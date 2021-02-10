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Расписание матчей
Англия. Кубок
Эвертон - Тоттенхэм
Эвертон - Тоттенхэм: обзор матча 10 февраля 2021
Эвертон
10.02.2021, среда, 23:15
Англия. Кубок, 1/8 финала
5 : 4
Завершен
Тоттенхэм
36'
Д. Калверт-Льюин
38'
Ришарлисон
43'
Г. Сигурдссон (П)
68'
Ришарлисон
97'
Бернард
3'
Д. Санчес
45+3'
Э. Ламела
57'
Д. Санчес
83'
Г. Кейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Эвертон - Тоттенхэм
Замена
М. Холгейт
️️️️
Л. Динь
107'
100'
Желтая карточка
Г. Уинкс
99'
Замена
М. Сиссоко
️️️️
М. Доэрти
98'
Замена
К. Винисиус
️️️️
Э. Ламела
ГОЛ! 5:4!
Бернард
Пас отдал
Г. Сигурдссон
97'
91'
Замена
Г. Уинкс
️️️️
Т. Н'Домбеле
90'
+3
Желтая карточка
Г. Кейн
Желтая карточка
Л. Динь
90'
+3
Желтая карточка
Ришарлисон
90'
+2
88'
Желтая карточка
Д. Алли
83'
ГОЛ! 4:4!
Г. Кейн
Пас отдал
Х. Сон
77'
Замена
Д. Алли
️️️️
Л. Моура
Замена
Бернард
️️️️
А. Ивоби
70'
ГОЛ! 4:3!
Ришарлисон
Пас отдал
Г. Сигурдссон
68'
Желтая карточка
Й. Мина
66'
57'
ГОЛ! 3:3!
Д. Санчес
Замена
Ш. Коулмен
️️️️
Д. Калверт-Льюин
55'
53'
Замена
Г. Кейн
️️️️
С. Бергвейн
Желтая карточка
Г. Сигурдссон
47'
45'
+3
ГОЛ! 3:2!
Э. Ламела
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Г. Сигурдссон
43'
ГОЛ! 2:1!
Ришарлисон
Пас отдал
Д. Калверт-Льюин
38'
ГОЛ! 1:1!
Д. Калверт-Льюин
Пас отдал
Г. Сигурдссон
36'
3'
ГОЛ! 0:1!
Д. Санчес
Пас отдал
Х. Сон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Робин Ольсен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
22
Том Дэвис
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
7
Лукас Моура
ПВ
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Эвертон
13
Жоау Виржиния
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
21
Тайлер Оньянго
ЦП
Тоттенхэм
1
Джо Харт
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
8
Деле Алли
АП
95
Карлос Винисиус
ЦФ
9
Гарри Кейн
ЦФ
4-2-2-2
1
Ольсен
12
Динь
5
Кин
4
Годфри
22
Мина
6
Дукуре
22
Дэвис
17
Ивоби
10
Сигурдссон
47
Ришарлисон
9
Калверт-Льюин
4-2-3-1
1
Льорис
6
Санчес
2
Доэрти
23
Алдервейрелд
4
Дэвис
23
Хейбьерг
22
Н'Домбеле
7
Моура
9
Ламела
7
Сон
34
Бергвейн
12
Динь
27
Холгейт
27
Холгейт
12
Динь
9
Калверт-Льюин
23
Коулмен
23
Коулмен
9
Калверт-Льюин
17
Ивоби
11
Бернард
11
Бернард
17
Ивоби
2
Доэрти
17
Сиссоко
17
Сиссоко
2
Доэрти
22
Н'Домбеле
4
Уинкс
4
Уинкс
22
Н'Домбеле
7
Моура
8
Алли
8
Алли
7
Моура
9
Ламела
95
Винисиус
95
Винисиус
9
Ламела
34
Бергвейн
9
Кейн
9
Кейн
34
Бергвейн
Остались в запасе
Эвертон
Тоттенхэм
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
21
Тайлер Оньянго
ЦП
13
Жоау Виржиния
ВР
Главный тренер
Карло Анчелотти
1
Джо Харт
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
21
Тайлер Оньянго
ЦП
13
Жоау Виржиния
ВР
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Эвертон - Тоттенхэм
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Гудисон Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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