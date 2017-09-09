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АПЛ 2026/2027
Эвертон - Тоттенхэм
Эвертон - Тоттенхэм: обзор матча 09 сентября 2017
Эвертон
09.09.2017, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 4 тур
0 : 3
Завершен
Тоттенхэм
28'
Г. Кейн
42'
К. Эриксен
46'
Г. Кейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Тоттенхэм
Желтая карточка
У. Руни
88'
85'
Замена
Х. Сон
️️️️
Г. Кейн
Замена
Н. Влашич
️️️️
И. Гуйе
80'
78'
Замена
Г. Уинкс
️️️️
М. Сиссоко
71'
Замена
М. Дембеле
️️️️
К. Эриксен
Желтая карточка
И. Гуйе
57'
Замена
Д. Калверт-Льюин
️️️️
С. Рамирес
46'
Замена
Т. Дэвис
️️️️
Д. Классен
46'
46'
ГОЛ! 0:3!
Г. Кейн
Пас отдал
Б. Дэвис
42'
ГОЛ! 0:2!
К. Эриксен
28'
ГОЛ! 0:1!
Г. Кейн
Пас отдал
К. Триппьер
13'
Желтая карточка
Т. Алдервейрелд
Желтая карточка
Э. Уилльямс
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
14
Морган Шнейдерлен
ОП
18
Дэви Классен
АП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
8
Деле Алли
АП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Эвертон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
10
Никола Влашич
АП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
8
Мусса Дембеле
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
4-2-2-2
1
Пикфорд
3
Бэйнс
15
Мартина
5
Кин
5
Уилльямс
5
Гуйе
14
Шнейдерлен
10
Сигурдссон
18
Классен
32
Руни
19
Рамирес
3-2-1-2-1
1
Льорис
15
Дайер
14
Вертонген
6
Санчес
2
Триппьер
4
Дэвис
17
Сиссоко
8
Алли
24
Эриксен
9
Кейн
19
Рамирес
9
Калверт-Льюин
9
Калверт-Льюин
19
Рамирес
18
Классен
22
Дэвис
22
Дэвис
18
Классен
5
Гуйе
10
Влашич
10
Влашич
5
Гуйе
24
Эриксен
8
Дембеле
8
Дембеле
24
Эриксен
17
Сиссоко
4
Уинкс
4
Уинкс
17
Сиссоко
9
Кейн
7
Сон
7
Сон
9
Кейн
Остались в запасе
Эвертон
Тоттенхэм
1
Маартен Стекеленбург
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
13
Михел Ворм
ВР
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
1
Маартен Стекеленбург
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Эвертон - Тоттенхэм
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Грэм Скотт
(Оксфордшир)
Стадион:
Гудисон Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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