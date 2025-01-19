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АПЛ 2026/2027
Эвертон - Тоттенхэм
Эвертон - Тоттенхэм: обзор матча 19 января 2025
Эвертон
19.01.2025, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 22 тур
3 : 2
Завершен
Тоттенхэм
13'
Д. Калверт-Льюин
30'
И. Ндиайе
45+7'
А. Грей (АГ)
77'
Д. Кулушевски
90+2'
Ришарлисон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эвертон - Тоттенхэм
90'
+2
ГОЛ! 3:2!
Ришарлисон
Пас отдал
М. Мур
Замена
М. Кин
️️️️
Д. О'Брайен
88'
Замена
Н. Паттерсон
️️️️
И. Ндиайе
81'
77'
ГОЛ! 3:1!
Д. Кулушевски
73'
Замена
М. Мур
️️️️
П. Сарр
Замена
Э. Янг
️️️️
Й. Линдстрем
70'
Желтая карточка
А. Дукуре
67'
46'
Замена
Ришарлисон
️️️️
Р. Дрэгушин
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
А. Грей
45'
+7
Желтая карточка
Д. Калверт-Льюин
42'
40'
Желтая карточка
Л. Бергвалл
ГОЛ! 2:0!
И. Ндиайе
Пас отдал
И. Гуйе
30'
ГОЛ! 1:0!
Д. Калверт-Льюин
Пас отдал
И. Гуйе
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
(К)
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
23
Орель Мангала
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Тоттенхэм
31
Антонин Кински
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
23
Педро Порро
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
(К)
ЛВ
29
Папе Сарр
ЦП
15
Лукас Бергвалл
АП
10
Джеймс Мэддисон
АП
21
Деян Кулушевски
ПВ
14
Арчи Грей
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Эвертон
31
Асмир Бегович
ВР
13
Жоау Виржиния
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
45
Харрисон Армстронг
ЦП
23
Бету
ЦФ
21
Martin Sherif
ЦФ
Тоттенхэм
40
Брэндон Остин
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
66
Malachi Hardy
ЦЗ
47
Майки Мур
ЛВ
52
Каллум Олусеси
ЦП
47
Yang Min-hyuk
ЦФ
17
Дамола Аджайи
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
7
Уилл Лэнкшир
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Пикфорд
16
Миколенко
6
Тарковски
4
Брэнтуэйт
15
О'Брайен
23
Мангала
5
Гуйе
6
Дукуре
7
Ндиайе
35
Линдстрем
9
Калверт-Льюин
4-1-3-2
31
Кински
23
Порро
99
Спенс
3
Дрэгушин
33
Дэвис
29
Сарр
21
Кулушевски
10
Мэддисон
7
Сон
14
Грей
15
Бергвалл
35
Линдстрем
15
Янг
15
Янг
35
Линдстрем
15
О'Брайен
5
Кин
5
Кин
15
О'Брайен
7
Ндиайе
2
Паттерсон
2
Паттерсон
7
Ндиайе
29
Сарр
47
Мур
47
Мур
29
Сарр
3
Дрэгушин
47
Ришарлисон
47
Ришарлисон
3
Дрэгушин
Остались в запасе
Эвертон
Тоттенхэм
31
Асмир Бегович
ВР
13
Жоау Виржиния
ВР
45
Харрисон Армстронг
ЦП
11
Джек Харрисон
ЛВ
23
Бету
ЦФ
21
Martin Sherif
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
40
Брэндон Остин
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
66
Malachi Hardy
ЦЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
47
Yang Min-hyuk
ЦФ
17
Дамола Аджайи
ЦФ
7
Уилл Лэнкшир
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
13
Жоау Виржиния
ВР
45
Харрисон Армстронг
ЦП
11
Джек Харрисон
ЛВ
23
Бету
ЦФ
21
Martin Sherif
ЦФ
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
66
Malachi Hardy
ЦЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
47
Yang Min-hyuk
ЦФ
17
Дамола Аджайи
ЦФ
7
Уилл Лэнкшир
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Эвертон - Тоттенхэм
2
1
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
8
Нарушения
14
14
Офсайды
2
1
Количество передач
328
600
Сейвы
3
4
Точность передач %
82
86
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
2.03
1.31
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Астон Вилла
- : -
02.12.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
1 : 1
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Тоттенхэм
- : -
03.12.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
0 : 2
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Даррен Ингланд
Стадион:
Гудисон Парк
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