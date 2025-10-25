Введите ваш ник на сайте
«Эвертон» – «Тоттенхэм»: прогноз и ставки на матч 26 октября 2025 с коэффициентом 1.95

25 октября 2025 9:19
Эвертон - Тоттенхэм
26 окт. 2025, воскресенье 19:30 | Англия. Премьер-лига, 9 тур
Перейти в онлайн матча
1.95
Обе забьют – да
Сделать ставку

26 октября на стадионе «Хилл Дикинсон» «Эвертон» примет «Тоттенхэм» в матче девятого тура Премьер-лиги. Обе команды переживают нестабильный отрезок, и каждая нуждается в очках, чтобы не отстать от своих целей – хозяева пытаются удержаться в середине таблицы, гости борются за возвращение в зону еврокубков.

«Эвертон»

После восьми туров мерсисайдцы занимают 12-е место, имея 11 очков. Последние недели складываются неровно: команда пропускает в каждом из четырeх матчей подряд и лишь однажды за этот период победила. За последние пять игр «Эвертон» забил всего четыре гола, пропустив восемь. На своeм поле команда играет плотнее, но остаeтся зависимой от контратак и ошибок соперников. Основная проблема – нестабильность в обороне, особенно при стандартах.

«Тоттенхэм»

Лондонцы с 14 очками идут шестыми и пока не показывают привычной стабильности. После поражения от «Астон Виллы» (1:2) команда стремится вернуться к победам. «Тоттенхэм» забивает регулярно – в каждом из пяти последних матчей АПЛ, но и пропускает почти столько же. В последних пяти встречах баланс равный – шесть забитых и шесть пропущенных мячей. С другой стороны, на выезде команда умеет навязывать темп и часто забирает инициативу в центре поля, что может стать ключом к успеху.

Факты о командах

«Эвертон»

  • Не проигрывает в 5 домашних матчах подряд
  • Пропускает в 5 последних играх
  • В среднем: 0.80 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)
  • В последних 4 турах неизменно пропускает

«Тоттенхэм»

  • Забивает в 8 из 10 последних матчей
  • В среднем: 1.20 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает в 8 из 10 последних встреч
  • В 4 последних матчах пропускает

Личные встречи
21% (8)
39% (15)
39% (15)
40
Забитых мячей
64
1.05
В среднем за матч
1.68
5:4
Крупнейшая победа
6:2
Самый результативный матч:  5:4
Самая крупная ничья:  2:2
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Эвертон
3 : 2
19.01.2025
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Тоттенхэм
4 : 0
24.08.2024
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Эвертон
2 : 2
03.02.2024
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Тоттенхэм
2 : 1
23.12.2023
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Эвертон
1 : 1
03.04.2023
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
15.10.2022
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Тоттенхэм
5 : 0
07.03.2022
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Эвертон
0 : 0
07.11.2021
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Эвертон
2 : 2
16.04.2021
Тоттенхэм
Англия. Кубок, 1/8 финала
Эвертон
5 : 4
10.02.2021
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Тоттенхэм
0 : 1
13.09.2020
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Тоттенхэм
1 : 0
06.07.2020
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Эвертон
1 : 1
03.11.2019
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Тоттенхэм
2 : 2
12.05.2019
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Эвертон
2 : 6
23.12.2018
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Тоттенхэм
4 : 0
13.01.2018
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Эвертон
0 : 3
09.09.2017
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Тоттенхэм
3 : 2
05.03.2017
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Эвертон
1 : 1
13.08.2016
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Эвертон
1 : 1
03.01.2016
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Тоттенхэм
0 : 0
29.08.2015
Эвертон
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Эвертон
0 : 1
24.05.2015
Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Тоттенхэм
2 : 1
30.11.2014
Эвертон
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Тоттенхэм
1 : 0
09.02.2014
Эвертон
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Эвертон
0 : 0
03.11.2013
Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Тоттенхэм
2 : 2
07.04.2013
Эвертон
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Эвертон
2 : 1
09.12.2012
Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Эвертон
1 : 0
10.03.2012
Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Тоттенхэм
2 : 0
11.01.2012
Эвертон
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Эвертон
2 : 1
05.01.2011
Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Тоттенхэм
1 : 1
23.10.2010
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Тоттенхэм
2 : 1
28.02.2010
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Эвертон
2 : 2
06.12.2009
Тоттенхэм
Кубок Английской лиги, 1/8 финала
Тоттенхэм
2 : 0
27.10.2009
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Эвертон
0 : 0
09.05.2009
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Тоттенхэм
0 : 1
30.11.2008
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Эвертон
0 : 0
30.01.2008
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Тоттенхэм
1 : 3
14.08.2007
Эвертон
Прогноз на матч «Эвертон» – «Тоттенхэм»

Обе команды нестабильны, но статистика говорит о том, что голов в этой встрече стоит ожидать. «Эвертон» дома играет агрессивнее и способен забить, однако оборона мерсисайдцев оставляет слишком много зон. «Тоттенхэм» действует результативно, но не безошибочно в защите. Сценарий с обменом мячами и активным темпом выглядит наиболее вероятным. У гостей выше класс и потенциал в атаке, что может обеспечить им победу в равной борьбе.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.95
  • Победа «Тоттенхэма» – коэффициент 2.10

1.95
Обе забьют – да
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Орлов Максим
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Эвертон
18+
