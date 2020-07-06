Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Эвертон
Тоттенхэм - Эвертон: обзор матча 06 июля 2020
Тоттенхэм
06.07.2020, понедельник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 33 тур
1 : 0
Завершен
Эвертон
24'
М. Кин (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Эвертон
Замена
Я. Вертонген
️️️️
Д. Ло Чельсо
90'
+2
87'
Желтая карточка
А. Гомеш
Желтая карточка
Т. Алдервейрелд
84'
Замена
Э. Ламела
️️️️
Л. Моура
82'
Замена
С. Бергвейн
️️️️
Х. Сон
78'
77'
Замена
Д. Сидибе
️️️️
Ш. Коулмен
77'
Замена
М. Кен
️️️️
Т. Дэвис
Желтая карточка
Б. Дэвис
76'
67'
Замена
Бернард
️️️️
Г. Сигурдссон
Желтая карточка
М. Сиссоко
48'
46'
Замена
Э. Гордон
️️️️
А. Ивоби
36'
Замена
Й. Мина
️️️️
М. Холгейт
28'
Желтая карточка
М. Холгейт
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
М. Кин
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
4
Гарри Уинкс
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
7
Лукас Моура
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
22
Том Дэвис
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Тоттенхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
34
Оливер Скипп
ОП
19
Деннис Киркин
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
Эвертон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
17
Энтони Гордон
ЛВ
11
Бернард
ЛВ
6
Бени Банингиме
ЦП
9
Мойзе Кен
ЦФ
4-2-3-1
1
Льорис
4
Дэвис
23
Алдервейрелд
15
Дайер
92
Орье
4
Уинкс
17
Сиссоко
7
Сон
20
Ло Чельсо
7
Моура
9
Кейн
4-2-2-2
1
Пикфорд
23
Коулмен
5
Кин
27
Холгейт
12
Динь
22
Дэвис
20
Гомеш
10
Сигурдссон
17
Ивоби
47
Ришарлисон
9
Калверт-Льюин
20
Ло Чельсо
14
Вертонген
14
Вертонген
20
Ло Чельсо
7
Моура
9
Ламела
9
Ламела
7
Моура
7
Сон
34
Бергвейн
34
Бергвейн
7
Сон
17
Ивоби
17
Гордон
17
Гордон
17
Ивоби
27
Холгейт
22
Мина
22
Мина
27
Холгейт
23
Коулмен
19
Сидибе
19
Сидибе
23
Коулмен
10
Сигурдссон
11
Бернард
11
Бернард
10
Сигурдссон
22
Дэвис
9
Кен
9
Кен
22
Дэвис
Остались в запасе
Тоттенхэм
Эвертон
34
Оливер Скипп
ОП
19
Деннис Киркин
ЦП
13
Пауло Газзанига
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
6
Бени Банингиме
ЦП
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
34
Оливер Скипп
ОП
19
Деннис Киркин
ЦП
13
Пауло Газзанига
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
Остались в запасе
6
Бени Банингиме
ЦП
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Тоттенхэм - Эвертон
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Грэм Скотт
(Оксфордшир)
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
Новости команд
Все
Тоттенхэм
Эвертон
Жена звезды АПЛ назвала любимый совместный досуг: «Трахаться!»
Вчера, 13:33
4
АПЛ: шансы «Брентфорда» и «Эвертона» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 09:08
Российский комментатор едва не сорвал общемировую трансляцию матча АПЛ
21 ноября
«Тоттенхэм» – «Ипсвич Таун»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Мудрик уличил Шевченко во лжи
21 ноября
8
«Тоттенхэм» – «Ипсвич Таун»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Мудрик уличил Шевченко во лжи
21 ноября
8
АПЛ: шансы «Тоттенхэма» и «Ипсвича» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Шевченко ответил на претензии Мудрика
20 ноября
4
Мудрик упрекнул УАФ и Шевченко: «Они больше проблем создавали, чем помощи»
19 ноября
1
Жена звезды АПЛ назвала любимый совместный досуг: «Трахаться!»
Вчера, 13:33
4
АПЛ: шансы «Брентфорда» и «Эвертона» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 09:08
Российский комментатор едва не сорвал общемировую трансляцию матча АПЛ
21 ноября
«Эвертон» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Эвертона» и «Ковентри» на победу в матче 10 тура
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+