молдавия