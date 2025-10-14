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  • Эстония – Молдавия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 октября 2025

Эстония – Молдавия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 октября 2025

14 октября 2025, 17:50
Эстония
14.10.2025, вторник, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа I, 8 тур
1 : 1
Ответный матч – 3 : 2
Завершен
Молдова
12' М. Кяйт
64' Ш. Бодиштяну
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эстония
1
Карл Хейн
ВР
19
Michael Schjonning-Larsen
ЦЗ
3
Максим Паскочи
ЦЗ
18
Карол Метс
(К) ЦП
23
Власий Синявский
ЦП
9
Ioan Yakovlev
ЦП
8
Маркус Соометс
ЦП
4
Маттиас Кяйт
ЦП
14
Патрик Кристал
ЦП
15
Рауно Саппинен
ЦП
7
Роби Саарма
ПВ
Главный тренер
Юрген Хенн
Молдова
23
Andrii Kozhukhar
ВР
2
Олег Рябчук
ЛЗ
14
Артур Крачун
ЦЗ
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
6
Mihail Gherasimencov
ЦЗ
22
Вадим Раца
(К) ПЗ
16
Danila Forov
ЦП
9
Сергей Перчун
ЦП
18
Виктор Богачук
ЦП
11
Михаил Каймаков
ЦП
17
Виргилиу Постолачи
ЦФ
Главный тренер
Лилиан Попеску
Эстония
12
Henri Perk
ВР
12
Матвей Игонен
ВР
2
Мартен Кууск
ЦЗ
16
Йоонас Тамм
ЦЗ
24
Мартин Веткал
ОП
6
Расмус Пеетсон
ЦП
17
Мартин Миллер
ЦП
10
Кевор Палумец
ЦП
5
Рокко Роберт Шеин
ЦП
21
Алекс Тамм
ЦФ
Молдова
12
Думитру Челядник
ВР
12
Кристиан Аврам
ВР
3
Михаил Стефан
ЦЗ
18
Юрий Йову
ЦЗ
19
Даниэль Думбравану
ЦЗ
15
Ион Борш
ПЗ
10
Штефан Бодиштяну
ЛВ
13
Mihai Lupan
ЦП
20
Сергей Платика
ЦФ
8
I. Botnari
ЦФ
10
Виталий Дамашкан
ЦФ
11
Александру Бойчук
ЦФ
2-5-3
1
Хейн
19
3
Паскочи
8
Соометс
4
Кяйт
14
Кристал
15
Саппинен
9
23
Синявский
18
Метс
7
Саарма
3-2-4-1
23
14
Крачун
4
Бабогло
6
22
Раца
2
Рябчук
9
Перчун
18
Богачук
11
Каймаков
16
17
Постолачи
14
Кристал
5
Шеин
5
Шеин
14
Кристал
14
Крачун
3
Стефан
3
Стефан
14
Крачун
22
Раца
15
Борш
15
Борш
22
Раца
18
Богачук
13
13
18
Богачук
11
Каймаков
10
Бодиштяну
10
Бодиштяну
11
Каймаков
16
20
Платика
20
Платика
16
Остались в запасе
Эстония
Молдова
12
Henri Perk
ВР
12
Матвей Игонен
ВР
2
Мартен Кууск
ЦЗ
16
Йоонас Тамм
ЦЗ
24
Мартин Веткал
ОП
6
Расмус Пеетсон
ЦП
17
Мартин Миллер
ЦП
10
Кевор Палумец
ЦП
21
Алекс Тамм
ЦФ
Главный тренер
Юрген Хенн
12
Думитру Челядник
ВР
12
Кристиан Аврам
ВР
18
Юрий Йову
ЦЗ
19
Даниэль Думбравану
ЦЗ
8
I. Botnari
ЦФ
10
Виталий Дамашкан
ЦФ
11
Александру Бойчук
ЦФ
Главный тренер
Лилиан Попеску
Остались в запасе
12
Henri Perk
ВР
12
Матвей Игонен
ВР
2
Мартен Кууск
ЦЗ
16
Йоонас Тамм
ЦЗ
24
Мартин Веткал
ОП
6
Расмус Пеетсон
ЦП
17
Мартин Миллер
ЦП
10
Кевор Палумец
ЦП
21
Алекс Тамм
ЦФ
Остались в запасе
12
Думитру Челядник
ВР
12
Кристиан Аврам
ВР
18
Юрий Йову
ЦЗ
19
Даниэль Думбравану
ЦЗ
8
I. Botnari
ЦФ
10
Виталий Дамашкан
ЦФ
11
Александру Бойчук
ЦФ
Главный тренер
Юрген Хенн
Главный тренер
Лилиан Попеску
Статистика матча Эстония - Молдова
2
3
Всего ударов по воротам
17
16
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
3
4
Нарушения
15
11
Офсайды
0
1
Количество передач
529
339
Сейвы
3
3
Точность передач %
83
73
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
8
5
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
11
9
xG (ожидаемые голы)
0.74
0.84

Смотреть прямую трансляцию матча Эстония против Молдавии, 8-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 октября в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Эстония – Молдавия

Эстония – Молдавия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Молдова Эстония
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