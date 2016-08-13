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Эвертон - Тоттенхэм
Эвертон - Тоттенхэм: обзор матча 13 августа 2016
Эвертон
13.08.2016, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 1 тур
1 : 1
Завершен
Тоттенхэм
5'
Р. Баркли
59'
Э. Ламела
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Тоттенхэм
Замена
Т. Клеверли
️️️️
Г. Бэрри
85'
Замена
А. Леннон
️️️️
К. Миральяс
76'
Замена
А. Коне
️️️️
Ж. Деулофеу
68'
59'
ГОЛ! 1:1!
Э. Ламела
Пас отдал
К. Уокер
56'
Замена
В. Янссен
️️️️
Э. Дайер
35'
Замена
М. Ворм
️️️️
У. Льорис
ГОЛ! 1:0!
Р. Баркли
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
18
Гарет Бэрри
ЦП
6
Росс Баркли
АП
16
Джеймс МакКарти
ПП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Деле Алли
АП
15
Эрик Дайер
ПП
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Эвертон
1
Жоэль
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
22
Брендан Гэллоуэй
ЛЗ
8
Том Клеверли
ЦП
22
Том Дэвис
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
2
Аруна Коне
ЦФ
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
8
Райан Мэйсон
ОП
4
Гарри Уинкс
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
14
Венсан Янссен
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Стекеленбург
3
Бэйнс
26
Мори
27
Холгейт
19
Ягиелка
5
Гуйе
18
Бэрри
16
МакКарти
6
Баркли
87
Миральяс
10
Деулофеу
4-2-3-1
1
Льорис
2
Уокер
23
Алдервейрелд
14
Вертонген
3
Роуз
15
Дайер
2
Ваньяма
9
Ламела
8
Алли
24
Эриксен
9
Кейн
18
Бэрри
8
Клеверли
8
Клеверли
18
Бэрри
87
Миральяс
12
Леннон
12
Леннон
87
Миральяс
10
Деулофеу
2
Коне
2
Коне
10
Деулофеу
1
Льорис
13
Ворм
13
Ворм
1
Льорис
15
Дайер
14
Янссен
14
Янссен
15
Дайер
Остались в запасе
Эвертон
Тоттенхэм
1
Жоэль
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
22
Брендан Гэллоуэй
ЛЗ
22
Том Дэвис
ЦП
Главный тренер
Рональд Куман
4
Бен Дэвис
ЛЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
8
Райан Мэйсон
ОП
4
Гарри Уинкс
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
22
Брендан Гэллоуэй
ЛЗ
22
Том Дэвис
ЦП
Остались в запасе
4
Бен Дэвис
ЛЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
8
Райан Мэйсон
ОП
4
Гарри Уинкс
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Эвертон - Тоттенхэм
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Гудисон Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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