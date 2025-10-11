Отбор ЧМ-2026. Испания и Италия победили Грузию (2:0) и Эстонию (3:1)

Сборная Испании в матче отбора ЧМ-2026 обыграла дома Грузию. Испанцам не помешал нереализованный пенальти Феррана Торреса на 29-й минуте.

Испания лидирует в группе. Грузия занимает третью строчку.

В другой группе Италия на выезде переиграла Эстонию. У итальянцев пенальти на 38-й минуте не реализовал Марио Ретеги.

Команда Дженнаро Гаттузо занимает второе место в группе, отставая от лидирующей Норвегии на шесть очков, но у Италии матч в запасе. Эстония идет четвертой из пяти команд.