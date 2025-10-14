14.10.2025, вторник, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа I, 8 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа I, 8 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Эстония
Эстония
2-5-3
1
Хейн
19
3
Паскочи
8
Соометс
4
Кяйт
14
Кристал
15
Саппинен
9
23
Синявский
18
Метс
7
Саарма
3-2-4-1
23
14
Крачун
4
Бабогло
6
22
Раца
2
Рябчук
9
Перчун
18
Богачук
11
Каймаков
16
17
Постолачи
14
Кристал
5
Шеин
5
Шеин
14
Кристал
14
Крачун
3
Стефан
3
Стефан
14
Крачун
22
Раца
15
Борш
15
Борш
22
Раца
18
Богачук
13
13
18
Богачук
11
Каймаков
10
Бодиштяну
10
Бодиштяну
11
Каймаков
16
20
Платика
20
Платика
16
Остались в запасе
Эстония
Молдова
12
Henri Perk
ВР
12
Матвей Игонен
ВР
2
Мартен Кууск
ЦЗ
16
Йоонас Тамм
ЦЗ
24
Мартин Веткал
ОП
6
Расмус Пеетсон
ЦП
17
Мартин Миллер
ЦП
10
Кевор Палумец
ЦП
21
Алекс Тамм
ЦФ
Главный тренер
Юрген Хенн
12
Думитру Челядник
ВР
12
Кристиан Аврам
ВР
18
Юрий Йову
ЦЗ
19
Даниэль Думбравану
ЦЗ
8
I. Botnari
ЦФ
10
Виталий Дамашкан
ЦФ
11
Александру Бойчук
ЦФ
Главный тренер
Лилиан Попеску
Остались в запасе
12
Henri Perk
ВР
12
Матвей Игонен
ВР
2
Мартен Кууск
ЦЗ
16
Йоонас Тамм
ЦЗ
24
Мартин Веткал
ОП
6
Расмус Пеетсон
ЦП
17
Мартин Миллер
ЦП
10
Кевор Палумец
ЦП
21
Алекс Тамм
ЦФ
Остались в запасе
12
Думитру Челядник
ВР
12
Кристиан Аврам
ВР
18
Юрий Йову
ЦЗ
19
Даниэль Думбравану
ЦЗ
8
I. Botnari
ЦФ
10
Виталий Дамашкан
ЦФ
11
Александру Бойчук
ЦФ
Главный тренер
Юрген Хенн
Главный тренер
Лилиан Попеску
Статистика матча Эстония - Молдова
2
3
Всего ударов по воротам
17
16
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
3
4
Нарушения
15
11
Офсайды
0
1
Количество передач
529
339
Сейвы
3
3
Точность передач %
83
73
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
8
5
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
11
9
xG (ожидаемые голы)
0.74
0.84
Смотреть прямую трансляцию матча Эстония против Молдавии, 8-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 октября в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Эстония – Молдавия
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
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Источник: «Бомбардир»