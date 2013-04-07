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Тоттенхэм - Эвертон
Тоттенхэм - Эвертон: обзор матча 07 апреля 2013
Тоттенхэм
07.04.2013, воскресенье, 17:05
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
2 : 2
Завершен
Эвертон
1'
Э. Адебайор
87'
Г. Сигурдссон
15'
Ф. Ягиелка
53'
К. Миральяс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Эвертон
Замена
Т. Кэрролл
️️️️
С. Паркер
88'
ГОЛ! 2:2!
Г. Сигурдссон
87'
86'
Замена
С. Нейсмит
️️️️
К. Миральяс
Желтая карточка
К. Демпси
84'
82'
Желтая карточка
К. Миральяс
Замена
Т. Хаддлстоун
️️️️
М. Дембеле
75'
53'
ГОЛ! 1:2!
К. Миральяс
Пас отдал
В. Аничебе
52'
Замена
Н. Елавич
️️️️
Р. Баркли
15'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Ягиелка
Пас отдал
Л. Бэйнс
ГОЛ! 1:0!
Э. Адебайор
Пас отдал
Я. Вертонген
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
90
Льюис Холтби
ЦП
8
Мусса Дембеле
ЦП
2
Клинт Демпси
ЦП
8
Скотт Паркер
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
21
Леон Осман
ПП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
14
Том Кэрролл
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
10
Кристиан Себальос
ЦФ
Эвертон
82
Ян Муха
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
0
Томас Хитцльшпергер
ЦП
18
Никица Елавич
ЦФ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
4-4-1-1
1
Льорис
29
Колкер
20
Доусон
14
Вертонген
2
Уокер
90
Холтби
2
Демпси
8
Паркер
8
Дембеле
10
Сигурдссон
25
Адебайор
3-2-3-2
1
Ховард
25
Дистен
5
Хейтинга
19
Ягиелка
23
Коулмен
3
Бэйнс
21
Осман
6
Баркли
24
Гибсон
28
Аничебе
87
Миральяс
8
Паркер
14
Кэрролл
14
Кэрролл
8
Паркер
8
Дембеле
23
Хаддлстоун
23
Хаддлстоун
8
Дембеле
6
Баркли
18
Елавич
18
Елавич
6
Баркли
87
Миральяс
14
Нейсмит
14
Нейсмит
87
Миральяс
Остались в запасе
Тоттенхэм
Эвертон
24
Брэд Фридель
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
10
Кристиан Себальос
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
82
Ян Муха
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
0
Томас Хитцльшпергер
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
24
Брэд Фридель
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
10
Кристиан Себальос
ЦФ
Остались в запасе
82
Ян Муха
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
0
Томас Хитцльшпергер
ЦП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Тоттенхэм - Эвертон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 19:55 (повтор)
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