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Тоттенхэм - Эвертон
Тоттенхэм - Эвертон: обзор матча 15 октября 2022
Тоттенхэм
15.10.2022, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 11 тур
2 : 0
Завершен
Эвертон
59'
Г. Кейн (П)
86'
П. Хейбьерг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тоттенхэм - Эвертон
Замена
О. Скипп
️️️️
Р. Бентанкур
90'
+4
Замена
Л. Моура
️️️️
Г. Кейн
90'
+3
Замена
Д. Спенс
️️️️
М. Доэрти
90'
+3
Замена
Д. Санчес
️️️️
К. Ромеро
87'
ГОЛ! 2:0!
П. Хейбьерг
Пас отдал
Р. Бентанкур
86'
81'
Желтая карточка
В. Миколенко
81'
Замена
Х. Саломон Рондон
️️️️
И. Гуйе
67'
Замена
Д. Гарнер
️️️️
Ш. Коулмен
67'
Замена
Д. Калверт-Льюин
️️️️
Н. Мопе
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Г. Кейн
59'
54'
Желтая карточка
И. Гуйе
Замена
И. Биссума
️️️️
Ришарлисон
52'
44'
Желтая карточка
Д. Макнил
Желтая карточка
Р. Бентанкур
37'
12'
Желтая карточка
Н. Мопе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
9
Гарри Кейн
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
10
Демарай Грей
ЛВ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
24
Амаду Онана
ОП
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
28
Ив Биссума
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
Эвертон
31
Асмир Бегович
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
2
Рис Уэлч
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
37
Джеймс Гарнер
ОП
22
Том Дэвис
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
4-2-2-2
1
Льорис
4
Дэвис
21
Ромеро
15
Дайер
2
Доэрти
30
Бентанкур
23
Хейбьерг
7
Сон
5
Перишич
47
Ришарлисон
9
Кейн
4-2-3-1
1
Пикфорд
23
Коулмен
15
Коди
6
Тарковски
16
Миколенко
5
Гуйе
24
Онана
17
Ивоби
10
Грей
11
Макнил
11
Мопе
21
Ромеро
6
Санчес
6
Санчес
21
Ромеро
2
Доэрти
99
Спенс
99
Спенс
2
Доэрти
30
Бентанкур
34
Скипп
34
Скипп
30
Бентанкур
47
Ришарлисон
28
Биссума
28
Биссума
47
Ришарлисон
9
Кейн
7
Моура
7
Моура
9
Кейн
23
Коулмен
37
Гарнер
37
Гарнер
23
Коулмен
5
Гуйе
23
Рондон
23
Рондон
5
Гуйе
11
Мопе
9
Калверт-Льюин
9
Калверт-Льюин
11
Мопе
Остались в запасе
Тоттенхэм
Эвертон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
Главный тренер
Антонио Конте
31
Асмир Бегович
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
2
Рис Уэлч
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Остались в запасе
17
Фрэйзер Форстер
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
2
Рис Уэлч
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Статистика матча Тоттенхэм - Эвертон
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
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