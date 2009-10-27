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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Тоттенхэм - Эвертон
Тоттенхэм - Эвертон: обзор матча 27 октября 2009
Тоттенхэм
27.10.2009, вторник, 23:00
Кубок Английской лиги, 1/8 финала
2 : 0
Завершен
Эвертон
32'
Т. Хаддлстоун
58'
Р. Кин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Тоттенхэм - Эвертон
Желтая карточка
Т. Кэхилл
ГОЛ! 2:0!
Р. Кин
Пенальти не реализован!
Р. Кин
Замена
Жо
️️️️
Л. Саа
Желтая карточка
Д. Хейтинга
Желтая карточка
Т. Хибберт
ГОЛ! 1:0!
Т. Хаддлстоун
Пас отдал
Д. Бентли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
20
Майкл Доусон
ЛЗ
18
Гарет Бэйл
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ПЗ
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
21
Дэвид Бентли
ПП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
7
Робби Кин
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
2
Тони Хибберт
ЛЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
17
Тим Кэхилл
ЛП
25
Маруан Феллайни
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
24
Якубу Айегбени
ЦФ
28
Луи Саа
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Тоттенхэм
27
Дэвид Баттон
ВР
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
25
Дориан Дерви
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
16
Джермэйн Дженас
ЦП
Эвертон
13
Карло Нэш
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
8
Джозе Бакстер
ЛП
38
Джеймс Уэллс
ЦП
21
Жо
ЦФ
18
Киран Эгард
ЦФ
4-4-2
1
Гомес
20
Доусон
18
Бэйл
4
Бассонг
21
Хаттон
32
Ассу-Экотто
23
Хаддлстоун
8
Паласиос
21
Бентли
7
Кин
10
Павлюченко
3-4-2
1
Ховард
5
Хейтинга
25
Дистен
2
Хибберт
25
Феллайни
6
Родуэлл
32
Гослинг
17
Кэхилл
28
Саа
24
Айегбени
28
Саа
21
Жо
21
Жо
28
Саа
Остались в запасе
Тоттенхэм
Эвертон
27
Дэвид Баттон
ВР
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
25
Дориан Дерви
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
16
Джермэйн Дженас
ЦП
Главный тренер
Гарри Реднапп
38
Джеймс Уэллс
ЦП
13
Карло Нэш
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
8
Джозе Бакстер
ЛП
18
Киран Эгард
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
25
Дориан Дерви
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
16
Джермэйн Дженас
ЦП
Остались в запасе
38
Джеймс Уэллс
ЦП
13
Карло Нэш
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
8
Джозе Бакстер
ЛП
18
Киран Эгард
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Тоттенхэм - Эвертон
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
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