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АПЛ 2026/2027
Эвертон - Тоттенхэм
Эвертон - Тоттенхэм: обзор матча 03 января 2016
Эвертон
03.01.2016, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-лига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Тоттенхэм
22'
А. Леннон
45+1'
Д. Алли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Тоттенхэм
88'
Замена
Д. Онома
️️️️
Э. Ламела
83'
Замена
Н. Шадли
️️️️
Д. Алли
72'
Желтая карточка
Т. Кэрролл
69'
Замена
Х. Сон
️️️️
К. Эриксен
69'
Желтая карточка
Э. Ламела
Замена
М. Бешич
️️️️
А. Коне
60'
Замена
Ж. Деулофеу
️️️️
А. Леннон
60'
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
Д. Алли
Пас отдал
Т. Алдервейрелд
Желтая карточка
Ш. Коулмен
35'
ГОЛ! 1:0!
А. Леннон
Пас отдал
Р. Лукаку
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
8
Том Клеверли
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
14
Том Кэрролл
ЦП
8
Деле Алли
АП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Эвертон
1
Жоэль
ВР
22
Брендан Гэллоуэй
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
21
Леон Осман
ПП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
89
Насер Шадли
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
4-4-2
1
Ховард
3
Бэйнс
6
Стоунз
26
Мори
23
Коулмен
8
Клеверли
6
Баркли
18
Бэрри
12
Леннон
2
Коне
9
Лукаку
3-2-1-3-1
1
Льорис
15
Дайер
14
Вертонген
23
Алдервейрелд
2
Уокер
4
Дэвис
14
Кэрролл
9
Ламела
24
Эриксен
8
Алли
9
Кейн
2
Коне
17
Бешич
17
Бешич
2
Коне
12
Леннон
10
Деулофеу
10
Деулофеу
12
Леннон
8
Алли
89
Шадли
89
Шадли
8
Алли
9
Ламела
17
Онома
17
Онома
9
Ламела
24
Эриксен
7
Сон
7
Сон
24
Эриксен
Остались в запасе
Эвертон
Тоттенхэм
1
Жоэль
ВР
22
Брендан Гэллоуэй
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
21
Леон Осман
ПП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
6
Набиль Бенталеб
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
22
Брендан Гэллоуэй
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
21
Леон Осман
ПП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
6
Набиль Бенталеб
ЦП
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Эвертон - Тоттенхэм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Гудисон Парк
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол, Матч ТВ
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