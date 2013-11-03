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Эвертон - Тоттенхэм
Эвертон - Тоттенхэм: обзор матча 03 ноября 2013
Эвертон
03.11.2013, воскресенье, 17:30
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
0 : 0
Завершен
Тоттенхэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Тоттенхэм
86'
Замена
К. Эриксен
️️️️
Л. Холтби
Замена
Н. Елавич
️️️️
Р. Лукаку
86'
Желтая карточка
Р. Лукаку
78'
68'
Желтая карточка
Паулиньо
68'
Замена
Г. Сигурдссон
️️️️
А. Леннон
Замена
Ж. Деулофеу
️️️️
К. Миральяс
63'
Замена
Р. Баркли
️️️️
Л. Осман
63'
61'
Замена
М. Дембеле
️️️️
Сандро
Желтая карточка
К. Миральяс
48'
Желтая карточка
Д. МакКарти
18'
Желтая карточка
Т. Ховард
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
18
Гарет Бэрри
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
21
Леон Осман
ПП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
90
Льюис Холтби
ЦП
30
Сандро
ЦП
18
Паулиньо
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Эвертон
1
Жоэль
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
6
Росс Баркли
ЦП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
18
Никица Елавич
ЦФ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
8
Мусса Дембеле
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
4-4-2
1
Ховард
3
Бэйнс
19
Ягиелка
25
Дистен
23
Коулмен
20
Пиенаар
18
Бэрри
16
МакКарти
21
Осман
87
Миральяс
9
Лукаку
4-4-1-1
1
Льорис
2
Уокер
14
Вертонген
20
Доусон
21
Кирикеш
12
Леннон
30
Сандро
18
Паулиньо
90
Холтби
25
Таунсенд
9
Сольдадо
21
Осман
6
Баркли
6
Баркли
21
Осман
87
Миральяс
10
Деулофеу
10
Деулофеу
87
Миральяс
9
Лукаку
18
Елавич
18
Елавич
9
Лукаку
30
Сандро
8
Дембеле
8
Дембеле
30
Сандро
90
Холтби
24
Эриксен
24
Эриксен
90
Холтби
12
Леннон
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
12
Леннон
Остались в запасе
Эвертон
Тоттенхэм
1
Жоэль
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
24
Брэд Фридель
ВР
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
Остались в запасе
24
Брэд Фридель
ВР
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Эвертон - Тоттенхэм
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Гудисон Парк
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