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Тоттенхэм - Эвертон
Тоттенхэм - Эвертон: обзор матча 23 октября 2010
Тоттенхэм
23.10.2010, суббота, 15:45
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Эвертон
21'
Р. ван дер Ваарт
18'
Л. Бэйнс
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Эвертон
Замена
Д. Бэкфорд
️️️️
Ш. Коулмен
Желтая карточка
Сандро
Замена
Т. Хибберт
️️️️
Д. Хейтинга
Желтая карточка
Р. ван дер Ваарт
Замена
Р. Павлюченко
️️️️
А. Леннон
Замена
Л. Саа
️️️️
Я. Айегбени
Желтая карточка
Ш. Коулмен
Замена
Сандро
️️️️
У. Паласиос
ГОЛ! 1:1!
Р. ван дер Ваарт
Пас отдал
П. Крауч
18'
ГОЛ! 0:1!
Л. Бэйнс
Желтая карточка
У. Паласиос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ПЗ
18
Гарет Бэйл
ЛП
10
Лука Модрич
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
12
Аарон Леннон
ПП
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
18
Фил Невилл
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
20
Стивен Пиенаар
ЦП
5
Джон Хейтинга
ЦП
17
Тим Кэхилл
АП
23
Шеймус Коулмен
ПП
24
Якубу Айегбени
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
16
Джермэйн Дженас
ЦП
19
Нико Кранчар
ЦП
30
Сандро
ЦП
7
Робби Кин
ЦФ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Эвертон
82
Ян Муха
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
8
Джозе Бакстер
ЛП
99
Магайе Гуйе
ПП
10
Джермейн Бэкфорд
ЦФ
28
Луи Саа
ЦФ
4-4-1-1
1
Гомес
32
Ассу-Экотто
36
Галлас
4
Кабуль
21
Хаттон
18
Бэйл
10
Модрич
8
Паласиос
12
Леннон
8
ван дер Ваарт
15
Крауч
4-4-1-1
1
Ховард
18
Невилл
19
Ягиелка
25
Дистен
3
Бэйнс
23
Коулмен
20
Пиенаар
5
Хейтинга
14
Билялетдинов
17
Кэхилл
24
Айегбени
8
Паласиос
30
Сандро
30
Сандро
8
Паласиос
12
Леннон
10
Павлюченко
10
Павлюченко
12
Леннон
5
Хейтинга
2
Хибберт
2
Хибберт
5
Хейтинга
23
Коулмен
10
Бэкфорд
10
Бэкфорд
23
Коулмен
24
Айегбени
28
Саа
28
Саа
24
Айегбени
Остались в запасе
Тоттенхэм
Эвертон
23
Карло Кудичини
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
16
Джермэйн Дженас
ЦП
19
Нико Кранчар
ЦП
7
Робби Кин
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
82
Ян Муха
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
8
Джозе Бакстер
ЛП
99
Магайе Гуйе
ПП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
23
Карло Кудичини
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
16
Джермэйн Дженас
ЦП
19
Нико Кранчар
ЦП
7
Робби Кин
ЦФ
Остались в запасе
82
Ян Муха
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
8
Джозе Бакстер
ЛП
99
Магайе Гуйе
ПП
Главный тренер
Гарри Реднапп
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Тоттенхэм - Эвертон
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
"Россия 2" 15:00 (прямая)
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