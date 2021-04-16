Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Тоттенхэм
Эвертон - Тоттенхэм: обзор матча 16 апреля 2021
Эвертон
16.04.2021, пятница, 22:00
Англия. Премьер-лига, 32 тур
2 : 2
Завершен
Тоттенхэм
31'
Г. Сигурдссон (П)
62'
Г. Сигурдссон
27'
Г. Кейн
69'
Г. Кейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Тоттенхэм
90'
+3
Замена
Д. Алли
️️️️
Г. Кейн
Замена
Д. Кинг
️️️️
Т. Дэвис
84'
69'
ГОЛ! 2:2!
Г. Кейн
64'
Замена
Э. Ламела
️️️️
Т. Н'Домбеле
64'
Замена
Л. Моура
️️️️
С. Регилон
ГОЛ! 2:1!
Г. Сигурдссон
Пас отдал
Ш. Коулмен
62'
Замена
Ш. Коулмен
️️️️
А. Ивоби
61'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Г. Сигурдссон
31'
27'
ГОЛ! 0:1!
Г. Кейн
Желтая карточка
Т. Дэвис
21'
7'
Желтая карточка
П. Хейбьерг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
25
Аллан
ЦП
22
Том Дэвис
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Эвертон
1
Робин Ольсен
ВР
13
Жоау Виржиния
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
2
Рис Уэлч
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
2
Кайл Джон
ПЗ
21
Исаак Прайс
ЦП
33
Натан Бродхед
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Тоттенхэм
1
Джо Харт
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
8
Деле Алли
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
7
Лукас Моура
ПВ
18
Гарет Бэйл
ПВ
4-2-3-1
1
Пикфорд
12
Динь
5
Кин
4
Годфри
27
Холгейт
25
Аллан
22
Дэвис
17
Ивоби
10
Сигурдссон
23
Родригес
47
Ришарлисон
3-2-3-1-1
1
Льорис
23
Алдервейрелд
6
Родон
15
Дайер
92
Орье
3
Регилон
22
Н'Домбеле
23
Хейбьерг
17
Сиссоко
7
Сон
9
Кейн
17
Ивоби
23
Коулмен
23
Коулмен
17
Ивоби
22
Дэвис
7
Кинг
7
Кинг
22
Дэвис
9
Кейн
8
Алли
8
Алли
9
Кейн
22
Н'Домбеле
9
Ламела
9
Ламела
22
Н'Домбеле
3
Регилон
7
Моура
7
Моура
3
Регилон
Остались в запасе
Эвертон
Тоттенхэм
33
Натан Бродхед
ЦФ
21
Исаак Прайс
ЦП
2
Рис Уэлч
ЦЗ
1
Робин Ольсен
ВР
13
Жоау Виржиния
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
2
Кайл Джон
ПЗ
Главный тренер
Карло Анчелотти
20
Джовани Ло Чельсо
АП
1
Джо Харт
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
33
Натан Бродхед
ЦФ
21
Исаак Прайс
ЦП
2
Рис Уэлч
ЦЗ
1
Робин Ольсен
ВР
13
Жоау Виржиния
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
2
Кайл Джон
ПЗ
Остались в запасе
20
Джовани Ло Чельсо
АП
1
Джо Харт
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Эвертон - Тоттенхэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Гудисон Парк
Новости команд
Все
Эвертон
Тоттенхэм
«Брентфорд» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
Вчера, 20:50
Жена звезды АПЛ назвала любимый совместный досуг: «Трахаться!»
22 ноября
4
АПЛ: шансы «Брентфорда» и «Эвертона» на победу в матче 11-го тура
22 ноября
Российский комментатор едва не сорвал общемировую трансляцию матча АПЛ
21 ноября
«Тоттенхэм» – «Ипсвич Таун»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Брентфорд» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
Вчера, 20:50
Жена звезды АПЛ назвала любимый совместный досуг: «Трахаться!»
22 ноября
4
АПЛ: шансы «Брентфорда» и «Эвертона» на победу в матче 11-го тура
22 ноября
Российский комментатор едва не сорвал общемировую трансляцию матча АПЛ
21 ноября
«Эвертон» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
«Тоттенхэм» – «Ипсвич Таун»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Мудрик уличил Шевченко во лжи
21 ноября
8
АПЛ: шансы «Тоттенхэма» и «Ипсвича» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Шевченко ответил на претензии Мудрика
20 ноября
4
Мудрик упрекнул УАФ и Шевченко: «Они больше проблем создавали, чем помощи»
19 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+