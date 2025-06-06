Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Эстония – Израиль: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 июня 2025

Эстония – Израиль: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 июня 2025

6 июня 2025, 20:35
Эстония
06.06.2025, пятница, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа I, 3 тур
1 : 3
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Израиль
31' М. Кяйт
39' Д. Битон 49' Д. Битон 90' М. Абу Фани (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эстония
1
Карл Хейн
(К) ВР
19
Michael Schjonning-Larsen
ЦЗ
3
Максим Паскочи
ЦЗ
2
Мартен Кууск
ЦЗ
8
Маркус Соометс
ЦП
5
Рокко Роберт Шеин
ЦП
9
Ioan Yakovlev
ЦП
4
Маттиас Кяйт
ЦП
23
Власий Синявский
ЦП
13
Joseph Saliste
ЦФ
21
Алекс Тамм
ЦФ
Главный тренер
Юрген Хенн
Израиль
1
Даниэль Перец
ВР
3
Рой Ревиво
ЛЗ
5
Идан Начмиас
ЦЗ
4
Раз Шломо
ЦЗ
2
Эли Даса
(К) ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
16
Мохаммед Абу Фани
ЦП
10
Дан Битон
ЦП
11
Оскар Глух
АП
15
Эльель Перец
ЦФ
19
Дор Тургеман
ЦФ
Главный тренер
Алон Хазан
Эстония
12
Матвей Игонен
ВР
22
Карл Андре Валлнер
ВР
18
Tanel Tammik
ЦЗ
5
Эрко Тугьяс
ЦЗ
16
Брент Леписту
ЦП
10
Dimitri Jepihhin
ЦП
11
Михкель Айнсалу
ЦП
14
Патрик Кристал
ЦП
17
Мартин Миллер
ЦП
20
Маркус Поом
ЦП
7
Роби Саарма
ПВ
8
Хенри Аниер
ЦФ
Израиль
18
Омри Глазер
ВР
1
Нив Элиаси
ВР
20
Денни Гроппер
ЛЗ
14
Гай Мизрахи
ЦЗ
12
Став Лемкин
ЦЗ
6
Омри Гандельман
ЦЗ
22
Махмуд Жабер
ОП
8
Дор Перец
ЦП
12
Yarin Levi
ЦП
17
Анан Халаили
ПВ
20
Лиел Абада
ПВ
7
Ярден Шуа
ЦФ
3-5-2
1
Хейн
19
3
Паскочи
2
Кууск
5
Шеин
9
4
Кяйт
23
Синявский
8
Соометс
21
Тамм
13
4-2-2-2
1
Перец
2
Даса
5
Начмиас
4
Шломо
3
Ревиво
16
Абу Фани
10
Битон
11
Глух
10
Соломон
19
Тургеман
15
Перец
13
10
10
13
4
Кяйт
11
Айнсалу
11
Айнсалу
4
Кяйт
8
Соометс
14
Кристал
14
Кристал
8
Соометс
9
7
Саарма
7
Саарма
9
21
Тамм
8
Аниер
8
Аниер
21
Тамм
15
Перец
22
Жабер
22
Жабер
15
Перец
10
Битон
8
Перец
8
Перец
10
Битон
19
Тургеман
17
Халаили
17
Халаили
19
Тургеман
10
Соломон
20
Абада
20
Абада
10
Соломон
Остались в запасе
Эстония
Израиль
12
Матвей Игонен
ВР
22
Карл Андре Валлнер
ВР
18
Tanel Tammik
ЦЗ
5
Эрко Тугьяс
ЦЗ
16
Брент Леписту
ЦП
17
Мартин Миллер
ЦП
20
Маркус Поом
ЦП
Главный тренер
Юрген Хенн
18
Омри Глазер
ВР
1
Нив Элиаси
ВР
20
Денни Гроппер
ЛЗ
14
Гай Мизрахи
ЦЗ
12
Став Лемкин
ЦЗ
6
Омри Гандельман
ЦЗ
12
Yarin Levi
ЦП
7
Ярден Шуа
ЦФ
Главный тренер
Алон Хазан
Остались в запасе
12
Матвей Игонен
ВР
22
Карл Андре Валлнер
ВР
18
Tanel Tammik
ЦЗ
5
Эрко Тугьяс
ЦЗ
16
Брент Леписту
ЦП
17
Мартин Миллер
ЦП
20
Маркус Поом
ЦП
Остались в запасе
18
Омри Глазер
ВР
1
Нив Элиаси
ВР
20
Денни Гроппер
ЛЗ
14
Гай Мизрахи
ЦЗ
12
Став Лемкин
ЦЗ
6
Омри Гандельман
ЦЗ
12
Yarin Levi
ЦП
7
Ярден Шуа
ЦФ
Главный тренер
Юрген Хенн
Главный тренер
Алон Хазан
Статистика матча Эстония - Израиль
1
Всего ударов по воротам
8
16
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
5
5
Нарушения
13
7
Офсайды
1
0
Количество передач
448
414
Сейвы
4
0
Точность передач %
84
81
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
5
10
Удары из-за пределов штрафной
3
6

Смотреть прямую трансляцию матча Эстония против Израиля, 3 тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 июня в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Эстония – Израиль

Эстония – Израиль: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 июня 2025

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Израиль Эстония
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Бубнов предостерег «Локомотив» от назначения экс-тренера сборной России: «Он хорошо начинает и плохо заканчивает»
11:22
1
Европейский топ-клуб может выкупить Батракова в январе за 60 миллионов
11:16
2
Сменился самый высокооплачиваемый футболист в Европе
10:23
1
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
10:15
1
Стало известно, какую зарплату «Галатасарай» хочет предложить Батракову
09:43
5
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
09:36
10
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
1
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
1
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+