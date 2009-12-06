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АПЛ 2026/2027
Эвертон - Тоттенхэм
Эвертон - Тоттенхэм: обзор матча 06 декабря 2009
Эвертон
06.12.2009, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-лига, 15 тур
2 : 2
Завершен
Тоттенхэм
78'
Л. Саа
87'
Т. Кэхилл
47'
Д. Дефо
59'
М. Доусон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Тоттенхэм
+6
Пенальти не реализован!
Д. Дефо
+5
Замена
А. Хаттон
️️️️
У. Паласиос
+4
Травма
У. Паласиос
Замена
Д. Дженас
️️️️
Н. Кранчар
ГОЛ! 2:2!
Т. Кэхилл
Пас отдал
Л. Бэйнс
ГОЛ! 1:2!
Л. Саа
Пас отдал
Ш. Коулмен
Желтая карточка
Г. Бэйл
Желтая карточка
Т. Кэхилл
Желтая карточка
Т. Хаддлстоун
Замена
Я. Айегбени
️️️️
Д. Родуэлл
Замена
Л. Саа
️️️️
Жо
ГОЛ! 0:2!
М. Доусон
Пас отдал
Н. Кранчар
Желтая карточка
Л. Бэйнс
ГОЛ! 0:1!
Д. Дефо
Пас отдал
А. Леннон
Замена
Г. Бэйл
️️️️
Б. Ассу-Экотто
Желтая карточка
М. Феллайни
Желтая карточка
Б. Ассу-Экотто
Желтая карточка
М. Доусон
Желтая карточка
Д. Родуэлл
20'
Замена
Ш. Коулмен
️️️️
Д. Йобо
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
6
Джек Родуэлл
ЦП
17
Тим Кэхилл
(К)
ЦП
25
Маруан Феллайни
АП
20
Стивен Пиенаар
ПП
21
Жо
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
20
Майкл Доусон
(К)
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ПЗ
19
Нико Кранчар
ЛП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Эвертон
13
Карло Нэш
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
8
Джозе Бакстер
ЛП
24
Якубу Айегбени
ЦФ
28
Луи Саа
ЦФ
18
Киран Эгард
ЦФ
Тоттенхэм
13
Бэн Олнвик
ВР
21
Алан Хаттон
ЦЗ
16
Джермэйн Дженас
ЦП
21
Дэвид Бентли
ПП
18
Гарет Бэйл
ПВ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
7
Робби Кин
ЦФ
3-4-1-1
1
Ховард
3
Бэйнс
2
Йобо
2
Хибберт
14
Билялетдинов
6
Родуэлл
17
Кэхилл
20
Пиенаар
25
Феллайни
21
Жо
4-4-2
1
Гомес
14
Чорлука
20
Доусон
4
Бассонг
32
Ассу-Экотто
12
Леннон
8
Паласиос
23
Хаддлстоун
19
Кранчар
15
Крауч
9
Дефо
2
Йобо
23
Коулмен
23
Коулмен
2
Йобо
6
Родуэлл
24
Айегбени
24
Айегбени
6
Родуэлл
21
Жо
28
Саа
28
Саа
21
Жо
8
Паласиос
21
Хаттон
21
Хаттон
8
Паласиос
19
Кранчар
16
Дженас
16
Дженас
19
Кранчар
32
Ассу-Экотто
18
Бэйл
18
Бэйл
32
Ассу-Экотто
Остались в запасе
Эвертон
Тоттенхэм
13
Карло Нэш
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
8
Джозе Бакстер
ЛП
18
Киран Эгард
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
13
Бэн Олнвик
ВР
21
Дэвид Бентли
ПП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
7
Робби Кин
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Остались в запасе
13
Карло Нэш
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
8
Джозе Бакстер
ЛП
18
Киран Эгард
ЦФ
Остались в запасе
13
Бэн Олнвик
ВР
21
Дэвид Бентли
ПП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
7
Робби Кин
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Гарри Реднапп
Статистика матча Эвертон - Тоттенхэм
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Гудисон Парк
Где смотреть матч:
"Спорт-Плюс" 18:55 (прямая)
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