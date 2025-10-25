26 октября на стадионе «Хилл Дикинсон» «Эвертон» примет «Тоттенхэм» в матче девятого тура Премьер-лиги. Обе команды переживают нестабильный отрезок, и каждая нуждается в очках, чтобы не отстать от своих целей – хозяева пытаются удержаться в середине таблицы, гости борются за возвращение в зону еврокубков.

«Эвертон»

После восьми туров мерсисайдцы занимают 12-е место, имея 11 очков. Последние недели складываются неровно: команда пропускает в каждом из четырeх матчей подряд и лишь однажды за этот период победила. За последние пять игр «Эвертон» забил всего четыре гола, пропустив восемь. На своeм поле команда играет плотнее, но остаeтся зависимой от контратак и ошибок соперников. Основная проблема – нестабильность в обороне, особенно при стандартах.

«Тоттенхэм»

Лондонцы с 14 очками идут шестыми и пока не показывают привычной стабильности. После поражения от «Астон Виллы» (1:2) команда стремится вернуться к победам. «Тоттенхэм» забивает регулярно – в каждом из пяти последних матчей АПЛ, но и пропускает почти столько же. В последних пяти встречах баланс равный – шесть забитых и шесть пропущенных мячей. С другой стороны, на выезде команда умеет навязывать темп и часто забирает инициативу в центре поля, что может стать ключом к успеху.

Факты о командах

«Эвертон»

Не проигрывает в 5 домашних матчах подряд

Пропускает в 5 последних играх

В среднем: 0.80 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)

В последних 4 турах неизменно пропускает

«Тоттенхэм»

Забивает в 8 из 10 последних матчей

В среднем: 1.20 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Не проигрывает в 8 из 10 последних встреч

В 4 последних матчах пропускает

Прогноз на матч «Эвертон» – «Тоттенхэм»

Обе команды нестабильны, но статистика говорит о том, что голов в этой встрече стоит ожидать. «Эвертон» дома играет агрессивнее и способен забить, однако оборона мерсисайдцев оставляет слишком много зон. «Тоттенхэм» действует результативно, но не безошибочно в защите. Сценарий с обменом мячами и активным темпом выглядит наиболее вероятным. У гостей выше класс и потенциал в атаке, что может обеспечить им победу в равной борьбе.

