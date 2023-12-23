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АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Эвертон
Тоттенхэм - Эвертон: обзор матча 23 декабря 2023
Тоттенхэм
23.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 18 тур
2 : 1
Завершен
Эвертон
9'
Ришарлисон
18'
Х. Сон
82'
А. Гомеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тоттенхэм - Эвертон
Желтая карточка
Д. Кулушевски
86'
83'
Желтая карточка
Н. Паттерсон
82'
ГОЛ! 2:1!
А. Гомеш
79'
Замена
Бету
️️️️
А. Онана
75'
Желтая карточка
А. Гомеш
Замена
Д. Ло Чельсо
️️️️
П. Сарр
73'
66'
Замена
А. Данжума
️️️️
Д. Харрисон
Замена
П. Хейбьерг
️️️️
Ришарлисон
63'
Замена
Э. Дайер
️️️️
К. Ромеро
46'
26'
Желтая карточка
А. Онана
24'
Замена
А. Гомеш
️️️️
И. Гуйе
23'
Желтая карточка
И. Гуйе
ГОЛ! 2:0!
Х. Сон
18'
ГОЛ! 1:0!
Ришарлисон
Пас отдал
Б. Джонсон
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
25
Гульельмо Викарио
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
22
Эмерсон
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
(К)
ЛВ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
29
Папе Сарр
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
(К)
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
11
Джек Харрисон
ЛВ
24
Амаду Онана
ОП
37
Джеймс Гарнер
ОП
5
Идрисса Гуйе
ЦП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
24
Элфи Доррингтон
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
4
Эшли Филлипс
ЦЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
9
Алехо Велис
ЦФ
10
Джейми Донли
ЦФ
Эвертон
13
Жоау Виржиния
ВР
22
Эндрю Лонерган
ВР
21
МакКензи Хант
ЛАЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
20
Андре Гомеш
ЦП
9
Юссеф Шермити
ЦФ
23
Бету
ЦФ
4-1-1-3-1
25
Викарио
4
Дэвис
23
Порро
21
Ромеро
22
Эмерсон
34
Скипп
29
Сарр
22
Джонсон
7
Сон
21
Кулушевски
47
Ришарлисон
4-2-1-2-1
1
Пикфорд
2
Паттерсон
4
Брэнтуэйт
6
Тарковски
16
Миколенко
24
Онана
37
Гарнер
5
Гуйе
11
Макнил
11
Харрисон
9
Калверт-Льюин
21
Ромеро
15
Дайер
15
Дайер
21
Ромеро
47
Ришарлисон
23
Хейбьерг
23
Хейбьерг
47
Ришарлисон
29
Сарр
20
Ло Чельсо
20
Ло Чельсо
29
Сарр
5
Гуйе
20
Гомеш
20
Гомеш
5
Гуйе
11
Харрисон
7
Данжума
7
Данжума
11
Харрисон
24
Онана
23
Бету
23
Бету
24
Онана
Остались в запасе
Тоттенхэм
Эвертон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
24
Элфи Доррингтон
ЦЗ
4
Эшли Филлипс
ЦЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
9
Алехо Велис
ЦФ
10
Джейми Донли
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
13
Жоау Виржиния
ВР
22
Эндрю Лонерган
ВР
21
МакКензи Хант
ЛАЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
9
Юссеф Шермити
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
17
Фрэйзер Форстер
ВР
24
Элфи Доррингтон
ЦЗ
4
Эшли Филлипс
ЦЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
9
Алехо Велис
ЦФ
10
Джейми Донли
ЦФ
Остались в запасе
13
Жоау Виржиния
ВР
22
Эндрю Лонерган
ВР
21
МакКензи Хант
ЛАЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
9
Юссеф Шермити
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Тоттенхэм - Эвертон
1
4
Всего ударов по воротам
13
18
Удары в створ
6
7
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
3
8
Нарушения
6
18
Офсайды
2
3
Количество передач
561
352
Сейвы
6
4
Точность передач %
83
77
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
9
16
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
1.34
1.79
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Стюарт Атвелл
(Нунатон, Уорвикшир)
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
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