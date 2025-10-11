Отбор ЧМ-2026. Испания и Италия победили Грузию (2:0) и Эстонию (3:1)

Сборная Испании в матче отбора ЧМ-2026 обыграла дома Грузию. Испанцам не помешал нереализованный пенальти Феррана Торреса на 29-й минуте.
Испания лидирует в группе. Грузия занимает третью строчку.
В другой группе Италия на выезде переиграла Эстонию. У итальянцев пенальти на 38-й минуте не реализовал Марио Ретеги.
Команда Дженнаро Гаттузо занимает второе место в группе, отставая от лидирующей Норвегии на шесть очков, но у Италии матч в запасе. Эстония идет четвертой из пяти команд.
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. Группа E. 7 тур
Испания - Грузия - 2:0 (1:0) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Й. Пино, 24; 2:0 - М. Оярсабаль, 64.
Незабитые пенальти: Ф. Торрес, 30 - нет.
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. Группа I. 7 тур
Эстония - Италия - 1:3 (0:2)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - М. Кен, 4; 0:2 - М. Ретеги, 38; 0:3 - Ф. Пио Эспозито, 74; 1:3 - Р. Саппинен, 76.
Незабитые пенальти: нет - М. Ретеги, 30.
Источник: «Бомбардир»