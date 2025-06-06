06.06.2025, пятница, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа I, 3 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа I, 3 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Эстония
Эстония
3-5-2
1
Хейн
19
3
Паскочи
2
Кууск
5
Шеин
9
4
Кяйт
23
Синявский
8
Соометс
21
Тамм
13
4-2-2-2
1
Перец
2
Даса
5
Начмиас
4
Шломо
3
Ревиво
16
Абу Фани
10
Битон
11
Глух
10
Соломон
19
Тургеман
15
Перец
13
10
10
13
4
Кяйт
11
Айнсалу
11
Айнсалу
4
Кяйт
8
Соометс
14
Кристал
14
Кристал
8
Соометс
9
7
Саарма
7
Саарма
9
21
Тамм
8
Аниер
8
Аниер
21
Тамм
15
Перец
22
Жабер
22
Жабер
15
Перец
10
Битон
8
Перец
8
Перец
10
Битон
19
Тургеман
17
Халаили
17
Халаили
19
Тургеман
10
Соломон
20
Абада
20
Абада
10
Соломон
Остались в запасе
Эстония
Израиль
12
Матвей Игонен
ВР
22
Карл Андре Валлнер
ВР
18
Tanel Tammik
ЦЗ
5
Эрко Тугьяс
ЦЗ
16
Брент Леписту
ЦП
17
Мартин Миллер
ЦП
20
Маркус Поом
ЦП
Главный тренер
Юрген Хенн
18
Омри Глазер
ВР
1
Нив Элиаси
ВР
20
Денни Гроппер
ЛЗ
14
Гай Мизрахи
ЦЗ
12
Став Лемкин
ЦЗ
6
Омри Гандельман
ЦЗ
12
Yarin Levi
ЦП
7
Ярден Шуа
ЦФ
Главный тренер
Алон Хазан
Остались в запасе
12
Матвей Игонен
ВР
22
Карл Андре Валлнер
ВР
18
Tanel Tammik
ЦЗ
5
Эрко Тугьяс
ЦЗ
16
Брент Леписту
ЦП
17
Мартин Миллер
ЦП
20
Маркус Поом
ЦП
Остались в запасе
18
Омри Глазер
ВР
1
Нив Элиаси
ВР
20
Денни Гроппер
ЛЗ
14
Гай Мизрахи
ЦЗ
12
Став Лемкин
ЦЗ
6
Омри Гандельман
ЦЗ
12
Yarin Levi
ЦП
7
Ярден Шуа
ЦФ
Главный тренер
Юрген Хенн
Главный тренер
Алон Хазан
Статистика матча Эстония - Израиль
1
Всего ударов по воротам
8
16
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
5
5
Нарушения
13
7
Офсайды
1
0
Количество передач
448
414
Сейвы
4
0
Точность передач %
84
81
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
5
10
Удары из-за пределов штрафной
3
6
Смотреть прямую трансляцию матча Эстония против Израиля, 3 тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 июня в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Эстония – Израиль
- Прямая трансляция матча будет проходить в сервисе «Okko».
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Источник: «Бомбардир»