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АПЛ 2026/2027
Эвертон - Тоттенхэм
Эвертон - Тоттенхэм: обзор матча 03 апреля 2023
Эвертон
03.04.2023, понедельник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 29 тур
1 : 1
Завершен
Тоттенхэм
90'
М. Кин
68'
Г. Кейн (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эвертон - Тоттенхэм
ГОЛ! 1:1!
М. Кин
Пас отдал
Б. Годфри
90'
88'
Красная карточка
Л. Моура
Замена
Д. Гарнер
️️️️
И. Гуйе
84'
Замена
Т. Дэвис
️️️️
А. Онана
84'
82'
Замена
Л. Моура
️️️️
Х. Сон
79'
Желтая карточка
К. Ромеро
77'
Замена
Д. Санчес
️️️️
К. Лангле
Замена
Э. Симмс
️️️️
Д. Грей
77'
Замена
В. Миколенко
️️️️
Ш. Коулмен
77'
68'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Г. Кейн
64'
Желтая карточка
К. Лангле
60'
Желтая карточка
Г. Кейн
Красная карточка
А. Дукуре
58'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
10
Демарай Грей
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
24
Амаду Онана
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Стеллини
Эвертон
31
Асмир Бегович
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
37
Джеймс Гарнер
ОП
22
Том Дэвис
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
9
Эллис Симмс
ЦФ
Тоттенхэм
40
Брэндон Остин
ВР
17
Фрэйзер Форстер
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
14
Ромейн Мандл
ЦП
29
Папе Сарр
ЦП
7
Элфи Девайн
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
4-2-1-3
1
Пикфорд
5
Кин
6
Тарковски
4
Годфри
23
Коулмен
5
Гуйе
24
Онана
6
Дукуре
10
Грей
11
Макнил
17
Ивоби
4-1-1-3-1
1
Льорис
23
Порро
21
Ромеро
15
Дайер
2
Лангле
34
Скипп
23
Хейбьерг
21
Кулушевски
5
Перишич
7
Сон
9
Кейн
23
Коулмен
16
Миколенко
16
Миколенко
23
Коулмен
5
Гуйе
37
Гарнер
37
Гарнер
5
Гуйе
24
Онана
22
Дэвис
22
Дэвис
24
Онана
10
Грей
9
Симмс
9
Симмс
10
Грей
2
Лангле
6
Санчес
6
Санчес
2
Лангле
7
Сон
7
Моура
7
Моура
7
Сон
Остались в запасе
Эвертон
Тоттенхэм
31
Асмир Бегович
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
40
Брэндон Остин
ВР
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Джафет Танганга
ЦЗ
14
Ромейн Мандл
ЦП
29
Папе Сарр
ЦП
7
Элфи Девайн
ЦП
7
Арно Данжума
ЛВ
Главный тренер
Кристиан Стеллини
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
11
Нил Мопе
ЦФ
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Джафет Танганга
ЦЗ
14
Ромейн Мандл
ЦП
29
Папе Сарр
ЦП
7
Элфи Девайн
ЦП
7
Арно Данжума
ЛВ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Кристиан Стеллини
Статистика матча Эвертон - Тоттенхэм
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
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