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АПЛ 2026/2027
Эвертон - Тоттенхэм
Эвертон - Тоттенхэм: обзор матча 03 февраля 2024
Эвертон
03.02.2024, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 23 тур
2 : 2
Завершен
Тоттенхэм
30'
Д. Харрисон
90+4'
Д. Брэнтуэйт
4'
Ришарлисон
41'
Ришарлисон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эвертон - Тоттенхэм
Желтая карточка
Л. Доббин
90'
+8
ГОЛ! 2:2!
Д. Брэнтуэйт
90'
+4
Желтая карточка
Д. Гарнер
90'
+1
89'
Замена
Р. Дрэгушин
️️️️
П. Хейбьерг
86'
Замена
Б. Хиль
️️️️
Д. Мэддисон
86'
Замена
О. Скипп
️️️️
Т. Вернер
Замена
Л. Доббин
️️️️
Д. Макнил
85'
Замена
Бету
️️️️
Д. Калверт-Льюин
85'
Замена
Ю. Шермити
️️️️
Э. Янг
80'
Замена
Ш. Коулмен
️️️️
Б. Годфри
75'
64'
Замена
П. Сарр
️️️️
Р. Бентанкур
64'
Замена
Д. Кулушевски
️️️️
Б. Джонсон
Желтая карточка
Б. Годфри
60'
41'
ГОЛ! 1:2!
Ришарлисон
Пас отдал
Д. Мэддисон
ГОЛ! 1:1!
Д. Харрисон
Пас отдал
Д. Калверт-Льюин
30'
4'
ГОЛ! 0:1!
Ришарлисон
Пас отдал
И. Удогие
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
(К)
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
11
Джек Харрисон
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
37
Джеймс Гарнер
ОП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Тоттенхэм
25
Гульельмо Викарио
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
(К)
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
47
Ришарлисон
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Эвертон
13
Жоау Виржиния
ВР
21
МакКензи Хант
ЛАЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
11
Льюис Доббин
ЛВ
14
Jenson Metcalfe
ЦП
23
Бету
ЦФ
9
Юссеф Шермити
ЦФ
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
29
Папе Сарр
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
3-4-2-1
1
Пикфорд
4
Годфри
6
Тарковски
4
Брэнтуэйт
16
Миколенко
5
Гуйе
37
Гарнер
15
Янг
11
Харрисон
11
Макнил
9
Калверт-Льюин
4-2-2-2
25
Викарио
23
Порро
21
Ромеро
37
ван де Вен
13
Удогие
23
Хейбьерг
30
Бентанкур
10
Мэддисон
22
Джонсон
11
Вернер
47
Ришарлисон
4
Годфри
23
Коулмен
23
Коулмен
4
Годфри
11
Макнил
11
Доббин
11
Доббин
11
Макнил
9
Калверт-Льюин
23
Бету
23
Бету
9
Калверт-Льюин
15
Янг
9
Шермити
9
Шермити
15
Янг
23
Хейбьерг
3
Дрэгушин
3
Дрэгушин
23
Хейбьерг
11
Вернер
34
Скипп
34
Скипп
11
Вернер
30
Бентанкур
29
Сарр
29
Сарр
30
Бентанкур
10
Мэддисон
17
Хиль
17
Хиль
10
Мэддисон
22
Джонсон
21
Кулушевски
21
Кулушевски
22
Джонсон
Остались в запасе
Эвертон
Тоттенхэм
13
Жоау Виржиния
ВР
21
МакКензи Хант
ЛАЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
14
Jenson Metcalfe
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
17
Фрэйзер Форстер
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
22
Эмерсон
ПЗ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
13
Жоау Виржиния
ВР
21
МакКензи Хант
ЛАЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
14
Jenson Metcalfe
ЦП
Остались в запасе
17
Фрэйзер Форстер
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
22
Эмерсон
ПЗ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Эвертон - Тоттенхэм
3
Всего ударов по воротам
14
9
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
9
5
Нарушения
8
14
Офсайды
5
1
Количество передач
338
467
Сейвы
4
2
Точность передач %
72
76
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
2.5
0.91
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Гудисон Парк
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